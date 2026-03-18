Зеленський хотів дати Трампу IPad, що показує ситуацію на фронті, але той не приїхав на конференцію, - FT

Президент Володимир Зеленський хотів дати Дональду Трампу IPad, що дозволяє у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер

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Що відомо?

За словами журналіста, про це глава держави заявив йому в інтерв'ю минулого місяця.

Передача мала відбутися на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2026 року.

"Я чесно кажучи хотів подарувати його Трампу… у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу одразу бачити, які атаки відбуваються - дрони, ракети тощо - що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російським солдатам коштує один кілометр окупованої землі", - процитував Міллер Зеленського.

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Що передувало?

Нагадаємо, під час візиту до Великої Британії 17 березня Зеленський подарував Чарльзу III планшет iPad, який відстежує бої на фронті та повітряні атаки РФ

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