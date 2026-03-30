МЗС України на закиди Ірану: "Цей брехун мав би вже давно зникнути разом зі своїм режимом"

Міністерство закордонних справ України відповіло на закиди Тегерану щодо "співучасті" України у війні проти Ірану на боці США та Ізраїлю.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються — значить, бреше. Із 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран передав Росії. Жоден український безпілотник ніколи не вражав Іран. Цей брехун мав би вже давно зникнути разом зі своїм режимом", - заявили в МЗС.

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Погрози від іранського посадовця

Нагадаємо, раніше постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран вважає Україну "співучасницею військової агресії США та Ізраїлю" через відправку українських фахівців з протидії безпілотників до країн Близького Сходу.

На початку березня голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.

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