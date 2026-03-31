Зеленський передав країнам Близького Сходу докази співпраці РФ з Іраном

Президент України Володимир Зеленський передав лідерам Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії розвіддані про співпрацю Росії з Іраном у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю N12.

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Зеленський наголосив, що йдеться про системну передачу розвідувальної інформації, а не окремі випадки.

"Ми знаємо, що Росія надала іранцям супутникові знімки американських та британських баз, а також критично важливої інфраструктури в Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та Еміратах", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така співпраця має постійний характер.

"Росія передає розвідувальні дані Ірану на постійній основі, а не лише в рамках одноразового інциденту", – підкреслив він.

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Зеленський також зазначив, що Москва фактично повністю підтримує Тегеран.

"На мою думку, Росія безпосередньо підтримує Іран на всі 100%. Це та сама модель обміну інформацією, що й в Україні", – сказав Зеленський.

За його словами, застосування Іраном ударних безпілотників може базуватися на досвіді, який Росія вже використовувала у війні проти України.

Крім того, президент заявив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни на Близькому Сході.

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"Я бачу лише вигоди для Росії від продовження війни з Іраном", – наголосив він.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наразі не веде переговорів з Ізраїлем щодо безпекової допомоги.