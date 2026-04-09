Нетаньяху поручил как можно скорее начать переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

По словам главы правительства, соответствующее поручение уже получено Кабинетом министров, и процесс должен стартовать в ближайшее время. 

Переговоры между Израилем и Ливаном

Нетаньяху пояснил, что решение принято с учетом неоднократных сигналов со стороны Ливана о готовности к диалогу.

"Учитывая неоднократные призывы Ливана начать прямые переговоры с Израилем, я поручил Кабинету министров как можно скорее начать этот процесс", — заявил он.

Ожидается, что переговоры будут направлены на ключевые вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Читайте также: Иран дважды пытался убить Трампа, — Нетаньяху

Основные темы диалога

По словам премьера, стороны планируют обсудить разоружение группировки "Хезболла", а также возможность установления мирных отношений между странами.

Нетаньяху также положительно оценил заявления ливанского руководства о демилитаризации столицы. В то же время он подчеркнул, что поддержка Израилем решения Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану не касается ситуации с Ливаном.

Читайте также: Зеленский объяснил отсутствие контактов с Израилем

Израиль Ливан Нетаньяху Биньямин Хезболла
Заварив вухастий кашу - розгрібай тепер!
09.04.2026 20:02 Ответить
Трамп хвоста накрутив
09.04.2026 20:07 Ответить
Переговори ні до чого не приведуть. Потрібне тотальне знищення структури Хесболи спочатку. Це як і з сектором Газа. Допоки там фізично не винищать бойовиків ніякі моделі співіснування не спрацюють.
09.04.2026 20:12 Ответить
А чого це "вухатий" "заварив"? Наскільки мені відомо - обстріли території Лівану (насправді - об'єкти "Хезболли"), Ізраїль почав у відповідь на обстріли його території, з території Лівану...
09.04.2026 20:09 Ответить
Там обоє рябоє!
09.04.2026 20:11 Ответить
"Обоє рябоє" - це ти про КОГО САМЕ?
09.04.2026 20:14 Ответить
А по Ірану хто в'їбав 28.02.2026??? І понеслось...
09.04.2026 20:23 Ответить
А Іран який має стосунок до Лівану? Це РІЗНІ воєнні конфлікти... З різними причинами, цілями та методами... І зовсім у різних частинах регіону...
09.04.2026 20:28 Ответить
У Ірану з Ліваном про це, гадаю, інша думка.
09.04.2026 20:30 Ответить
Я не Ірану, з Ліваном, питання поставив... А ТОБІ!... Чекаю... Це тобі, як студенту ІІІ курсу юрвузу, "учбова задача" по курсу "Міжнародне публічне право"...
09.04.2026 20:44 Ответить
два лоха-натаньяху та руде пуйло,з такими арміями і так обісратися
09.04.2026 20:03 Ответить
Поголовний геноцид всяких арабів та унтерменшей врятує Ізраїль. Ну і персів винищити разом з дітьми.
09.04.2026 20:21 Ответить
Ні. Достатньо чалмоголових бороданів зашити в свинячі шкури.
09.04.2026 20:33 Ответить
Поїздив по вухам недалекому рудому старому, а тепер весь світ вигрібає наслідки. Та оголошуйте вже перемогу, про заблоковану протоку скажете, що так буває.
09.04.2026 20:35 Ответить
Ну так. Кацапи теж говорять що вони ніби проти "нацистського режиму" в Україні, в не проти українців..
За Нетанякою плаче Гаага .
09.04.2026 20:38 Ответить
 
 