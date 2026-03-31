Зеленський пояснив відсутність контактів з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наразі не веде переговорів з Ізраїлем щодо безпекової допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави журналісту Бараку Равіду.

За словами президента, Україна готова допомагати партнерам, однак для цього необхідний чіткий запит з їхнього боку. Він також пояснив, що під час поїздок на Близький Схід його візити були спрямовані на досягнення конкретних результатів, а не формальні зустрічі.

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Україна готова допомагати, але чекає запиту

"Ми у війні. Нам потрібні результати з обох сторін. Ми хочемо допомогти, але не можемо, якщо не знаємо, де саме це потрібно", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що між Україною та Ізраїлем є взаємні можливості для співпраці, однак наразі відсутня ініціатива з ізраїльського боку. За його словами, без конкретного запиту обговорення практичної допомоги є неможливим.

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Відносини з Ізраїлем і позиція щодо РФ

Зеленський повідомив, що не спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу вже понад два роки. Водночас він зауважив, що ізраїльська сторона намагається балансувати у відносинах між Україною та Росією.

"У нас є те, що потрібно їм, і у них є те, що потрібно нам. Але це залежить від сторони Ізраїлю. Ніхто не звертався до нас по допомогу", — сказав президент.

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Окремо глава держави наголосив, що Україна передавала лідерам країн Близького Сходу розвідувальні дані щодо співпраці Росії та Ірану. За його оцінкою, Москва фактично надає Тегерану пряму підтримку.

Також Зеленський підкреслив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни, оскільки отримує від цього стратегічні вигоди, зокрема через зміну фокусу міжнародної уваги.

Нагадаємо, раніше видання The Times наголосило, що Україна стає жертвою ще однієї війни через події на Близькому Сході. Зокрема Пентагон вже розробляє плани щодо перекидання на Близький Схід важливої військової техніки, а також ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, які були призначені для України.

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