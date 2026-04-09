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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Нетаньягу доручив якомога швидше почати переговори з Ліваном

Нетаньягу доручив почати переговори з Ліваном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність до початку прямих переговорів із Ліваном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

За словами глави уряду, відповідне доручення вже отримав Кабінет міністрів, і процес має стартувати найближчим часом. 

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Переговори між Ізраїлем і Ліваном

Нетаньягу пояснив, що рішення ухвалене з урахуванням неодноразових сигналів з боку Лівану про готовність до діалогу.

"З огляду на неодноразові заклики Лівану розпочати прямі переговори з Ізраїлем, я доручив Кабінету міністрів якомога швидше розпочати цей процес", — заявив він.

Очікується, що переговори будуть спрямовані на ключові питання безпеки та стабільності в регіоні.

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Основні теми діалогу

За словами прем’єра, сторони планують обговорити роззброєння угруповання Хезболла, а також можливість встановлення мирних відносин між країнами.

Нетаньягу також позитивно оцінив заяви ліванського керівництва щодо демілітаризації столиці. Водночас він наголосив, що підтримка Ізраїлем рішення Дональда Трампа про призупинення ударів по Ірану не стосується ситуації з Ліваном.

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Автор: 

Ізраїль (1999) Ліван (144) Нетаньягу Беньямін (208) Хезболла (53)
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Топ коментарі
+5
Ну так. Кацапи теж говорять що вони ніби проти "нацистського режиму" в Україні, в не проти українців..
За Нетанякою плаче Гаага .
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09.04.2026 20:38 Відповісти
+3
Трамп хвоста накрутив
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09.04.2026 20:07 Відповісти
+3
У Ірану з Ліваном про це, гадаю, інша думка.
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09.04.2026 20:30 Відповісти

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