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Новини Відносини Зеленського та Трампа
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Зеленський хотів дати Трампу IPad, що показує ситуацію на фронті, але той не приїхав на конференцію, - FT

Зеленський хотів дати Трампу IPad, що показує дані про бої на фронті

Президент Володимир Зеленський хотів дати Дональду Трампу IPad, що дозволяє у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер

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Що відомо?

За словами журналіста, про це глава держави заявив йому в інтерв'ю минулого місяця.

Передача мала відбутися на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2026 року.

"Я чесно кажучи хотів подарувати його Трампу… у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу одразу бачити, які атаки відбуваються - дрони, ракети тощо - що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російським солдатам коштує один кілометр окупованої землі", - процитував Міллер Зеленського.

Зеленський хотів дати Трампу IPad, що показує дані про бої на фронті

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28152) Трамп Дональд (9004)
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Топ коментарі
+41
АХАХАХАХАХАХ - І ДОБРЕ, бо той би подарив коханому Путіну
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18.03.2026 09:18 Відповісти
+34
в придурка нова забавка?
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18.03.2026 09:20 Відповісти
+31
Щоб Трамп передав його *****? Майте хоч трішки розуму...
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18.03.2026 09:19 Відповісти

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