Це справжній оборонний альянс, - ОП про підписану декларацію про посилення співпраці між Україною та Британією

17 березня у Лондоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер підписали Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Про це повідомив у фейсбуку заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

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Йдеться про новий альянс

За його словами, фактично йдеться про створення оборонного альянсу між Україною і Британією.

"Це логічне продовження наших попередніх домовленостей: Угоди про сторічне партнерство та Угоди про безпеку між Україною і Великою Британією. І водночас - перехід від політичних рішень до конкретної, практичної взаємодії між оборонними секторами наших держав. Суть проста і практична: Ми посилюємо один одного", - зазначив Жовква.

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Деталі

Він також зауважив, що Україна ділиться своїм унікальним бойовим досвідом, технологіями і рішеннями, які вже довели свою ефективність на полі бою, передусім у сфері безпілотних систем, протидії дронам, РЕБ та сучасної тактики ведення війни

Велика Британія - інвестує, допомагає масштабувати виробництво, та у свою чергу посилює постачання своїх далекобійних спроможностей

"Фактично формується взаємовигідна модель: ми даємо рішення, перевірені війною, партнери – дають ресурси та індустріальні можливості", - йдеться у повідомленні.

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Окремий фокус - спільне виробництво

"Наші країни аналізуватимуть можливості спільного виробництва ударних засобів великої дальності, а також масштабування відповідних програм. Паралельно Велика Британія розглядатиме найбільш ефективні механізми для збільшення обсягів виробництва і підтримки таких рішень. Йдеться вже не про окремі поставки, а про побудову спільної оборонно-промислової екосистеми. Ключовий напрям - протиповітряна оборона", - уточнив Жовква.

"Ми разом працюємо над закриттям критичних прогалин у ППО - від ефективного перехоплення БПЛА і розвитку засобів виявлення до інтеграції систем протидії крилатим ракетам і нарощування антибалістичних спроможностей. Це питання безпеки не лише України, а й Великої Британії та усієї Європи.

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Також передбачені спільні тренування і підготовка, зокрема з використанням українського досвіду роботи з дронами та новими технологіями на полі бою. Важливо, що ця співпраця має довгостроковий вимір

Йдеться про зміцнення оборонних ланцюгів постачання, розвиток спільних виробничих можливостей, а також потенційне залучення третіх країн до спільних проєктів. Україна в цій системі – не лише отримувач допомоги, а повноцінний партнер і контриб’ютор безпеки", - додав він.

За даними ОП, підписана декларація відкриває новий етап українсько-британської співпраці: глибокий, технологічний і довгостроковий.

"Фактично - справжній оборонний альянс!", - резюмує заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.