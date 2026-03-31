Зеленский передал странам Ближнего Востока доказательства сотрудничества РФ с Ираном
Президент Украины Владимир Зеленский передал лидерам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Иордании разведданные о сотрудничестве России с Ираном в ходе войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью N12.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о системной передаче разведывательной информации, а не об отдельных случаях.
"Мы знаем, что Россия предоставила иранцам спутниковые снимки американских и британских баз, а также критически важной инфраструктуры в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и Эмиратах", — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что такое сотрудничество носит постоянный характер.
"Россия передает разведывательные данные Ирану на постоянной основе, а не только в рамках единичного инцидента", – подчеркнул он.
Зеленский также отметил, что Москва фактически полностью поддерживает Тегеран.
"По моему мнению, Россия напрямую поддерживает Иран на все 100%. Это та же модель обмена информацией, что и в Украине", – сказал Зеленский.
По его словам, применение Ираном ударных беспилотников может основываться на опыте, который Россия уже использовала в войне против Украины.
Кроме того, президент заявил, что Россия заинтересована в затягивании войны на Ближнем Востоке.
"Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном", – подчеркнул он.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не ведет переговоров с Израилем о помощи в сфере безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль