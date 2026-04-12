Заявления Трампа по поводу НАТО не слишком разумны, - глава ВС Нидерландов Айхельсхайм

Глава вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм заявил, что последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес НАТО являются "не слишком разумными". По его мнению, подобные высказывания не способствуют сдерживанию России.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Айхельсхайм убежден, что США придут на помощь союзникам по НАТО в случае необходимости.

"Если мы попросим их о помощи - они помогут", - сказал генерал.

Что Трамп говорил о НАТО?

Трамп, который давно критически относится к НАТО из-за, по его мнению, чрезмерной зависимости Европы от американской военной силы, недавно вновь заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса, назвав его "бумажным тигром".

Он также сказал, что "очень разочарован" союзниками после того, как попросил их поддержки в войне против Ирана - хотя сам позже заявил, что эта поддержка ему не была нужна.

Трамп намекнул, что это может повлиять на готовность США помогать союзникам, если возникнет такая необходимость, фактически поставив под сомнение ключевой принцип статьи 5 договора НАТО, согласно которому нападение на одного члена считается нападением на всех.

США все же помогут союзникам

На вопрос, подрывают ли такие заявления способность НАТО сдерживать российского диктатора Владимира Путина, Айхельсхайм ответил:

"Это никогда не помогает, потому что наше лучшее сдерживание - это НАТО, действующее как единый альянс. Но с другой стороны, если я смотрю на свою работу на уровне взаимодействия с американцами, то в поведении США нет никаких изменений. Я полностью убежден, что они будут соблюдать статью 5. Если мы попросим о помощи - они это сделают", - считает генерал.

Европа должна укреплять оборону

В то же время он подчеркнул, что европейские страны должны активнее укреплять собственную оборону - то, о чем Трамп говорит уже не первый год.

"Это наш континент, и это прежде всего наша угроза. Россия также является угрозой для западного мира и США. Но прежде всего она стоит перед нами. Поэтому мы должны делать больше сами. Я понимаю эту риторику президента Трампа, если ее так можно назвать. Но нехорошо использовать также риторику типа: "Я не уверен, что помогу странам НАТО. Я думаю, что это не слишком разумно говорить", - сказал Айхельсхайм.

