Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию, — FT

Президент Владимир Зеленский хотел подарить Дональду Трампу iPad, позволяющий в прямом эфире отслеживать ситуацию на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер

Что известно?

По словам журналиста, об этом глава государства заявил ему в интервью в прошлом месяце.

Передача должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.

"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят - дроны, ракеты и т. д. - которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли", - процитировал Миллер Зеленского.

Что предшествовало?

Напомним, во время визита в Великобританию 17 марта Зеленский подарил Чарльзу III планшет iPad, который отслеживает бои на фронте и воздушные атаки РФ.

