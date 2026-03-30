Під час візиту на Близький Схід обговорювали поставки Україні ракет до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що під час візиту на Близький Схід обговорювали питання поставок ракет до Patriot для України.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дефіцит PAC-3 в світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. Ви знаєте, що виробництво загальне близько 60 ракет на місяць. Є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва. Але і це збільшення не вирішить питання", - наголосив він.

За словами президента, партнери направляють антибалістичні пакет перш за все на Близький Схід.

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"На жаль, іноді забувають про Україну. Але ми всім нагадуємо та вдячні партнерам, які нас чують. В країнах Близького Сходу це питання (поставки Україні ракет до Patriot. - Ред.) підіймалося. Деталями не ділитимусь. Працюватимемо над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку.

Але, якщо чесно, світу, не тільки Україні, треба шукати альтернативу якнайшвидше. Ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. Коли буде результат - тоді вже скажу", - додав президент.

Також він зауважив, що Україні варто зробити все, щоб у неї були власні антибалістичні системи.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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