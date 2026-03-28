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Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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ОАЕ вдячні Україні за допомогу 

За словами Зеленського, Нагаян подякував за роботу нашої команди в Еміратах.

"Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах", - зауважив глава держави.

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти. Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз.

Також читайте: Зеленський затвердив угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ. Що вона передбачає?

Співпраця

"Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам.

Дякую за зустріч та готовність працювати разом. Домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відтермінував зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення активної фази війни з Іраном, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) ОАЕ (438)
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Топ коментарі
+14
ницості Оманської Гниди Іуда позаздрив би

Юрій Каракай . Загиблий воїн ЗСУ про....
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28.03.2026 10:43 Відповісти
+7
З ранку Ф15 ввечори дрони? Чи ввечори Ф15 а дрони з ранку?
Зная блазня та його патологічну жадібнісь буде так вечорі бабло блазню на рахунок в офшор а зранку дрони, за рахунок життів українців.
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28.03.2026 10:40 Відповісти
+7
"Захисту повинно бути достатньо всюди."

в Україні захисту - хоч греблю гати ..на кладовищах вже місця не залишиться скоро

а Оманська Гнида в турне катається .. істота ска
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28.03.2026 10:41 Відповісти

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