Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ОАЕ вдячні Україні за допомогу

За словами Зеленського, Нагаян подякував за роботу нашої команди в Еміратах.

"Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах", - зауважив глава держави.

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти. Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз.

Також читайте: Зеленський затвердив угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ. Що вона передбачає?

Співпраця

"Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам.

Дякую за зустріч та готовність працювати разом. Домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.

Дональд Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відтермінував зустріч із Сі Цзіньпіном до завершення активної фази війни з Іраном, - Politico