Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньягу

Іран щонайменше двічі нібито намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, і, за наявними даними, ці спроби тривають і нині.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю для NewsMax, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Іран був головним хуліганом на Близькому Сході

Під час бесіди Нетаньягу запропонував пригадати, що з себе представляв Іран до початку війни.

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"Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими", - підкреслив прем'єр.

Спроби ліквідувати Трампа

Він каже, що іранці вбили і покалічили більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття. Зокрема, Іран намагався ліквідувати Трампа.

Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше - вони скандують "смерть Америці", - резюмував Нетаньягу.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись. Також за його словами, Сполучені Штати "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни, та назвав його "більш поміркованим".

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