Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Зеленский передал странам Ближнего Востока доказательства сотрудничества РФ с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский передал лидерам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Иордании разведданные о сотрудничестве России с Ираном в ходе войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью N12.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о системной передаче разведывательной информации, а не об отдельных случаях.

"Мы знаем, что Россия предоставила иранцам спутниковые снимки американских и британских баз, а также критически важной инфраструктуры в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и Эмиратах", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество носит постоянный характер.

"Россия передает разведывательные данные Ирану на постоянной основе, а не только в рамках единичного инцидента", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Москва фактически полностью поддерживает Тегеран.

"По моему мнению, Россия напрямую поддерживает Иран на все 100%. Это та же модель обмена информацией, что и в Украине", – сказал Зеленский.

По его словам, применение Ираном ударных беспилотников может основываться на опыте, который Россия уже использовала в войне против Украины.

Кроме того, президент заявил, что Россия заинтересована в затягивании войны на Ближнем Востоке.

"Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном", – подчеркнул он.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не ведет переговоров с Израилем о помощи в сфере безопасности.

Зеленский Владимир Иран россия Ближний Восток
І про свою "співпрацю", не забудь розказати...
31.03.2026 07:03 Ответить
Господа подайте что-нибудь бывшему клоуну Квартала 95
31.03.2026 07:12 Ответить
Сьогодні в усть лугє знов було трєвожно 😎
31.03.2026 06:53 Ответить
До хрєна зробив ішак, вештаючись кілька днів Близьким Сходом!
31.03.2026 07:00 Ответить
31.03.2026 07:03 Ответить
Місячна зарплата Президента Зеленського складає 28 000 гривень.
31.03.2026 07:07 Ответить
31.03.2026 07:08 Ответить
може доларів ,тут шо то не так
31.03.2026 07:09 Ответить
Господа подайте что-нибудь бывшему клоуну Квартала 95
31.03.2026 07:12 Ответить
Месье, же не манж па сис жур...
31.03.2026 07:42 Ответить
пан теля пасе
31.03.2026 07:44 Ответить
Точних офіційних даних про щоденні чи місячні витрати суто на харчування президента України у відкритому доступі немає, оскільки це частина загальних видатків на утримання державних резиденцій. Загалом утримання президентів України з держбюджету (без охорони) у минулі роки оцінювалося приблизно в 900 тис. грн щороку. А 28000 це курям на сміх.
31.03.2026 07:44 Ответить
А він що--президент арабів? Президента в тебе країна палає,а ти в турпоїздках..
31.03.2026 08:13 Ответить
 
 