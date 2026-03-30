МИД Украины на упреки Ирана: "Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом"

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий

Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинения Тегерана в "соучастии" Украины в войне против Ирана на стороне США и Израиля.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются — значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран передал России. Ни один украинский беспилотник никогда не поражал Иран. Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом", — заявили в МИД.

Угрозы от иранского чиновника

  • Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.
  • В начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю с помощью дронов.
  • Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

трускавецька дипломатія
Зборище повій, а не міністерство.
я не розумію чому з Іраном досі не розірвані дипвідносини після глузувань, а інакше не назвати їх реакцію на збиття українського цивільного літака...та цим фактом в першу чергу тицять треба в їх *****
За іранців вболіваєш ?
Не за иранцев. За репутацию Украины. На таком уровне не бычат, как это делают срусские.
Найкраща репутація України - бити кацапів і різних аятол ... чим більше - тим краще !
Из окопа пуляешь по русакам?
Уверен, что одвухсотил не одну бригаду.
"Дайте этому парню пистолет"(с)
Задави Иран рогаткой и харизмой.
А треба було щиро подякувати рушникоголовим за те що з їх подачі тепер по цивільних українцях щодоби прилітають сотні їх шахедів, перейменованих у єлабузі на "гєрані" ? Отак має виглядати справжня дипломатія ?
ну звісно краще з бармалеями літаки разом будувати ! ото були професіонали-господарники !
Нагадай що там хрюкав зелений мід коли іранці збили наш літак?
я тобі краще нагадаю хто навчив бармалеїв будувати літаки і ракети , хто торгував з Іраном . в тебе не вистачає розуму підтримати власну країну , захищаєш тих хто запускає по тобі шахеди .
гідна критика свого міністерства..
нічо їм не заважає тепер в їбати ракетами по Україні, а у нас відповісти нічим. Хто нашим дипломатам дав вказівку посварити Україну зі всім світом!?
Дебіл, ти звідки з'явився тут? Навіть наркоми та алкаші ВЖЕ давно оклємались та розуміють хто окрім кацапні нас тероризує дронами та ракетами.
А з лютого 22-го чиї дрони та ракети ВЖЕ присутні в атаках?
Де вас таких роблять, невиліковні?
Закрий їбло. Тому що тут вони все правильно сказали.
Ivan Iktor, у дипломатів є керівник. Який керівник - такі і дипломати.
посварити Україну із всім світом це є завдання куйла.котре і виконують його "зелені слуги в Україні
нащо твій старий педофіл пересварився зі всім Світом крім диктаторів ? нащо підтримує корупціонера Орбана ?
Тихий як шавка. А в життi зустрiнеться - вреться.
Чим більше Маразма , тим Більше адекватних людей нас Підтримують . І багато які не були в нашому становищу , як тільки опинились нас Зрозуміли де чорне і біле.
Україна готова долучитися до забезпечення свободи судноплавства: є запити партнерів, - Сибіга
https://x.com/NarbutTanya/status/2038330984441995583 Посла Ірану в Бейруті оголосили персоною нон-грата...він не схотів покидати приміщення і його тягнуть звідти за ноги відео
Епічне та повчальне відео
Щасливої дороги ...
Все вірно !👍
А західним лівкакам буде над чим подумати 🤔
ліваки чи праваки, це не має значення..
важливо те,
чи вони підтримують Україну..
Зеленський привселюдно посилає наших віськових в країни Затоки що би що? А що би завадити Ірану наносити удару, ось для чого. В чому брехня Ірану, якщо оманський ішак про свій подвіг усюди потужно раструбіл? П.С. Я не про хорошій Іран, заспокойтесь.
Хай спочатку чалмоголові підараси оголосять війну всім країнам затоки по чиїм цивільним об'єктам вони гатять - в тоді вже кудахтають про те що хтось там кудись влазить у якусь війну.
Що би то - щоб замість витрачання ракет до петріотів по шахедах дали нам ці ракети проти кацапської балістики в обмін на технологію дешевих дронів-перехоплювачів. Свідкам вибитих кацапських шибок це складно зрозуміти.
Гра на публіку 95 кварталу.
іран заодно з рабсією..
проти України..
Оце той нечастий випадок, коли Зе, раптом, сказав щось розумне.. аж дивно!
А можна було якось адекватніше відповісти? Нам мало ворога рашки, то ще поїхавших мусульман-фанатиків треба???
"шановні" панікери, які волають "тепер Іран по нас вїбе". А мозок вмикнути та подивитись на мапу не намагалися?
Чим і як Іран може по нам вїбати? Через теріторію Туреччини та Чорне море або через Кавказ?Що вони нам зроблять - ракет і дронів рашистам дадуть? ой...
Андрей Я #582659,
1. Мова йде саме про балістичні ракети. Їх ніхто не зіб'є ні над Туречиною, ні над Чорним морем. Бо це - балістика. На відміну від крилатої ракети, яка летить горизонтально, балістична ракета рухається по параболічній дузі (високо вгору, майже в космос, потім спрямовується на ціль). Збити її вкрай важко. Дальність цих ракет більше 2 000 км. В радіусі ураження - вся Україна.
2. Іран зберігає на болотах баліститчні ракети, але без пускових установок до них. Після дій Зеленського по втягуванню України у війну проти Ірану, іранці можуть надати ці пускові установки Россіїї.
