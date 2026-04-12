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Новини Допомога Китаю Ірану
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Китай матиме великі проблеми, якщо постачатиме зброю Ірану, - Трамп

Трамп обіцяє відповідь Китаю за експорт зброї до Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп пригрозив Китаю наслідками 

Трампа запитали про розвідувальні дані США, які вказують на те, що Пекін готується відправити зброю Ірану.

"Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми", - заявив глава Білого дому.

Трамп не сказав, чи розмовляв він з китайським лідером Сі Цзіньпіном, з яким він планує зустрітися на початку наступного місяця в Китаї.

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Китай готується передати зброю Ірану

  • Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомляв, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.
  • Розвідка вважає, що Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.

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Автор: 

Іран (3609) Китай (5321) зброя (7937) США (26954) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+30
Ой, рижа мавпо не сміши вже. Тебе пустинні бабуїни в сраку ви****ли, а ти ще з Китаєм хочеш посмикатись
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12.04.2026 01:45 Відповісти
+19
Такого китайці точно злякаються!
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12.04.2026 01:41 Відповісти
+18
доні, не стримуй себе. вимагай у сі поцілувати твою чудову дупу. результат буде прекрасний
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12.04.2026 01:45 Відповісти

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