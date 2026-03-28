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Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, дорабатываем детали, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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ОАЭ благодарны Украине за помощь 

По словам Зеленского, Нагаян поблагодарил за работу нашей команды в Эмиратах.

"Для Украины это тоже принципиально важно: террор нигде в мире не должен брать верх. Защиты должно быть достаточно везде. Поэтому мы открыты для совместной работы, которая в стратегической перспективе точно укрепит наши народы и защиту жизни в наших государствах", - отметил глава государства.

Как отмечается, во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Эмиратах, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива, что напрямую влияет на мировой рынок нефти. Для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз.

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Сотрудничество

"Украина в этом имеет соответствующий опыт: наши города, к сожалению, ежедневно подвергаются ударам уже на протяжении четырех лет полномасштабной войны. Украинцы разработали соответствующую систему защиты, которая обеспечивает значительный процент сбивания вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнерам.

Спасибо за встречу и готовность работать вместе. Договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Команды дорабатывают детали", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) ОАЭ (272)
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Топ комментарии
+14
ницості Оманської Гниди Іуда позаздрив би

Юрій Каракай . Загиблий воїн ЗСУ про....
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28.03.2026 10:43 Ответить
+7
З ранку Ф15 ввечори дрони? Чи ввечори Ф15 а дрони з ранку?
Зная блазня та його патологічну жадібнісь буде так вечорі бабло блазню на рахунок в офшор а зранку дрони, за рахунок життів українців.
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28.03.2026 10:40 Ответить
+7
"Захисту повинно бути достатньо всюди."

в Україні захисту - хоч греблю гати ..на кладовищах вже місця не залишиться скоро

а Оманська Гнида в турне катається .. істота ска
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28.03.2026 10:41 Ответить

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