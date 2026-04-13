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Новини Ціна на нафту
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Ціни на нафту різко підскочили після заяви США про наміри заблокувати іранські порти

Ціни на нафту різко підскочили після заяви США про наміри заблокувати іранські порти

Ціни на нафту 13 квітня підскочили вище $100 за барель на тлі підготовки ВМС США блокади транзиту кораблів до Ірану через Ормузьку протоку. Такий крок може суттєво обмежити експорт іранської нафти після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли домовитися про припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $6,71, або 7,05 %, до $101,91 за барель станом на 01:04 за Гринвічем. На попередніх торгах у п’ятницю вони впали на 0,75 %.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на $7,59, або 7,86 %, до $104,16 за барель після зниження на 1,33 % на попередній сесії.

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"Ринок зараз значною мірою повернувся до умов, що були до припинення вогню, за винятком того, що тепер США також заблокують решту 2 млн барелів на день, пов’язаних з Іраном", ‒ зазначив Сол Кавонік, керівник енергетичних досліджень у MST Marquee.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор додав, що такий крок фактично перекриє потік іранської нафти та змусить союзників і клієнтів Тегерана чинити необхідний тиск, щоб знову відкрити водний шлях.

Як повідомлялося, Центральне командування Збройних сил США оголосило про початок морської блокади судноплавства, пов’язаного з іранськими портами. За даними американських військових, обмеження набудуть чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і будуть запроваджені відповідно до президентської прокламації.

У командуванні зазначили, що заходи поширюватимуться на всі судна, які заходять до іранських портів або виходять із них, незалежно від країни походження. Йдеться про порти Ірану в районі Аравійської та Оманської заток.

Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.

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Іран (760) нафта (5607) США (5697) ціни (4334)
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