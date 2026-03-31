Зеленский объяснил отсутствие контактов с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в настоящее время не ведет переговоров с Израилем о помощи в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства журналисту Бараку Равиду.

По словам президента, Украина готова помогать партнерам, однако для этого необходим четкий запрос с их стороны. Он также пояснил, что во время поездок на Ближний Восток его визиты были направлены на достижение конкретных результатов, а не на формальные встречи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина готова помогать, но ждет запроса

"Мы в войне. Нам нужны результаты с обеих сторон. Мы хотим помочь, но не можем, если не знаем, где именно это нужно", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что между Украиной и Израилем есть взаимные возможности для сотрудничества, однако пока отсутствует инициатива со стороны Израиля. По его словам, без конкретного запроса обсуждение практической помощи невозможно.

Отношения с Израилем и позиция в отношении РФ

Зеленский сообщил, что не общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху уже более двух лет. В то же время он отметил, что израильская сторона пытается балансировать в отношениях между Украиной и Россией.

"У нас есть то, что нужно им, и у них есть то, что нужно нам. Но это зависит от стороны Израиля. Никто не обращался к нам за помощью", — сказал президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина передавала лидерам стран Ближнего Востока разведывательные данные о сотрудничестве России и Ирана. По его оценке, Москва фактически оказывает Тегерану прямую поддержку.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия заинтересована в затягивании войны, поскольку получает от этого стратегические выгоды, в частности за счет смены фокуса международного внимания.

Напомним, ранее издание The Times отметило, что Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке. В частности, Пентагон уже разрабатывает планы по переброске на Ближний Восток важной военной техники, а также ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые были предназначены для Украины.

