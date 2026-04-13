Блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени
Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале морской блокады судоходства, связанного с иранскими портами.
По данным американских военных, ограничения вступят в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени и будут введены в соответствии с президентской прокламацией.
Условия и механизм морской блокады
В командовании отметили, что меры будут распространяться на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, независимо от страны происхождения. Речь идет о портах Ирана в районе Аравийского и Оманского заливов.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокаду всего морского судоходства, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени, в соответствии с прокламацией президента", - говорится в сообщении.
В то же время подчеркивается, что свобода судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив транзитом в неиранские порты, ограничиваться не будет.
Американская сторона также сообщила, что коммерческие судовладельцы получат дополнительные инструкции по официальным каналам перед началом операции.
Реакция на решение США и предыдущие заявления
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.
В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.
Хто кому ворог?
трамп зовет их разблокировать или блокировать. или по четным блокировать, по нечетным разблокировать.
как ******* уже эта инсайдерская торговля
там і так 90% потоку кораблів було заблоковано ще з початку березня!