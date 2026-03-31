Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньягу
Іран щонайменше двічі нібито намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, і, за наявними даними, ці спроби тривають і нині.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю для NewsMax, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Іран був головним хуліганом на Близькому Сході
Під час бесіди Нетаньягу запропонував пригадати, що з себе представляв Іран до початку війни.
"Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими", - підкреслив прем'єр.
Спроби ліквідувати Трампа
Він каже, що іранці вбили і покалічили більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття. Зокрема, Іран намагався ліквідувати Трампа.
Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше - вони скандують "смерть Америці", - резюмував Нетаньягу.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись. Також за його словами, Сполучені Штати "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни, та назвав його "більш поміркованим".
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