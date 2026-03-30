Белый дом: США придерживаются запланированного срока операции против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что сроки военной операции США против Ирана остаются неизменными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на пресс-брифинге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, операция под названием "Эпическая ярость" продлится четыре-шесть недель, как и планировалось изначально. Военные действия против Ирана начались 28 февраля, поэтому на момент пресс-брифинга прошел 30-й день операции.

Продолжительность и цели операции "Эпическая ярость"

"Что касается сроков, то, повторяю, президент как главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок операции в четыре-шесть недель. Сегодня 30-й день, поэтому посчитайте сами, сколько еще времени нужно, чтобы полностью достичь целей операции", — отметила Левитт.

Она также подчеркнула, что ключевые цели США включают уничтожение иранского флота и баллистических ракет, демонтаж инфраструктуры по производству ракет и беспилотников, ослабление прокси-группировок Ирана и недопущение его к созданию ядерного оружия.

Операция США и международная безопасность

Представители администрации США подчеркивают, что операция направлена на сдерживание военных угроз Ирана и обеспечение стабильности в регионе. Продолжительность операции остается в пределах предварительно объявленного плана, а Пентагон оценивает прогресс в достижении стратегических целей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться. Также, по его словам, Соединенные Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны и назвал его "более умеренным".

