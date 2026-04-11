Китай може постачати ППО Ірану, - розвідка США

Китай може організовувати постачання систем ППО до Ірану попри перемир’я та офіційні заперечення Пекіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN, посилаючись на три джерела, обізнаних із нещодавніми оцінками розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними двох джерел, Китай нібито намагається організувати постачання озброєнь до Ірану через треті країни, щоб приховати їх походження. Йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS), які становлять серйозну загрозу для низьколітаючих літаків США.

За оцінками джерел, такі системи можуть бути використані у разі зриву перемир’я та становлять потенційну загрозу для американських сил у регіоні.

Офіційна позиція Пекіна

У посольстві Китаю у Вашингтоні ці звинувачення заперечили, заявивши, що Пекін не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту та дотримується міжнародних зобов’язань. Там також закликали США утриматися від "безпідставних звинувачень".

Водночас зазначається, що китайські компанії раніше постачали Ірану технології подвійного призначення, які можуть використовуватися у розвитку озброєнь і навігаційних систем. Проте прямі поставки зброї стали б новим рівнем співпраці.

Джерела також стверджують, що Пекін не зацікавлений у відкритому втручанні в конфлікт, оскільки прагне зберегти баланс між партнерством з Іраном і політикою формального нейтралітету, зокрема через залежність від іранської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсував швидке відкриття Ормузької протоки та окреслив умови угоди з Іраном