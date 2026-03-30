Зеленский о договоренностях на Ближнем Востоке: Есть запросы от Бахрейна и Омана. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях в ходе визита в страны Ближнего Востока, а также о новых запросах.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Хорошее отношение к Украине
"Был очень полезный визит в регион Ближнего Востока, в регион Персидского залива. Чувствуется, какое хорошее отношение к Украине – к нашим воинам, к нашему опыту. Высокое уважение к Украине – я благодарен за это лидерам", – отметил президент.
Зеленский отметил, что у стран региона есть общее видение работы вместе с Украиной, с нашей обороной – вместе с нашими экспертами.
"Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех. И каждый из народов заслуживает жить в мире", – сказал он.
Исторические договоренности
Зеленский также напомнил об уже достигнутых договоренностях, которые назвал "историческими": Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар.
"Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе находится Рустем Умеров, он продолжает переговоры на политическом уровне – сегодня он мне докладывал, – есть уже также дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", – рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что для Украины это не только вопрос престижа и уважения к нашему народу – это вопрос вполне конкретный и практический.
"Мы экспортируем нашу систему защиты, умения наших воинов, знания, которыми располагает наше государство, и от этих государств – от наших партнеров – мы рассчитываем на соответствующее взаимодействие в сфере безопасности. Мы уже договорились о возможностях усиления ПВО, о совместном развитии оборонных производств, а также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизельного топлива и других вещей, которые так необходимы нам сейчас", — добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, сегодня Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.
- Накануне, 27 марта, Украина заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией.
- 28 марта Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, детали соглашения дорабатываются.
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