Белый дом: США придерживаются запланированного срока операции против Ирана

Кэролайн Левитт о сроках войны с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что сроки военной операции США против Ирана остаются неизменными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на пресс-брифинге.

По ее словам, операция под названием "Эпическая ярость" продлится четыре-шесть недель, как и планировалось изначально. Военные действия против Ирана начались 28 февраля, поэтому на момент пресс-брифинга прошел 30-й день операции.

Продолжительность и цели операции "Эпическая ярость"

"Что касается сроков, то, повторяю, президент как главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок операции в четыре-шесть недель. Сегодня 30-й день, поэтому посчитайте сами, сколько еще времени нужно, чтобы полностью достичь целей операции", — отметила Левитт.

Она также подчеркнула, что ключевые цели США включают уничтожение иранского флота и баллистических ракет, демонтаж инфраструктуры по производству ракет и беспилотников, ослабление прокси-группировок Ирана и недопущение его к созданию ядерного оружия.

Операция США и международная безопасность

Представители администрации США подчеркивают, что операция направлена на сдерживание военных угроз Ирана и обеспечение стабильности в регионе. Продолжительность операции остается в пределах предварительно объявленного плана, а Пентагон оценивает прогресс в достижении стратегических целей.

  • Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться. Также, по его словам, Соединенные Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны и назвал его "более умеренным".

Топ комментарии
+12
Па плану...
30.03.2026 23:16 Ответить
+12
СВО идет в строгом соответствии с графиком, по-плану
30.03.2026 23:16 Ответить
+8
ВсьЙО пА плану есвЄо, як у *****?
30.03.2026 23:17 Ответить
Ой, *****, не ******* вже! )))
30.03.2026 23:14 Ответить
Па плану...
СВО идет в строгом соответствии с графиком, по-плану
Ага, и все цели будут достигнуты
31.03.2026 00:08 Ответить
ВсьЙО пА плану есвЄо, як у *****?
Хм...
Не хочеться думати, що я іпонутий.
Мабуть лижі не їдуть
30.03.2026 23:18 Ответить
СВО Єпіческая ярость ідет по плану. МЕДВІДЬ США ЛІЗЕ НА РОГАТИНУ ІРАН. БО У НЬОГО ЄПІЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ. Десь вже ми таке чули. Американці і росіяни мабуть мають одну пресслужбу на двох.
Щось з тими планами не то 🤔 ... ця каже одне а
...
05.03.2026
Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, ймовірно, до вересня.
30.03.2026 23:27 Ответить
всрався скажи всрався.
30.03.2026 23:37 Ответить
ці американські 3,14стаболи.цитують куйла із дотриманням СВО
30.03.2026 23:40 Ответить
Совпадєніє?Нє думаю...))
30.03.2026 23:53 Ответить
 
 