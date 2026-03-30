Во время визита на Ближний Восток обсуждались поставки Украине ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток обсуждались вопросы поставок ракет для системы Patriot в Украину.

Об этом он заявил в комментарии СМИ.

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. Вы знаете, что общее производство составляет около 60 ракет в месяц. Есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства. Но и это увеличение не решит вопрос", - подчеркнул он.

По словам президента, партнеры направляют антибаллистические ракеты прежде всего на Ближний Восток.

"К сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. В странах Ближнего Востока этот вопрос (поставки Украине ракет Patriot. - Ред.) поднимался. Деталями делиться не буду. Будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении.

Но, если честно, миру, а не только Украине, нужно искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы такая возможность появилась. Когда будет результат - тогда уже скажу", - добавил президент.

Также он отметил, что Украине стоит сделать все, чтобы у нее были собственные противоракетные системы.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

