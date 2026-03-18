Это настоящий оборонный альянс, – ОП о подписанной декларации об укреплении сотрудничества между Украиной и Великобританией
17 марта в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о новом альянсе
По его словам, фактически речь идет о создании оборонного альянса между Украиной и Великобританией.
"Это логическое продолжение наших предыдущих договоренностей: Соглашения о столетнем партнерстве и Соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией. И в то же время — переход от политических решений к конкретному, практическому взаимодействию между оборонными секторами наших государств. Суть проста и практична: мы укрепляем друг друга", — отметил Жовква.
Детали
Он также отметил, что Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, прежде всего в сфере беспилотных систем, противодействия дронам, РЭБ и современной тактики ведения войны
Великобритания - инвестирует, помогает масштабировать производство, а в свою очередь усиливает поставки своих дальнобойных средств
"Фактически формируется взаимовыгодная модель: мы даем решения, проверенные войной, партнеры – дают ресурсы и промышленные возможности", – говорится в сообщении.
Отдельный акцент – совместное производство
"Наши страны будут анализировать возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ. Параллельно Великобритания будет рассматривать наиболее эффективные механизмы для увеличения объемов производства и поддержки таких решений. Речь идет уже не об отдельных поставках, а о построении совместной оборонно-промышленной экосистемы. Ключевое направление — противовоздушная оборона", — уточнил Жовква.
"Мы вместе работаем над устранением критических пробелов в ПВО — от эффективного перехвата БПЛА и развития средств обнаружения до интеграции систем противодействия крылатым ракетам и наращивания антибаллистических возможностей. Это вопрос безопасности не только Украины, но и Великобритании и всей Европы.
Также предусмотрены совместные учения и подготовка, в частности с использованием украинского опыта работы с дронами и новыми технологиями на поле боя. Важно, что это сотрудничество имеет долгосрочную перспективу
Речь идет об укреплении оборонных цепочек поставок, развитии совместных производственных возможностей, а также потенциальном привлечении третьих стран к совместным проектам. Украина в этой системе – не только получатель помощи, а полноценный партнер и контрибьютор безопасности", – добавил он.
По данным ОП, подписанная декларация открывает новый этап украинско-британского сотрудничества: глубокий, технологический и долгосрочный.
"Фактически – настоящий оборонный альянс!", – резюмирует заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.
Скоріше за все, йдеться про балістичну ракету Nightfall. Раніше британці анонсували початок її розробки та орієнтовні терміни постачання Україні.
