МИД Украины на упреки Ирана: "Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом"
Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинения Тегерана в "соучастии" Украины в войне против Ирана на стороне США и Израиля.
Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются — значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран передал России. Ни один украинский беспилотник никогда не поражал Иран. Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом", — заявили в МИД.
Угрозы от иранского чиновника
- Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.
- В начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю с помощью дронов.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.
Чим і як Іран може по нам вїбати? Через теріторію Туреччини та Чорне море або через Кавказ?Що вони нам зроблять - ракет і дронів рашистам дадуть? ой...
1. Мова йде саме про балістичні ракети. Їх ніхто не зіб'є ні над Туречиною, ні над Чорним морем. Бо це - балістика. На відміну від крилатої ракети, яка летить горизонтально, балістична ракета рухається по параболічній дузі (високо вгору, майже в космос, потім спрямовується на ціль). Збити її вкрай важко. Дальність цих ракет більше 2 000 км. В радіусі ураження - вся Україна.
2. Іран зберігає на болотах баліститчні ракети, але без пускових установок до них. Після дій Зеленського по втягуванню України у війну проти Ірану, іранці можуть надати ці пускові установки Россіїї.