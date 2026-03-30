Во время визита на Ближний Восток обсуждались поставки Украине ракет для Patriot, - Зеленский

Ракеты для Patriot: Зеленский рассказал о визите на Ближний Восток

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток обсуждались вопросы поставок ракет для системы Patriot в Украину.

Об этом он заявил в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. Вы знаете, что общее производство составляет около 60 ракет в месяц. Есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства. Но и это увеличение не решит вопрос", - подчеркнул он.

По словам президента, партнеры направляют антибаллистические ракеты прежде всего на Ближний Восток.

"К сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. В странах Ближнего Востока этот вопрос (поставки Украине ракет Patriot. - Ред.) поднимался. Деталями делиться не буду. Будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении. 

Но, если честно, миру, а не только Украине, нужно искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы такая возможность появилась. Когда будет результат - тогда уже скажу", - добавил президент.

Также он отметил, что Украине стоит сделать все, чтобы у нее были собственные противоракетные системы.

Топ комментарии
під час візиту на Близький Схід обговорювали питання поставок ракет до Patriot для України

Patriot виготовляють на Близькому Сході? Чи, що обговорювалося?
30.03.2026 12:42 Ответить
Класика. Нікуя не зрозумів але дуже цікаво.
30.03.2026 12:39 Ответить
Яке воно недолуге 💩the🤡...
Воно просило ракети у тих хто в паніці, бо виявився недостатньо оснащений до атак ??
Феєричний Лідор !!!
Було б ефективніше послати розумововідсталого юзіка прохати сніга у Президента Зімбабве..
Там би хоч не було бажання послати Поткжними словами
30.03.2026 12:48 Ответить
30.03.2026 12:39 Ответить
Коли сусідки обговорюють погоду на кухні, і то більше користі... )))) хоч є шанс на правдиву оцінку ситуації.
А тут воно приїхали "поговорити"....
Звісно що принцам і міністрам не до клована... У них зараз Шашличний армагедець і масова паніка
30.03.2026 12:53 Ответить
Живий текст. Все що мозок не може подужати,осідає на його язику. Пора вже до цього звикнути
30.03.2026 13:13 Ответить
30.03.2026 13:21 Ответить
30.03.2026 12:42 Ответить
Генератор випадкових фраз...
Воно навіть не усвідомлює що меле.
Він точно не обізнаний з ситуацією , в буквальному сенсі!!! В розкумарці
Літописці напишуть про епоху служок - правив троном нє пріходя в сознаніє
30.03.2026 12:51 Ответить
30.03.2026 12:48 Ответить
Поговорили, поговорили, каву випили по ресторанах сходили і назад, дорого оці пусті шоу дурне виходять державі
30.03.2026 12:53 Ответить
Також він зауважив, що Україні варто зробити все, щоб у неї були власні антибалістичні системи.

І хто ж в Україні це повинен робити? Волонтери мабуть?
30.03.2026 12:55 Ответить
Балачки! - нігуя араби зараз не дадуть
30.03.2026 13:04 Ответить
Пообговорювали. І що? У них там заміс і ППО не вистачає, то вони типу погодились дати Зелі частину свого захисту? Притрушений піаник, трясця...
30.03.2026 13:07 Ответить
 
 