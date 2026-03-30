Україна пропонує міжнародним партнерам обмін досвідом у морській безпеці, - Сибіга

Україна активно отримує запити від міжнародних партнерів щодо співпраці у сфері морської безпеки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з болгарською колегою Надеждою Нейнскі у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що українська сторона готова ділитися своїм досвідом забезпечення свободи мореплавства та сприяти безпеці судноплавних коридорів.

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Український досвід у забезпеченні свободи мореплавства

За словами очільника МЗС, Україна має унікальний досвід щодо забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі, адже за підтримки партнерів, зокрема Туреччини, було створено зерновий коридор.

"Ми виступаємо за свободу мореплавства та готові надати практичну допомогу нашим партнерам", — заявив Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна отримує практичні звернення щодо можливої взаємодії з українською стороною у цій сфері. Міністр також зазначив, що РФ прагне ескалації на Близькому Сході для власної вигоди, зокрема через зростання цін на енергоносії та послаблення санкцій.

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Позиція України щодо Ормузької протоки

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати певну підтримку для розблокування Ормузької протоки, над чим працюють Сполучені Штати. Це демонструє готовність Києва активно співпрацювати з міжнародними партнерами задля безпеки морських перевезень.

Також Зеленський повідомив про досягнуті домовленості під час візиту до країн Близького Сходу, а також про нові запити.

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуті домовленості під час візиту до країн Близького Сходу, а також про нові запити.

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