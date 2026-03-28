Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
ОАЕ вдячні Україні за допомогу
За словами Зеленського, Нагаян подякував за роботу нашої команди в Еміратах.
"Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах", - зауважив глава держави.
Як зазначається, під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти. Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз.
Співпраця
"Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам.
Дякую за зустріч та готовність працювати разом. Домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.
- Дональд Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.
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Юрій Каракай . Загиблий воїн ЗСУ про....
Зная блазня та його патологічну жадібнісь буде так вечорі бабло блазню на рахунок в офшор а зранку дрони, за рахунок життів українців.
в Україні захисту - хоч греблю гати ..на кладовищах вже місця не залишиться скоро
а Оманська Гнида в турне катається .. істота ска