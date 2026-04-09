Нетаньяху поручил как можно скорее начать переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам главы правительства, соответствующее поручение уже получено Кабинетом министров, и процесс должен стартовать в ближайшее время.

Переговоры между Израилем и Ливаном

Нетаньяху пояснил, что решение принято с учетом неоднократных сигналов со стороны Ливана о готовности к диалогу.

"Учитывая неоднократные призывы Ливана начать прямые переговоры с Израилем, я поручил Кабинету министров как можно скорее начать этот процесс", — заявил он.

Ожидается, что переговоры будут направлены на ключевые вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Основные темы диалога

По словам премьера, стороны планируют обсудить разоружение группировки "Хезболла", а также возможность установления мирных отношений между странами.

Нетаньяху также положительно оценил заявления ливанского руководства о демилитаризации столицы. В то же время он подчеркнул, что поддержка Израилем решения Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану не касается ситуации с Ливаном.

Ранее СМИ сообщили, что Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после массированных авиаударов Израиля по объектам в Ливане.

