РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14435 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Ракеты к Patriot
1 338 24

США в год производят около 800 ракет для Patriot. В первые дни на Ближнем Востоке израсходовали 803 ракеты, - Зеленский

Зеленский заявил о нехватке ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за войны на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит ракет для систем Patriot, что представляет собой проблему для Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Для Путина длительная война в Иране - это плюс. Помимо цен на энергоносители, это означает истощение резервов США и истощение производителей средств противовоздушной обороны",- пояснил он.

По словам Зеленского, дефицит ракет для Patriot однозначно будет, и это станет вызовом. Вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".

"Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц - это примерно 700-800 ракет в год, которые производятся ежегодно. А в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", - добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23694) Ближний Восток (139) Patriot (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Оманський Підрахуй

фламінги де ?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:52 Ответить
+6
зєля, ти краще поясни, де НАШІ ракети?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:56 Ответить
+5
Скажіть хтось зелі гай заткне пельку, його коменти тільки шкодять Україні .
показать весь комментарий
18.03.2026 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Висновок;
потрібне подвоєння виробництва бо є ще московія зі своїм біосмітником
показать весь комментарий
18.03.2026 10:50 Ответить
Якби Україна мала ліцензію, то могла б в місяць більше виробляти!
показать весь комментарий
18.03.2026 10:50 Ответить
Оманський Підрахуй

фламінги де ?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:52 Ответить
і? ЩО ТОБІ ДО БЛИЗЬКОГО СХОДУ?

Ти чувак повинен в падіння населення в 2 рази!!!! - ось твоя зона відповідальності
показать весь комментарий
18.03.2026 10:52 Ответить
По-перше, в два рази - це 50%, а у вас мова постійно йшла про 45%.
По-друге, звідки ви все-таки взяли ці "славнозвісні" 45%?
По-третє, до чого тут зєля?
Бо 52 мільйони нас було ще при Кравчуку, в 1993 році, а є сильна підозра, що різниця рахувалась саме від цієї цифри.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:14 Ответить
Скажіть хтось зелі гай заткне пельку, його коменти тільки шкодять Україні .
показать весь комментарий
18.03.2026 10:53 Ответить
Ефект буде такий самий, як і від заклику до Трумпа заткнути пельку. Горбатого М.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:54 Ответить
а на складах 10 000
показать весь комментарий
18.03.2026 10:55 Ответить
зєля, ти краще поясни, де НАШІ ракети?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:56 Ответить
Наші ракети в асфальті і в общаку зеленої свори, який утримують його бізнес-партнери Шефіри.
показать весь комментарий
18.03.2026 12:01 Ответить
а Японія і Німеччина скільки виробляють ?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:57 Ответить
Німеччина - ні скільки. початок виробництва десь через рік, якшо все буде добре.
а японці шось таки роблять.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:02 Ответить
Якщо їбати крилатими та балістичними ракетами військові заводи рф, які випускають ракети, то потреба в кількості ракет до Пєтріот зменшиться. Які у тебе результати в цьому напрямку? Вже 7 років як в президентському кріслі сидиш..
показать весь комментарий
18.03.2026 10:59 Ответить
Вже пішов статистику по США наводити...своя закінчилась?
показать весь комментарий
18.03.2026 11:03 Ответить
кількість ракет до Патріот на складах засекречена
показать весь комментарий
18.03.2026 11:07 Ответить
коли вій встигає ці інтерв ю роздавати щодня!?
показать весь комментарий
18.03.2026 11:07 Ответить
А що ще робити між турпоїздками
показать весь комментарий
18.03.2026 11:15 Ответить
сша використали 800 ракет і нічого не збили
показать весь комментарий
18.03.2026 11:08 Ответить
Хабадський поц веде себе як кралвральний лєв ієрусалімський?
показать весь комментарий
18.03.2026 11:09 Ответить
Ось кого потрібно було вибирати президентом США. Принаймні підійшов би на посаду керівника НАТО. Він не тільки знкає, як в Україні і де виготовити 3000 ракет до кінця 2025 року, а і скільки виробляють ракет "Патріот" в США. Всі американські секрети коту під хвіст, та не тільки американські, а і кцапські, китайські, коли в нас у керма такий величезний спеціаліст військової справи і дня не служивший в армії. Можете собі уявити, якби він відслужив хоча би місяць? І такий шанс був, але і тут винен Порошенко, що мабуть спецом не вручив йому 4 порвістки, через ревнощі, що той стане кращим за нього і Залужного.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:10 Ответить
Там ше японці виробляють - в них не питав? - по Пепріот будуть на голодному пайку - такі собі макети
показать весь комментарий
18.03.2026 11:11 Ответить
Тебе хто питав? У США є свій блазень. Ти ліпше розкажи що ти і кому віддав, щоби зайвий раз покрасуватися
показать весь комментарий
18.03.2026 11:13 Ответить
будемо пробувати САМП-Т по балістиці , Макрон дозволив
показать весь комментарий
18.03.2026 11:21 Ответить
И тут непорядок. А ну Вофка, разберись в этом американском бардачке. Научи этих дураков янки жизни.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:52 Ответить
 
 