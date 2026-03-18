США на рік виробляють близько 800 ракет до Patriot. У перші дні на Близькому сході витратили 803 ракети, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що через війну на Близькому Сході може виникнути дефіцит ракет до систем Patriot, що є проблемою для України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Для Путіна тривала війна в Ірані - це плюс. Окрім цін на енергоносії, це означає виснаження резервів США та виснаження виробників протиповітряної оборони", - пояснив він.
За словами Зеленського, дефіцит ракет до Patriot однозначно буде, і це стане викликом. Питання полягає в тому, "коли буде вичерпано всі запаси на Близькому Сході".
"Америка виробляє 60–65 ракет на місяць. Уявіть, 65 ракет на місяць - це приблизно 700–800 ракет на рік, що виробляються щороку. А в перші дні війни на Близькому Сході було використано 803 ракети", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
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