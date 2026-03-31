Зеленский передал странам Ближнего Востока доказательства сотрудничества РФ с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский передал лидерам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Иордании разведданные о сотрудничестве России с Ираном в ходе войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью N12.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский подчеркнул, что речь идет о системной передаче разведывательной информации, а не об отдельных случаях.

"Мы знаем, что Россия предоставила иранцам спутниковые снимки американских и британских баз, а также критически важной инфраструктуры в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и Эмиратах", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество носит постоянный характер.

"Россия передает разведывательные данные Ирану на постоянной основе, а не только в рамках единичного инцидента", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Москва фактически полностью поддерживает Тегеран.

"По моему мнению, Россия напрямую поддерживает Иран на все 100%. Это та же модель обмена информацией, что и в Украине", – сказал Зеленский.

По его словам, применение Ираном ударных беспилотников может основываться на опыте, который Россия уже использовала в войне против Украины.

Кроме того, президент заявил, что Россия заинтересована в затягивании войны на Ближнем Востоке.

"Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном", – подчеркнул он.

