Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, дорабатываем детали, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
ОАЭ благодарны Украине за помощь
По словам Зеленского, Нагаян поблагодарил за работу нашей команды в Эмиратах.
"Для Украины это тоже принципиально важно: террор нигде в мире не должен брать верх. Защиты должно быть достаточно везде. Поэтому мы открыты для совместной работы, которая в стратегической перспективе точно укрепит наши народы и защиту жизни в наших государствах", - отметил глава государства.
Как отмечается, во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Эмиратах, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива, что напрямую влияет на мировой рынок нефти. Для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз.
Сотрудничество
"Украина в этом имеет соответствующий опыт: наши города, к сожалению, ежедневно подвергаются ударам уже на протяжении четырех лет полномасштабной войны. Украинцы разработали соответствующую систему защиты, которая обеспечивает значительный процент сбивания вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнерам.
Спасибо за встречу и готовность работать вместе. Договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Команды дорабатывают детали", - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
- Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.
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Юрій Каракай . Загиблий воїн ЗСУ про....
Зная блазня та його патологічну жадібнісь буде так вечорі бабло блазню на рахунок в офшор а зранку дрони, за рахунок життів українців.
в Україні захисту - хоч греблю гати ..на кладовищах вже місця не залишиться скоро
а Оманська Гнида в турне катається .. істота ска