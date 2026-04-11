Кампания против Ирана не закончилась, но у нас уже есть "исторические достижения", — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против Ирана "не закончилась, но мы уже можем четко сказать: у нас есть исторические достижения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

"Мир не хотел слышать"

"Мы нанесли им удар, но нам еще многое предстоит сделать", — сказал он.

По словам Нетаньяху, он провел большую часть своей жизни в борьбе за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, включая одобрение секретных операций для предотвращения этого и информирование мира об опасности.

"Но мир не хотел слышать", – заявил премьер-министр Израиля.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль "сломал барьер страха", нанеся удары по Ирану в июне прошлого года.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

