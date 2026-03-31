Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху

Иран, по крайней мере, дважды якобы пытался устранить президента США Дональда Трампа, и, судя по имеющимся данным, эти попытки продолжаются и сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке

Во время беседы Нетаньяху предложил вспомнить, чем представлял собой Иран до начала войны.

Читайте также: Зеленский передал странам Ближнего Востока доказательства сотрудничества РФ с Ираном

"Послушайте, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими", — подчеркнул премьер.

Попытки ликвидировать Трампа

Он говорит, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В частности, Иран пытался ликвидировать Трампа.

Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими ВГ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное — они скандируют "смерть Америке", — резюмировал Нетаньяху.

Читайте: Белый дом: США придерживаются запланированного срока операции против Ирана

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться. Также, по его словам, Соединенные Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны и назвал его "более умеренным".

Читайте также: МИД Украины в ответ на обвинения Ирана: "Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом"