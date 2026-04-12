Заяви Трампа щодо НАТО не надто розумні, - глава ЗС Нідерландів Айхельсхайм

Глава збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм заявив, що останні заяви президента США Дональда Трампа на адресу НАТО є "не надто розумними". На його думку, подібні висловлювання не сприяють стримуванню Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Водночас Айхельсхайм переконаний, що США прийдуть на допомогу союзникам по НАТО у разі необхідності.

"Якщо ми попросимо їх про допомогу - вони допоможуть", - сказав генерал.

Що Трамп говорив про НАТО?

Трамп, який давно критично ставиться до НАТО через, на його думку, надмірну залежність Європи від американської військової сили, нещодавно знову заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу, назвавши його "паперовим тигром".

Він також сказав, що "дуже розчарований" союзниками після того, як попросив їхньої підтримки у війні проти Ірану - хоча сам пізніше заявив, що ця підтримка йому не була потрібна.

Трамп натякнув, що це може вплинути на готовність США допомагати союзникам, якщо виникне така потреба, фактично поставивши під сумнів ключовий принцип статті 5 договору НАТО, за яким напад на одного члена вважається нападом на всіх.

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США все ж допоможуть союзникам

На запитання, чи підривають такі заяви здатність НАТО стримувати російського диктатора Володимира Путіна, Айхельсхайм відповів:

"Це ніколи не допомагає, тому що наше найкраще стримування - це НАТО, який діє як єдиний альянс. Але з іншого боку, якщо я дивлюся на свою роботу на рівні взаємодії з американцями, то в поведінці США немає жодних змін. Я повністю переконаний, що вони дотримуватимуться статті 5. Якщо ми попросимо допомоги - вони це зроблять", - вважає генерал.

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Європа має посилювати оборону

Водночас він наголосив, що європейські країни мають активніше посилювати власну оборону - те, про що Трамп говорить уже не перший рік.

"Це наш континент, і це передусім наша загроза. Росія також є загрозою для західного світу і США. Але передусім вона стоїть перед нами. Тож ми повинні робити більше самі. Я розумію цю риторику президента Трампа, якщо її так можна назвати. Але недобре використовувати також риторику на кшталт: "Я не впевнений, що допоможу країнам НАТО. Я думаю, що це не надто розумно говорити",- сказав Айхельсхайм.

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