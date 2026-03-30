МИД Украины на упреки Ирана: "Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом"

Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинения Тегерана в "соучастии" Украины в войне против Ирана на стороне США и Израиля.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются — значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран передал России. Ни один украинский беспилотник никогда не поражал Иран. Этот лжец должен был бы уже давно исчезнуть вместе со своим режимом", — заявили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину

Угрозы от иранского чиновника

Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.

В начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю с помощью дронов.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

Читайте также: Украина готова помочь США в разблокировании Ормузского пролива, — Зеленский