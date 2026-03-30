Зеленський про домовленості на Близькому Сході: Є запити від Бахрейну та Оману. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуті домовленості під час візиту до країн Близького Сходу, а також про нові запити.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Хороше ставлення до України

"Був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України – до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України – я вдячний за це лідерам", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що є загальне бачення країн регіону працювати разом з Україною, з нашим захистом – разом з нашими експертами.

"Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен з народів заслуговує жити в мирі", - сказав він.

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Історичні домовленості

Зеленський також нагадав про вже досягнуті домовленості, які назвав "історичними": Саудівська Аравія, Обʼєднані Арабські Емірати, Катар.

"Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні – сьогодні мені він доповідав, – є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що для України це не тільки питання престижу та поваги до нашого народу – це питання цілком конкретне та практичне.

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"Ми експортуємо нашу систему захисту, уміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави, і від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовились про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. Це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які так необхідні нам зараз", - додав він.

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