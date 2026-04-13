Блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени

Блокировка Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале морской блокады судоходства, связанного с иранскими портами.

По данным американских военных, ограничения вступят в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени и будут введены в соответствии с президентской прокламацией.

Читайте также: Соглашения с США не достигнуто из-за "двух-трех ключевых вопросов", - МИД Ирана

Условия и механизм морской блокады

В командовании отметили, что меры будут распространяться на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, независимо от страны происхождения. Речь идет о портах Ирана в районе Аравийского и Оманского заливов.

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокаду всего морского судоходства, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени, в соответствии с прокламацией президента", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что свобода судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив транзитом в неиранские порты, ограничиваться не будет.

Американская сторона также сообщила, что коммерческие судовладельцы получат дополнительные инструкции по официальным каналам перед началом операции.

Читайте также: У Китая будут большие проблемы, если он будет поставлять оружие Ирану, - Трамп

Реакция на решение США и предыдущие заявления

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.

В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.

Читайте также: Кампания против Ирана не закончилась, но у нас уже есть "исторические достижения", - Нетаньяху

+14
Да уж. Если не можешь разблокировать пролив - блокируй сам Логика
13.04.2026 00:54 Ответить
+10
Славо богу він від України і Европи відчепився є - Іран
13.04.2026 00:53 Ответить
+7
оце так трампа попаяло
13.04.2026 00:52 Ответить
Виявляється що янкі нарід іще мудріший за український, для нас зараз епоха кінця бідності, а для них початок епохи дешевого бензину і МАГИ-ги-ги.
13.04.2026 08:23 Ответить
Він то відцепиться, а коли відцепляться від України Голобородьки- і міндичі? В США не п'є війни, а українцям на голови постійно падають ракети і дрони-.
13.04.2026 08:35 Ответить
Після 17.00 подивишся ціни на заправці
13.04.2026 08:44 Ответить
Іран це не Венесуела.
13.04.2026 08:47 Ответить
Блокада блокади?
13.04.2026 01:02 Ответить
Найблокадніша !
13.04.2026 08:25 Ответить
Ну і крінж.............
13.04.2026 01:04 Ответить
Тобто вони будуть чаклувати перед проходом судна в умовний Кувейт, щоб він не підірвався на іранській міні або не отримав ляпаса від іранського дрону ? Цікаво хто ризикне)
13.04.2026 01:07 Ответить
Не можеш розблокувати, очоль заблокувати))) ))) рудий пірат 21 століття)
13.04.2026 01:14 Ответить
Інтригуюче🤪
13.04.2026 03:11 Ответить
Увага, з іранських портів. Судна з портів інших країн проходять.
13.04.2026 03:13 Ответить
Яким чином проходять, якщо їх прохід блокує Іран? (Точніше, не блокує, а загрожує знищити, через що страховники танкери не страхують).
13.04.2026 03:52 Ответить
Будуть затримуватися суда інших країн які заплатили мито Ірану за прохід через протоку.
13.04.2026 08:43 Ответить
На фоні цих повідомлень з Ісламабаду та Вашингтону фючерсна ціна барелю Brent з $94,26 стрибнула за $103

Хто кому ворог?
13.04.2026 03:16 Ответить
Удар відʼємним IQ по власним Фаберже.
13.04.2026 03:20 Ответить
Спочатку Трамп скасовує санкції проти іранської нафти і дозволяє її експорт, а потім блокує експорт іранської нафти... Він ***....тий!
13.04.2026 03:49 Ответить
Треба і Кубу теж!! Я у старі часи....Шкода,що разом неможна заблокувати Україну від рашки....років на 1000
13.04.2026 04:49 Ответить
в ес и прочие не ******** никак не поймут

трамп зовет их разблокировать или блокировать. или по четным блокировать, по нечетным разблокировать.

как ******* уже эта инсайдерская торговля
13.04.2026 05:08 Ответить
администрация Трампа в прошлом месяце также https://www.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-12-26#cmmo6g6en00003b634od31y0u сняла санкции с поставок сотен миллионов баррелей российской нефти.
13.04.2026 06:11 Ответить
Иран сам НЕ справляется с блокировкой Ормуза , так чно наш дорогой Дональд Трамп , решил ему помочь. Добрейший человек .
13.04.2026 06:12 Ответить
Якщо бути чесними, Іран повноцінний ворог України, точніше правляча верхівка Ірану, тому будь які дії проти влади Ірану - це український національний інтерес. Але нафта від морської блокади буде по 120$, це погано для економіки, як світу, так і України.
13.04.2026 06:35 Ответить
А хто ж тоді в профіті ???
13.04.2026 08:27 Ответить
Нафтодобувні компанії США, Росії, Канади, Мексики це з найбільших, будуть в профіті. В найбільших збитках будуть ЄС, Китай, Індія та Японія, як найбільші споживачі нафти.
13.04.2026 09:05 Ответить
Рудий й#бнувся остаточно. Навіть папу римського розкритикував. Коли вже Бога? Йому тільки тріумфальну арку в якості....
13.04.2026 06:38 Ответить
ні про що....
там і так 90% потоку кораблів було заблоковано ще з початку березня!
13.04.2026 06:40 Ответить
От бомбежек аятоллоксировского режима к его экономическому удушению - отличная работа мистер Трамп.
13.04.2026 07:47 Ответить
Іран блоку одну частину протоки; Трамп зайнявся іншою. Що блокувати їхньому другу Ізраїлю?
13.04.2026 07:52 Ответить
Власне небо
13.04.2026 08:45 Ответить
13.04.2026 08:40 Ответить
Тобто Трамп буде блокувати тих кого Ісран пропускає? Розумний хід, щоб чалматі не були такі хитровиебані.
13.04.2026 09:04 Ответить
ПРОКИНУВСЯ ТРАМБОН - І ЩО Я ЩЕ НЕ НАЧУДИВ?...
13.04.2026 09:06 Ответить
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
13.04.2026 09:12 Ответить
 
 