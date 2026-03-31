Зеленський передав країнам Близького Сходу докази співпраці РФ з Іраном
Президент України Володимир Зеленський передав лідерам Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії розвіддані про співпрацю Росії з Іраном у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю N12.
Зеленський наголосив, що йдеться про системну передачу розвідувальної інформації, а не окремі випадки.
"Ми знаємо, що Росія надала іранцям супутникові знімки американських та британських баз, а також критично важливої інфраструктури в Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та Еміратах", – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що така співпраця має постійний характер.
"Росія передає розвідувальні дані Ірану на постійній основі, а не лише в рамках одноразового інциденту", – підкреслив він.
Зеленський також зазначив, що Москва фактично повністю підтримує Тегеран.
"На мою думку, Росія безпосередньо підтримує Іран на всі 100%. Це та сама модель обміну інформацією, що й в Україні", – сказав Зеленський.
За його словами, застосування Іраном ударних безпілотників може базуватися на досвіді, який Росія вже використовувала у війні проти України.
Крім того, президент заявив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни на Близькому Сході.
"Я бачу лише вигоди для Росії від продовження війни з Іраном", – наголосив він.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наразі не веде переговорів з Ізраїлем щодо безпекової допомоги.
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