Зеленский о договоренностях на Ближнем Востоке: Есть запросы от Бахрейна и Омана. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях в ходе визита в страны Ближнего Востока, а также о новых запросах.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Хорошее отношение к Украине

"Был очень полезный визит в регион Ближнего Востока, в регион Персидского залива. Чувствуется, какое хорошее отношение к Украине – к нашим воинам, к нашему опыту. Высокое уважение к Украине – я благодарен за это лидерам", – отметил президент.

Зеленский отметил, что у стран региона есть общее видение работы вместе с Украиной, с нашей обороной – вместе с нашими экспертами.

"Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех. И каждый из народов заслуживает жить в мире", – сказал он.

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Исторические договоренности

Зеленский также напомнил об уже достигнутых договоренностях, которые назвал "историческими": Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар.

"Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе находится Рустем Умеров, он продолжает переговоры на политическом уровне – сегодня он мне докладывал, – есть уже также дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что для Украины это не только вопрос престижа и уважения к нашему народу – это вопрос вполне конкретный и практический.

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"Мы экспортируем нашу систему защиты, умения наших воинов, знания, которыми располагает наше государство, и от этих государств – от наших партнеров – мы рассчитываем на соответствующее взаимодействие в сфере безопасности. Мы уже договорились о возможностях усиления ПВО, о совместном развитии оборонных производств, а также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизельного топлива и других вещей, которые так необходимы нам сейчас", — добавил он.

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