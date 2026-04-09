Нетаньяху поручил как можно скорее начать переговоры с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
По словам главы правительства, соответствующее поручение уже получено Кабинетом министров, и процесс должен стартовать в ближайшее время.
Переговоры между Израилем и Ливаном
Нетаньяху пояснил, что решение принято с учетом неоднократных сигналов со стороны Ливана о готовности к диалогу.
"Учитывая неоднократные призывы Ливана начать прямые переговоры с Израилем, я поручил Кабинету министров как можно скорее начать этот процесс", — заявил он.
Ожидается, что переговоры будут направлены на ключевые вопросы безопасности и стабильности в регионе.
Основные темы диалога
По словам премьера, стороны планируют обсудить разоружение группировки "Хезболла", а также возможность установления мирных отношений между странами.
Нетаньяху также положительно оценил заявления ливанского руководства о демилитаризации столицы. В то же время он подчеркнул, что поддержка Израилем решения Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану не касается ситуации с Ливаном.
- Ранее СМИ сообщили, что Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после массированных авиаударов Израиля по объектам в Ливане.
