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Під час візиту на Близький Схід обговорювали поставки Україні ракет до Patriot, - Зеленський

Ракети до Patriot: Зеленський розповів про візит на Близький Схід

Президент Володимир Зеленський сказав, що під час візиту на Близький Схід обговорювали питання поставок ракет до Patriot для України.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дефіцит PAC-3 в світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. Ви знаєте, що виробництво загальне близько 60 ракет на місяць. Є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва. Але і це збільшення не вирішить питання", - наголосив він.

За словами президента, партнери направляють антибалістичні пакет перш за все на Близький Схід.

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"На жаль, іноді забувають про Україну. Але ми всім нагадуємо та вдячні партнерам, які нас чують. В країнах Близького Сходу це питання (поставки Україні ракет до Patriot. - Ред.) підіймалося. Деталями не ділитимусь. Працюватимемо над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку. 

Але, якщо чесно, світу, не тільки Україні, треба шукати альтернативу якнайшвидше. Ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. Коли буде результат - тоді вже скажу", - додав президент.

Також він зауважив, що Україні варто зробити все, щоб у неї були власні антибалістичні системи.

Читайте: США на рік виробляють близько 800 ракет до Patriot. У перші дні на Близькому сході витратили 803 ракети, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Також читайте: США збільшили військову присутність на Близькому Сході до 50 тис.

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Близький Схід (362) Patriot (519)
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Топ коментарі
+6
під час візиту на Близький Схід обговорювали питання поставок ракет до Patriot для України

Patriot виготовляють на Близькому Сході? Чи, що обговорювалося?
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30.03.2026 12:42 Відповісти
+3
Класика. Нікуя не зрозумів але дуже цікаво.
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30.03.2026 12:39 Відповісти
+2
Пообговорювали. І що? У них там заміс і ППО не вистачає, то вони типу погодились дати Зелі частину свого захисту? Притрушений піаник, трясця...
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30.03.2026 13:07 Відповісти

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