Блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале морской блокады судоходства, связанного с иранскими портами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральное командование США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным американских военных, ограничения вступят в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени и будут введены в соответствии с президентской прокламацией.

Условия и механизм морской блокады

В командовании отметили, что меры будут распространяться на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, независимо от страны происхождения. Речь идет о портах Ирана в районе Аравийского и Оманского заливов.

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокаду всего морского судоходства, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени, в соответствии с прокламацией президента", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что свобода судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив транзитом в неиранские порты, ограничиваться не будет.

Американская сторона также сообщила, что коммерческие судовладельцы получат дополнительные инструкции по официальным каналам перед началом операции.

Реакция на решение США и предыдущие заявления

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.

В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.

