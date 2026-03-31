Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху
Иран, по крайней мере, дважды якобы пытался устранить президента США Дональда Трампа, и, судя по имеющимся данным, эти попытки продолжаются и сейчас.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке
Во время беседы Нетаньяху предложил вспомнить, чем представлял собой Иран до начала войны.
"Послушайте, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими", — подчеркнул премьер.
Попытки ликвидировать Трампа
Он говорит, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В частности, Иран пытался ликвидировать Трампа.
Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими ВГ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное — они скандируют "смерть Америке", — резюмировал Нетаньяху.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться. Также, по его словам, Соединенные Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны и назвал его "более умеренным".
красти, пережовуючи майскій шашлик....
лягай проспись, і все пройде.
Старе мудачьйо лякають один одного?
Ні. Бо це їх вигадки заради виправдовування своїх нікчемних дій.
Відносно молодші ублюдки, яки пізнали смак влади, роблять те саме.
Народ слухає і блює від цієї наволочі і намагається їх пережити всіх.
Справа в тому, що зараз велика концентрація у владі соціопатів і садистів ідейних, яким до сраки будь яка мораль, тим більше їм до сраки Біблія і заповіді Божі. І саме це страшо, бо деградовані, дездушні, дебіли захоплюють все більше влади срізь, і в світі більше немає ні одного дорослого хтоб серьозно поставив їх на місце.
Взагалі то, хитрий Нетаньяху, щоб зробити життя в Ізраїлі трохи безпечнішим без вагань запалив на Близькому Сході таке багаття, що весь світ від нього обсмажиться. А зараз це намагається хочь якось підсолодити...
От уже ці докази....
за допомогою чеченців
але татаров усіх постріляв