Кампания против Ирана не закончилась, но у нас уже есть "исторические достижения", — Нетаньяху

Кампания против Ирана продолжается

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против Ирана "не закончилась, но мы уже можем четко сказать: у нас есть исторические достижения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

"Мир не хотел слышать"

"Мы нанесли им удар, но нам еще многое предстоит сделать", — сказал он.

По словам Нетаньяху, он провел большую часть своей жизни в борьбе за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, включая одобрение секретных операций для предотвращения этого и информирование мира об опасности.

"Но мир не хотел слышать", – заявил премьер-министр Израиля.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль "сломал барьер страха", нанеся удары по Ирану в июне прошлого года.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Топ комментарии
+5
Невже він досі вірить, що йому вдасться продати "Іран" як перемогу, яка має перекрити всі його гріхи?
11.04.2026 22:55 Ответить
+4
"Історичне досягнення Нетаньяху" перекреслює холокост - сіоністи виявились такими ж вбивцями як німецькі фашисти.
11.04.2026 23:07 Ответить
+2
"Iсторичні досягнення" Нетаньягy - Після початку війни між Ізраїлем та Іраном на початку 2026 року антисемітські інциденти у США та Європі різко зросли, збільшившись на 34% у світі лише за перший тиждень конфлікту. Моніторингові групи, такі як Рух проти антисемітизму (CAM), повідомили, що майже половина цих випадків були безпосередньо мотивовані війною.
11.04.2026 22:58 Ответить
виявилися???
11.04.2026 23:13 Ответить
Ну ... в ******** термінах "відбувся камінг аут".
11.04.2026 23:17 Ответить
пейсатий Валодя вам же впарює потужність, незламність і справедливий мир💩
11.04.2026 23:23 Ответить
Вдарили - але там одні гори - всього не виб"єш - тай нафта протока і араби яких перси почали кошмарити - підготовка ні в *****
11.04.2026 22:56 Ответить
Ну тепер світ все почув і побачив.
Станом на 10 квітня
"Війна з Іраном забрала понад 4 тис. життів - ООН
В результаті війни США та Ізраїлю з Іраном загинули близько 4,1 тисячі осіб. Про це повідомив Bild з посиланням на дані ООН в п'ятницю, 10 квітня.
Вказано, що серед загиблих - 2,4 тисячі в Ірані і 1,7 тисячі в Лівані. Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поранення отримали майже 45,7 тисячі осіб. До цього числа входять також 7 тисяч людей, які з 28 лютого постраждали внаслідок іранських атак в Ізраїлі.
Також близько 4,25 млн людей стали біженцями: близько 3,2 млн людей в Ірані та більше 1 млн осіб у ​​Лівані.
На війні з Іраном загинули принаймні 13 військовослужбовців США. Ізраїль не втратив жодного військового.
11.04.2026 23:01 Ответить
"прекрасно сказано!" (С) ))
11.04.2026 23:03 Ответить
Израиль и его Беня показывают отличный пример борьбы за выживание в заведомо проигрышной обстановке,найти мощного союзника и с его помощью успешно громить своих сильных и многочисленных врагов это дорогого стоит,но их нещадно критикует народ,чей правитель спокойно разминировал поля перед наступающим врагом сдав четверть большой страны за один день,цирк и клоуны.
11.04.2026 23:13 Ответить
 
 