США в год производят около 800 ракет для Patriot. В первые дни на Ближнем Востоке израсходовали 803 ракеты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что из-за войны на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит ракет для систем Patriot, что представляет собой проблему для Украины.
Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Для Путина длительная война в Иране - это плюс. Помимо цен на энергоносители, это означает истощение резервов США и истощение производителей средств противовоздушной обороны",- пояснил он.
По словам Зеленского, дефицит ракет для Patriot однозначно будет, и это станет вызовом. Вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".
"Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц - это примерно 700-800 ракет в год, которые производятся ежегодно. А в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
