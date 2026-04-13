Блокада Ормузу стартує у понеділок о 17:00 за Києвом

Центральне командування Збройних сил США заявило про початок морської блокади судноплавства, пов’язаного з іранськими портами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне командування США.

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За даними американських військових, обмеження набудуть чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і будуть запроваджені відповідно до президентської прокламації.

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Умови та механізм морської блокади

У командуванні зазначили, що заходи поширюватимуться на всі судна, які заходять до іранських портів або виходять із них, незалежно від країни походження. Йдеться про порти Ірану в районі Аравійської та Оманської заток.

"Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочнуть блокаду всього морського судноплавства, що входить до іранських портів та виходить з них, 13 квітня о 10:00 за східним часом, відповідно до прокламації президента", — йдеться у повідомленні.

Водночас підкреслюється, що свобода судноплавства для суден, які проходять через Ормузьку протоку транзитом до неіранських портів, обмежуватися не буде.

Американська сторона також повідомила, що комерційні судновласники отримають додаткові інструкції через офіційні канали перед початком операції.

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Реакція на рішення США та попередні заяви

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запровадити блокаду Ормузької протоки, попри переговори з Іраном. Його ініціатива викликала різні реакції серед союзників США.

Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.

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