Это настоящий оборонный альянс, – ОП о подписанной декларации об укреплении сотрудничества между Украиной и Великобританией

Офис президента Украины

17 марта в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Речь идет о новом альянсе

По его словам, фактически речь идет о создании оборонного альянса между Украиной и Великобританией.

"Это логическое продолжение наших предыдущих договоренностей: Соглашения о столетнем партнерстве и Соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией. И в то же время — переход от политических решений к конкретному, практическому взаимодействию между оборонными секторами наших государств. Суть проста и практична: мы укрепляем друг друга", — отметил Жовква.

Детали

Он также отметил, что Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, прежде всего в сфере беспилотных систем, противодействия дронам, РЭБ и современной тактики ведения войны

Великобритания - инвестирует, помогает масштабировать производство, а в свою очередь усиливает поставки своих дальнобойных средств

"Фактически формируется взаимовыгодная модель: мы даем решения, проверенные войной, партнеры – дают ресурсы и промышленные возможности", – говорится в сообщении.

Отдельный акцент – совместное производство

"Наши страны будут анализировать возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ. Параллельно Великобритания будет рассматривать наиболее эффективные механизмы для увеличения объемов производства и поддержки таких решений. Речь идет уже не об отдельных поставках, а о построении совместной оборонно-промышленной экосистемы. Ключевое направление — противовоздушная оборона", — уточнил Жовква.

"Мы вместе работаем над устранением критических пробелов в ПВО — от эффективного перехвата БПЛА и развития средств обнаружения до интеграции систем противодействия крылатым ракетам и наращивания антибаллистических возможностей. Это вопрос безопасности не только Украины, но и Великобритании и всей Европы.

Также предусмотрены совместные учения и подготовка, в частности с использованием украинского опыта работы с дронами и новыми технологиями на поле боя. Важно, что это сотрудничество имеет долгосрочную перспективу

Речь идет об укреплении оборонных цепочек поставок, развитии совместных производственных возможностей, а также потенциальном привлечении третьих стран к совместным проектам. Украина в этой системе – не только получатель помощи, а полноценный партнер и контрибьютор безопасности", – добавил он.

По данным ОП, подписанная декларация открывает новый этап украинско-британского сотрудничества: глубокий, технологический и долгосрочный.

"Фактически – настоящий оборонный альянс!", – резюмирует заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Топ комментарии
"Декларація"---це папірець ,який не має ЖОДНОЇ юридичної сили По-просту --протокол до наміру Злопчики з ОП--перестаньте локшину вішати на вуха
18.03.2026 08:02 Ответить
Скільки вже тих папірців було?
18.03.2026 07:56 Ответить
Так, так ще один папірець, щоб ним потім підтертися
18.03.2026 08:11 Ответить
Скільки вже тих папірців було?
18.03.2026 07:56 Ответить
Декларація про НАМІРИ ….
Зеленський і єрмак, вішають, як локшину, на вуха споживачам лохоМарафону, після своїх мандрів по Світу, за рахунок цих споживачів!!!
18.03.2026 08:51 Ответить
Краще б вони дали атомну бомбу і живу силу, а то знайшли дешевий полігон для випробовування.
18.03.2026 07:58 Ответить
Живої силої вистачає, пейсатий Лідор навіть відправив війська на Кіпр захищати британців. Що не так?
18.03.2026 08:26 Ответить
не треба було своє атомне озброєння віддавати за "хатинки" у Швейцарії і верещати з телевізора, що НАТО нам не потрібне, що "брати" ніколи на нас не нападуть.
Їжте очі хоч повилазьте, бачили, що купували.
18.03.2026 08:46 Ответить
Погано спав, щось страшне приснилось?
18.03.2026 09:01 Ответить
Велика Британія - інвестує, допомагає масштабувати виробництво, та у свою чергу посилює постачання своїх далекобійних спроможностей

Скоріше за все, йдеться про балістичну ракету Nightfall. Раніше британці анонсували початок її розробки та орієнтовні терміни постачання Україні.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/koli_same_budut_gotovi_balistichni_raketi_nightfall_jaki_velika_britanija_rozrobljaje_dlja_ukrajini_i_vzhe_zustrilas_zi_skladnostjami-21460.html
18.03.2026 07:59 Ответить
Декларація це навіть не меморандум. Хоча і меморандум це теж не договір, а фіксація намірів.
18.03.2026 09:00 Ответить
Стільки пафосу! - для чого про це кричати - шось зробите - тай добре
18.03.2026 08:04 Ответить
Янелох и Жовква подмахнули то, что сделал Залужный, а о нём здесь ни слова.
18.03.2026 08:08 Ответить
18.03.2026 08:25 Ответить
Так, так ще один папірець, щоб ним потім підтертися
18.03.2026 08:11 Ответить
це поступорожні папірці від зеленої плісняви....Де всі ті 1000500 обороних угод з якимі це лайно носилося попередні 3 роки??
18.03.2026 08:14 Ответить
Ця "новина" - для утримання хоча б плінтусового рейтингу обкуреного ішака серед його любителів.
18.03.2026 08:20 Ответить
Що холопи, далі дивитись, як пейсатий імітує президентську діяльність, прагнення до миру і захисту країни? Так буде безкінечно, холопи
18.03.2026 08:24 Ответить
18.03.2026 08:36 Ответить
Посыпалась лапша на уши болванов
18.03.2026 08:44 Ответить
 
 