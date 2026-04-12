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Китай матиме великі проблеми, якщо постачатиме зброю Ірану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп пригрозив Китаю наслідками
Трампа запитали про розвідувальні дані США, які вказують на те, що Пекін готується відправити зброю Ірану.
"Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми", - заявив глава Білого дому.
Трамп не сказав, чи розмовляв він з китайським лідером Сі Цзіньпіном, з яким він планує зустрітися на початку наступного місяця в Китаї.
Китай готується передати зброю Ірану
- Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомляв, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.
- Розвідка вважає, що Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.
Топ коментарі
+30 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар12.04.2026 01:45 Відповісти Посилання
+19 Сліпий
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+18 акаб акабіч
показати весь коментар12.04.2026 01:45 Відповісти Посилання
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