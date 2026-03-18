Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию, — FT

Президент Владимир Зеленский хотел подарить Дональду Трампу iPad, позволяющий в прямом эфире отслеживать ситуацию на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер

Что известно?

По словам журналиста, об этом глава государства заявил ему в интервью в прошлом месяце.

Передача должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.

"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят - дроны, ракеты и т. д. - которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли", - процитировал Миллер Зеленского.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир Трамп Дональд
Топ комментарии
+19
Щоб Трамп передав його *****? Майте хоч трішки розуму...
18.03.2026 09:19 Ответить
+18
в придурка нова забавка?
18.03.2026 09:20 Ответить
+17
АХАХАХАХАХАХ - І ДОБРЕ, бо той би подарив коханому Путіну
18.03.2026 09:18 Ответить
В Пуйла вже давно такий айпад є. Разом з двушечкою передали.
18.03.2026 09:25 Ответить
Сайт Дипстейт доступний з будь якого айпада, навіщо передавати окремий айпад. А якщо Зеленський передав доступ до якихось військових програм та серверів, то це розголошення державної таємниці і за це передбачене покарання.
18.03.2026 10:06 Ответить
а еще планшет куда летят наши дроны,что бы плешивый в реальном времени видел какой нпз минус на полгода)
18.03.2026 09:22 Ответить
Кешбеки за бензин, зимова підтримки, безкоштовний проїзд залізницею, айпади з секретною інформацією всім кому жме руку. Зєля добрий: не своє - не шкода.
18.03.2026 09:30 Ответить
ну, чого ви?
прикольно ж.
голобородько дуже любить ржачні штучкі.
на бидло марафоні всі в захваті.
18.03.2026 09:36 Ответить
Я дам вам парабеллум
18.03.2026 09:21 Ответить
Трамп так само далекий до Ipad'у як і до здорового глузду. Відчувається почерк Федорова.
18.03.2026 09:21 Ответить
а ЗЕсрань з глуздом дружить? Воно ж реально вже поїхало.
Ще б на роялі перед Трампом зіграв, так, як воно вміє.
18.03.2026 09:23 Ответить
Це інше питання.
18.03.2026 09:53 Ответить
А в Омані, що зеленський з єрмаком, передав/презентував патрушеву???
18.03.2026 09:21 Ответить
Мабуть айпадів в США вистачає. 😁
То ЗЄ намагався напарити Трампу по суті американських дронів. Тепер хотів подарувати американський планшет.

Геній!!!
18.03.2026 09:22 Ответить
Он мнє накуй нєнужон етат ваш айпад. От якби Епштейн передав тромбу якийсь «подарунок».
18.03.2026 10:29 Ответить
президент-гаджет.
18.03.2026 09:22 Ответить
человек-швейцарский нож
18.03.2026 09:23 Ответить
Така нетривіальна спроба продати технології для балансування прогалин в бюджеті України в цьому і наступних роках. Але амери все самі можуть зробити під себе, навіnь піддивившись концептуально і за безоплатно разом зі своїми палантірами та іншими технологічними компаніями.

А от бритам та іншим буде корисно.
18.03.2026 09:24 Ответить
Згадаємо, як в 2019 році у нього на телефоні був встановлений Яндекс-диск, тому і на IPad може бути сюрприз...
18.03.2026 09:24 Ответить
Як немає що собаці робити, то вона яйця лиже.
18.03.2026 09:26 Ответить
Агент Буратіно в прямому ефірі під аплодисменти передає АйПад с абсолютно секретними даними, які до того ж змінюються в режимі реального часу. Відійшли у минуле ті часи, коли секрети кралися таємно, зараз секрети передаються у форматі реаліті шоу під аплодисменти тих в кого ті секрети вкрали.
18.03.2026 09:28 Ответить
а навіщо той гаджет йому? навіть підтертися не можна. і дупу він не лиже...
18.03.2026 09:28 Ответить
гундосий тупорилий сєятєль айпадамі.
нова приколяса у зеленого у імбецила.

18.03.2026 09:33 Ответить
Тупий зелений торчок почав роздачу всім бажаючим безкплатних IPad-ів, єдина умова їх отримання - наступне фото отримувача разом з криворагульним нарцисом та декілька слів про його велич та виключну роль в забезпеченні існування людської цивілізації на земній кулі.
18.03.2026 09:33 Ответить
І той відразу ж бо подарував той пристрій путіну-думати треба кому і що дарувати
18.03.2026 09:34 Ответить
Цікаво, чи існує дно, яке не пробив би паяц?
18.03.2026 09:41 Ответить
Зелене чмо ККУ читає?
я особисто бачу чотири статті. Всі за підслідністю СБ України.
18.03.2026 09:38 Ответить
А дані в IPad від кого,з супутників Притули,чи з американських?
Те,що такий пристрій придбали для зе,Тр.давно його мав.
Або, подарунки "пояс" Ус. та IPad ,Тр. не прийняв від "сина".
18.03.2026 09:41 Ответить
Трампону не до планшетов. Он фильмы от }{уйла ещё не все посмотрел.
18.03.2026 09:41 Ответить
Слава Богу шо не приїхав - а плани Генштабу він не хотів йому передати?
18.03.2026 09:46 Ответить
розголошення державної таємниці - зрада Батьківщини

за таке на довічне, придурка
18.03.2026 09:53 Ответить
Я також хотів би мати такий Айпад)))
18.03.2026 09:54 Ответить
Та виставте в прямий ефір трансляцію, там ж інформації яка містить таємність немає.
18.03.2026 10:02 Ответить
Дурдом дорвався до безмежної влади. Могло би бути смішно, якби не було так трагічно.
18.03.2026 10:07 Ответить
ідіот рідкісний
18.03.2026 10:14 Ответить
И полное собрание шуток 95 квартала, с легендарной игрой на фортепиано. Последняя версия. Международная.
18.03.2026 10:21 Ответить
як що не в корпусі із золота то він йому нах не потрібен . ця руда сорока тільки на блискуче ведеться
18.03.2026 10:23 Ответить
мабуть" агент козирний " передав "зепрезент" куйлу також???
18.03.2026 10:23 Ответить
Трамп останній, він вже дав такий пад Путєну, іранцям.
18.03.2026 10:24 Ответить
Може трішки простіше? На який чорт париться з тими планшетами, а так, як бульбофюрер лукашенко, - А я вам сєйчас на картє покажу! -
18.03.2026 10:25 Ответить
Діагноз чи Оман?
18.03.2026 10:30 Ответить
 
 