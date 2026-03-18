Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отображающий ситуацию на фронте, но тот не приехал на конференцию, — FT
Президент Владимир Зеленский хотел подарить Дональду Трампу iPad, позволяющий в прямом эфире отслеживать ситуацию на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер
Что известно?
По словам журналиста, об этом глава государства заявил ему в интервью в прошлом месяце.
Передача должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.
"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят - дроны, ракеты и т. д. - которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли", - процитировал Миллер Зеленского.
Что предшествовало?
- Напомним, во время визита в Великобританию 17 марта Зеленский подарил Чарльзу III планшет iPad, который отслеживает бои на фронте и воздушные атаки РФ.
прикольно ж.
голобородько дуже любить ржачні штучкі.
на бидло марафоні всі в захваті.
Ще б на роялі перед Трампом зіграв, так, як воно вміє.
То ЗЄ намагався напарити Трампу по суті американських дронів. Тепер хотів подарувати американський планшет.
Геній!!!
А от бритам та іншим буде корисно.
нова приколяса у зеленого у імбецила.
я особисто бачу чотири статті. Всі за підслідністю СБ України.
Те,що такий пристрій придбали для зе,Тр.давно його мав.
Або, подарунки "пояс" Ус. та IPad ,Тр. не прийняв від "сина".
за таке на довічне, придурка