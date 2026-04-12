Заявления Трампа по поводу НАТО не слишком разумны, - глава ВС Нидерландов Айхельсхайм

Главнокомандующий ВС Нидерландов раскритиковал заявления Трампа по поводу НАТО

Глава вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм заявил, что последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес НАТО являются "не слишком разумными". По его мнению, подобные высказывания не способствуют сдерживанию России.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Айхельсхайм убежден, что США придут на помощь союзникам по НАТО в случае необходимости.

"Если мы попросим их о помощи - они помогут", - сказал генерал.

Что Трамп говорил о НАТО?

Трамп, который давно критически относится к НАТО из-за, по его мнению, чрезмерной зависимости Европы от американской военной силы, недавно вновь заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса, назвав его "бумажным тигром".

Он также сказал, что "очень разочарован" союзниками после того, как попросил их поддержки в войне против Ирана - хотя сам позже заявил, что эта поддержка ему не была нужна.

Трамп намекнул, что это может повлиять на готовность США помогать союзникам, если возникнет такая необходимость, фактически поставив под сомнение ключевой принцип статьи 5 договора НАТО, согласно которому нападение на одного члена считается нападением на всех.

США все же помогут союзникам 

На вопрос, подрывают ли такие заявления способность НАТО сдерживать российского диктатора Владимира Путина, Айхельсхайм ответил:

"Это никогда не помогает, потому что наше лучшее сдерживание - это НАТО, действующее как единый альянс. Но с другой стороны, если я смотрю на свою работу на уровне взаимодействия с американцами, то в поведении США нет никаких изменений. Я полностью убежден, что они будут соблюдать статью 5. Если мы попросим о помощи - они это сделают", - считает генерал.

Европа должна укреплять оборону 

В то же время он подчеркнул, что европейские страны должны активнее укреплять собственную оборону - то, о чем Трамп говорит уже не первый год.

"Это наш континент, и это прежде всего наша угроза. Россия также является угрозой для западного мира и США. Но прежде всего она стоит перед нами. Поэтому мы должны делать больше сами. Я понимаю эту риторику президента Трампа, если ее так можно назвать. Но нехорошо использовать также риторику типа: "Я не уверен, что помогу странам НАТО. Я думаю, что это не слишком разумно говорить", - сказал Айхельсхайм.

от нашо військовий лізе у парафію психіатрів?
12.04.2026 03:07 Ответить
Шо незрозумілого? Трамп посіпака *****, за вказівкою *****, розвалює світовий порядок для задоволення ***** такий собі ХХХLо
12.04.2026 04:05 Ответить
скажи це прям в морду Трампу! А ще краще: по-солдатськи, він зрозуміє.
12.04.2026 02:26 Ответить
скажи це прям в морду Трампу! А ще краще: по-солдатськи, він зрозуміє.
12.04.2026 02:26 Ответить
от нашо військовий лізе у парафію психіатрів?
12.04.2026 03:07 Ответить
Шо незрозумілого? Трамп посіпака *****, за вказівкою *****, розвалює світовий порядок для задоволення ***** такий собі ХХХLо
12.04.2026 04:05 Ответить
трампу муляе, что страны из американской зоны оккупации имеют право на свое мнение
12.04.2026 06:04 Ответить
Не смішіть. Дід знає історію так як і географію.
12.04.2026 08:23 Ответить
он это подкоркой чувствует
он даже макрону говорил что то что франция должна за освобождение
и премьерке японии говорил про перл харбор.

дед в истории немного шарит
12.04.2026 08:27 Ответить
Последнее предложение статьи,тупо легло в заголовок и стало ложкой дегтя. Желательно прочесть всю статью, прежде чем комментировать
12.04.2026 07:07 Ответить
Вирвано з контексту, ви нас не так зрозуміли...
Трамп такого не казав.
12.04.2026 07:53 Ответить
Десятиліттями американські президенти будували систему безпеки під контролем США, але тут прийшов рудий придурок і все почав ламати.
12.04.2026 07:22 Ответить
Они стали гораздо осторожнее в высказываниях. Даже они, считающие себя неприкасаемыми белыми европейцами, понимают силу.
12.04.2026 07:28 Ответить
Розуміють що старий дід - це не США. І не хочуть ототожнювати хворого на голову з демократичною Америкою. Діда скоро пов'яжуть та відправлять в дурку - а США залишаться.
12.04.2026 07:58 Ответить
Тобто - як і будь яка заява трампа...
У трампа взагалі, з "розумного" - нуніх*я!
12.04.2026 07:53 Ответить
Ох вже ці рафіновані європейці! Там де про Трампа, там не про його розум.
12.04.2026 08:57 Ответить
Заяви Трампа щодо НАТО не надто розумні
12.04.2026 11:07 Ответить
 
 