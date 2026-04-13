Ціни на нафту різко підскочили після заяви США про наміри заблокувати іранські порти

Ціни на нафту 13 квітня підскочили вище $100 за барель на тлі підготовки ВМС США блокади транзиту кораблів до Ірану через Ормузьку протоку. Такий крок може суттєво обмежити експорт іранської нафти після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли домовитися про припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $6,71, або 7,05 %, до $101,91 за барель станом на 01:04 за Гринвічем. На попередніх торгах у п’ятницю вони впали на 0,75 %.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на $7,59, або 7,86 %, до $104,16 за барель після зниження на 1,33 % на попередній сесії.

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"Ринок зараз значною мірою повернувся до умов, що були до припинення вогню, за винятком того, що тепер США також заблокують решту 2 млн барелів на день, пов’язаних з Іраном", ‒ зазначив Сол Кавонік, керівник енергетичних досліджень у MST Marquee.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор додав, що такий крок фактично перекриє потік іранської нафти та змусить союзників і клієнтів Тегерана чинити необхідний тиск, щоб знову відкрити водний шлях.

Як повідомлялося, Центральне командування Збройних сил США оголосило про початок морської блокади судноплавства, пов’язаного з іранськими портами. За даними американських військових, обмеження набудуть чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і будуть запроваджені відповідно до президентської прокламації.

У командуванні зазначили, що заходи поширюватимуться на всі судна, які заходять до іранських портів або виходять із них, незалежно від країни походження. Йдеться про порти Ірану в районі Аравійської та Оманської заток.

Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.