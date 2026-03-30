Під час візиту на Близький Схід обговорювали поставки Україні ракет до Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що під час візиту на Близький Схід обговорювали питання поставок ракет до Patriot для України.
Про це він заявив у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дефіцит PAC-3 в світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. Ви знаєте, що виробництво загальне близько 60 ракет на місяць. Є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва. Але і це збільшення не вирішить питання", - наголосив він.
За словами президента, партнери направляють антибалістичні пакет перш за все на Близький Схід.
"На жаль, іноді забувають про Україну. Але ми всім нагадуємо та вдячні партнерам, які нас чують. В країнах Близького Сходу це питання (поставки Україні ракет до Patriot. - Ред.) підіймалося. Деталями не ділитимусь. Працюватимемо над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку.
Але, якщо чесно, світу, не тільки Україні, треба шукати альтернативу якнайшвидше. Ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. Коли буде результат - тоді вже скажу", - додав президент.
Також він зауважив, що Україні варто зробити все, щоб у неї були власні антибалістичні системи.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
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Patriot виготовляють на Близькому Сході? Чи, що обговорювалося?