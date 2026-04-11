Кампания против Ирана не закончилась, но у нас уже есть "исторические достижения", — Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против Ирана "не закончилась, но мы уже можем четко сказать: у нас есть исторические достижения".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
"Мир не хотел слышать"
"Мы нанесли им удар, но нам еще многое предстоит сделать", — сказал он.
По словам Нетаньяху, он провел большую часть своей жизни в борьбе за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, включая одобрение секретных операций для предотвращения этого и информирование мира об опасности.
"Но мир не хотел слышать", – заявил премьер-министр Израиля.
Также Нетаньяху заявил, что Израиль "сломал барьер страха", нанеся удары по Ирану в июне прошлого года.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
Станом на 10 квітня
"Війна з Іраном забрала понад 4 тис. життів - ООН
В результаті війни США та Ізраїлю з Іраном загинули близько 4,1 тисячі осіб. Про це повідомив Bild з посиланням на дані ООН в п'ятницю, 10 квітня.
Вказано, що серед загиблих - 2,4 тисячі в Ірані і 1,7 тисячі в Лівані. Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поранення отримали майже 45,7 тисячі осіб. До цього числа входять також 7 тисяч людей, які з 28 лютого постраждали внаслідок іранських атак в Ізраїлі.
Також близько 4,25 млн людей стали біженцями: близько 3,2 млн людей в Ірані та більше 1 млн осіб у Лівані.
На війні з Іраном загинули принаймні 13 військовослужбовців США. Ізраїль не втратив жодного військового.