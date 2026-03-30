Білий дім: США дотримуються запланованого терміну операції проти Ірану
Пресекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що терміни військової операції США проти Ірану залишаються незмінними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на пресбрифінгу.
За її словами, операція під назвою "Епічна лють" триватиме чотири-шість тижнів, як і планувалося на початку. Військові дії проти Ірану розпочалися 28 лютого, тож на момент пресбрифінгу пройшов 30-й день операції.
Тривалість та цілі операції "Епічна лють"
"Що стосується термінів, то, повторюю, президент як головнокомандувач та Пентагон завжди називали приблизний термін операції у чотири-шість тижнів. Сьогодні 30-й день, тож порахуйте самі, скільки ще часу потрібно, щоб повністю досягти цілей операції", — зазначила Левітт.
Вона також наголосила, що ключові цілі США включають знищення іранського флоту та балістичних ракет, демонтаж інфраструктури з виробництва ракет і безпілотників, ослаблення проксі-угруповань Ірану та недопущення його до створення ядерної зброї.
Операція США та міжнародна безпека
Представники адміністрації США підкреслюють, що операція спрямована на стримування військових загроз Ірану та забезпечення стабільності у регіоні. Тривалість операції залишається у межах попередньо оголошеного плану, а Пентагон оцінює прогрес у досягненні стратегічних цілей.
- Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись. Також за його словами, Сполучені Штати "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни, та назвав його "більш поміркованим".
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