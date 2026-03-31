Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме

Иран, по крайней мере, дважды якобы пытался устранить президента США Дональда Трампа, и, судя по имеющимся данным, эти попытки продолжаются и сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке

Во время беседы Нетаньяху предложил вспомнить, чем представлял собой Иран до начала войны.

"Послушайте, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими", — подчеркнул премьер.

Попытки ликвидировать Трампа

Он говорит, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В частности, Иран пытался ликвидировать Трампа.

Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими ВГ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное — они скандируют "смерть Америке", — резюмировал Нетаньяху.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться. Также, по его словам, Соединенные Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны и назвал его "более умеренным".

терміново вводити в сша надзвичайний стан, ставити конституцію на паузу, відміняти всі вибори, та красти красти красти!!!
красти, пережовуючи майскій шашлик....
31.03.2026 09:14 Ответить
Тю, а голобородька вже раз 100. Рудому ще повезло
31.03.2026 09:15 Ответить
Прийшов час "*********** историй".
31.03.2026 09:14 Ответить
І зараз відправив шість груп вбивць у США - але Трампу пох - йому ці замахи до одного місця
31.03.2026 09:10 Ответить
Мы аятолу убили, ви два раза на Трампа покусились, счітай краямі разошлісь, нам ділить нєчєго, ми тєпєрь будем бізнес дєлать
31.03.2026 09:15 Ответить
Якось так - але це не Венесуела - фанатиків там дофуя розплодилось
31.03.2026 09:17 Ответить
Трампу ті замахи іранців як слону драбіна, бо він наш Слоняра 🐘🐘🐘
31.03.2026 09:11 Ответить
Можливо , що два рази і мочканули - перший - раз Трампа, другий раз - двійника.
31.03.2026 09:14 Ответить
терміново вводити в сша надзвичайний стан, ставити конституцію на паузу, відміняти всі вибори, та красти красти красти!!!
красти, пережовуючи майскій шашлик....
31.03.2026 09:14 Ответить
Майже як з рупора Кремля!!!! Ждун??? Бо тобі кортить виборів як х..йлу.. Ті вибори, на які окупант не дає "тиші".. тільки як ******* - на день голосуваня.
31.03.2026 10:07 Ответить
тобі, не треба було бухати зранку.
лягай проспись, і все пройде.
31.03.2026 10:10 Ответить
Прийшов час "*********** историй".
31.03.2026 09:14 Ответить
старовіри розказували, шо недавно почивший Чак Норріс двічі порахував до бескінечності
31.03.2026 09:25 Ответить
Ну і яка сволота цьому заважила ?
31.03.2026 09:14 Ответить
Коли стріляв, рушник на очі сповз
31.03.2026 09:31 Ответить
Тю, а голобородька вже раз 100. Рудому ще повезло
31.03.2026 09:15 Ответить
через два тижні будуть ще намагатись
31.03.2026 09:15 Ответить
Все як у нас, тільки десь пройоб, так зразу розкажуть про 101-й напад на зюзю чи лисого жида.
31.03.2026 09:18 Ответить
Ідіотизм на марші.
Старе мудачьйо лякають один одного?
Ні. Бо це їх вигадки заради виправдовування своїх нікчемних дій.
Відносно молодші ублюдки, яки пізнали смак влади, роблять те саме.
Народ слухає і блює від цієї наволочі і намагається їх пережити всіх.
Справа в тому, що зараз велика концентрація у владі соціопатів і садистів ідейних, яким до сраки будь яка мораль, тим більше їм до сраки Біблія і заповіді Божі. І саме це страшо, бо деградовані, дездушні, дебіли захоплюють все більше влади срізь, і в світі більше немає ні одного дорослого хтоб серьозно поставив їх на місце.
31.03.2026 09:18 Ответить
Це мабуть з тієї ж серії коміксів, як Єрмак з Татаровім чеченців у Київі знищували, які полювали на Зеленського.
Взагалі то, хитрий Нетаньяху, щоб зробити життя в Ізраїлі трохи безпечнішим без вагань запалив на Близькому Сході таке багаття, що весь світ від нього обсмажиться. А зараз це намагається хочь якось підсолодити...
31.03.2026 09:25 Ответить
Вбити - це не найкраще рішення. Трба послати групу захоплення з декількох санітарів з гамівною сорочкою, а як приманку застосувати угоду про нафту.
31.03.2026 09:27 Ответить
Ну якже виправдати свої злочини в Палестині і теперішню авантюру в Перській затоці що привела до світової економічної кризи ,як не лякати недоумковатого Трампа про замахи.
31.03.2026 09:28 Ответить
"Іран - *******, а паРашка - няшка, бо з Пуйлом в нас ґешефт" Фарисей Бібі
31.03.2026 09:30 Ответить
З паРашою у бібі гешефт бо там хабадніки керують
31.03.2026 10:20 Ответить
Один такий був,що обіцяв показати звідки з чотирьох сторін Україна нападе на кацапостан. Тут єврея попросили не перегинати палицю. У підсумку двічі.
31.03.2026 09:32 Ответить
31.03.2026 09:37 Ответить
Вот как нужно управлять Трампом,учитесь квартальные шуты,карты нужно доставать из рукава,а не делать глупую рожу,когда вас спрашивают "где ваши карты".
31.03.2026 09:40 Ответить
Рукожопи.
31.03.2026 09:41 Ответить
То нехай трамп їде до пуйла, в того є кілька бункерів, будуть сидіти і один одного лякати!
31.03.2026 09:42 Ответить
****** намагався.
31.03.2026 09:49 Ответить
Всього 2 раза , геть не потужно ахахах. от на ЗЕбіла замахи кожного тижня
31.03.2026 09:55 Ответить
Вітамін Нета-срака дружить дуже з "різником" 21 століття х..йлом кремлівським... Ізраїль в 14 р. допомогав Кремлі в окупації Донбасу, подарувавши БПЛА.... У Білому домі вмсить фотопортрет х..йло-"різник" українців і президент США Трамплін..загадив Білий дім за всі часи існування США. Це кажуть його політики для миру в Україні..але у них мир, коли Донбас Київ подарує окупантам. За кого вболівати українцю?? Зрозуміло що не за Іран, бо це ті самі кцп пдр.. За трампа, який готовий танго плясати з Адольфом гітлером-х..йлом 21 століття..танцює на сьогодні..вже....Ось так Київу потрібно балансувати і терпіти приниження незрозуміло трампа і його диб.команди..
31.03.2026 10:17 Ответить
Докази авжеж у Епштейна.....
От уже ці докази....
31.03.2026 10:26 Ответить
двічи по-тричі
за допомогою чеченців
але татаров усіх постріляв
31.03.2026 10:49 Ответить
я думаю рудого давно травмовано і йому треба терміново на довготривале та якісне лікування
31.03.2026 11:02 Ответить
 
 