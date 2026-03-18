США в год производят около 800 ракет для Patriot. В первые дни на Ближнем Востоке израсходовали 803 ракеты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за войны на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит ракет для систем Patriot, что представляет собой проблему для Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Для Путина длительная война в Иране - это плюс. Помимо цен на энергоносители, это означает истощение резервов США и истощение производителей средств противовоздушной обороны",- пояснил он.

По словам Зеленского, дефицит ракет для Patriot однозначно будет, и это станет вызовом. Вопрос заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".

"Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц - это примерно 700-800 ракет в год, которые производятся ежегодно. А в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", - добавил он.

Читайте: Зеленский хотел подарить Трампу iPad, показывающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию, - FT

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Читайте: Это настоящий оборонный альянс, - ОП о подписанной декларации об укреплении сотрудничества между Украиной и Великобританией