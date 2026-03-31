Зеленский объяснил отсутствие контактов с Израилем

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в настоящее время не ведет переговоров с Израилем о помощи в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства журналисту Бараку Равиду.

По словам президента, Украина готова помогать партнерам, однако для этого необходим четкий запрос с их стороны. Он также пояснил, что во время поездок на Ближний Восток его визиты были направлены на достижение конкретных результатов, а не на формальные встречи.

Украина готова помогать, но ждет запроса

"Мы в войне. Нам нужны результаты с обеих сторон. Мы хотим помочь, но не можем, если не знаем, где именно это нужно", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что между Украиной и Израилем есть взаимные возможности для сотрудничества, однако пока отсутствует инициатива со стороны Израиля. По его словам, без конкретного запроса обсуждение практической помощи невозможно.

Читайте также: Зеленский о договоренностях на Ближнем Востоке: Есть запросы от Бахрейна и Омана. ВИДЕО

Отношения с Израилем и позиция в отношении РФ

Зеленский сообщил, что не общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху уже более двух лет. В то же время он отметил, что израильская сторона пытается балансировать в отношениях между Украиной и Россией.

"У нас есть то, что нужно им, и у них есть то, что нужно нам. Но это зависит от стороны Израиля. Никто не обращался к нам за помощью", — сказал президент.

Читайте также: Зеленский предложил площадки для мирных переговоров: "Где угодно, кроме РФ и Беларуси"

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина передавала лидерам стран Ближнего Востока разведывательные данные о сотрудничестве России и Ирана. По его оценке, Москва фактически оказывает Тегерану прямую поддержку.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия заинтересована в затягивании войны, поскольку получает от этого стратегические выгоды, в частности за счет смены фокуса международного внимания.

  • Напомним, ранее издание The Times отметило, что Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке. В частности, Пентагон уже разрабатывает планы по переброске на Ближний Восток важной военной техники, а также ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые были предназначены для Украины.

Читайте также: Нетаньяху отверг обвинения в вовлечении Трампа в войну с Ираном

+27
Міндіча з Цукерманом депортували? Ні! Які питання? Ізраїль це гетто для злочинців. Крапка.
31.03.2026 02:20 Ответить
+13
Ізраїль ще не усвідомив в яку халепу вони себе загнали. Після вбивство 60 000 за загибель 2000 та брутального використання Трампа проти своїх противників вони вже ніколи не будуть сприйматися як "жертви Холокосту". Прозріння прийде від тих хто заплатив за це своїми податками...
31.03.2026 05:09 Ответить
+11
Нетаньягу на Безсмертному полку з Путіним в 2018 році та на параді на Червоній площі намагався балансувати між насрати на Украину чи обісрати Україну.
31.03.2026 06:19 Ответить
Наразі Ізраїль більше схиляється до стратегії «тихої дипломатії», де допомога надається непублічно або через треті сторони, щоб не провокувати пряму ескалацію з боку РФ у критично важливому для Ізраїлю близькосхідному регіоні.

На сьогодні є багато планів щодо спільного виробництва.
31.03.2026 02:35 Ответить
Була ідея перенести американське виробництво з кетаю до індії, і створити шлях доставки товарів звідти через ізраїль в ЄС. кетаю це дуже не сподобалось, і вони зробили ізраїлю пропозицію, від якої він не зміг відмовитись. А разом з тим пообіцяли #уйлу допомогу у завоюванні України, щоб реалізувати свою ідею "один пояс - один шлях". ізраїлю Україна потрібна як кормова база, власне, якою вона є для тутешніх євреїв. І війна зараз отримала новий поштовх - євреї охмурили трампа розпочати війну з іраном - ми знову у повній дупі: гроші від ЄС під питанням, зброя під питанням, #уйло у виграші. Що зараз робить найвеличніший агент? А нічого - закони для вступу в ЄС не приймаються, спроби придушити антикор продовжуються, рашистські реактори знову купуються. Про що він домовляється з арабами - хз, бо вірити цьому мерзотнику засть. Тобто, усе іде за планом, тільки не за нашим. І не радійте від димів над санкт-петербургом - вони розтануть, бо то димова завіса...
31.03.2026 09:28 Ответить
Це є зайвим доказом того, що з обкуреним мудаком ніхто не хоче мати жодних справ. Чмо само напрошується, але не всі посилають безтолкового дегенерата за кораблем з дипломатичних міркувань.
31.03.2026 07:11 Ответить
Цікава інформація. Але чому не хотять заселити Біробіджан?
31.03.2026 07:57 Ответить
Моя хата нехай горить, я піду тушити сусідові. Заткнися вже , дурню. Звітуй по факту.
31.03.2026 07:40 Ответить
 
 