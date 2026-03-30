Украина предлагает международным партнерам обмен опытом в области морской безопасности, — Сибига

Украина активно получает запросы от международных партнеров о сотрудничестве в сфере морской безопасности, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам встречи со своей болгарской коллегой Надеждой Нейнски в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что украинская сторона готова делиться своим опытом обеспечения свободы мореплавания и содействовать безопасности судоходных коридоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинский опыт в обеспечении свободы судоходства

По словам главы МИД, Украина имеет уникальный опыт в обеспечении свободы судоходства в Черном море, ведь при поддержке партнеров, в частности Турции, был создан зерновой коридор.

"Мы выступаем за свободу судоходства и готовы оказать практическую помощь нашим партнерам", — заявил Андрей Сибига.

Он добавил, что Украина получает практические обращения относительно возможного взаимодействия с украинской стороной в этой сфере. Министр также отметил, что РФ стремится к эскалации на Ближнем Востоке для собственной выгоды, в частности из-за роста цен на энергоносители и ослабления санкций.

Позиция Украины относительно Ормузского пролива

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать определенную поддержку для разблокирования Ормузского пролива, над чем работают Соединенные Штаты. Это демонстрирует готовность Киева активно сотрудничать с международными партнерами ради безопасности морских перевозок.

Также Владимир Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях во время визита в страны Ближнего Востока, а также о новых запросах.

