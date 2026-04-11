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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Кампанія проти Ірану не закінчилася, але ми вже маємо "історичні досягнення", - Нетаньягу

Кампанія проти Ірану триває

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану "не закінчилася, але ми вже можемо чітко сказати: у нас є історичні досягнення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

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"Світ не хотів чути"

"Ми вдарили по них, але нам ще багато чого потрібно зробити", – сказав він.

За словами Нетаньягу, він провів більшу частину свого життя в боротьбі з тим, щоб Іран не отримав ядерну зброю, включно зі схваленням таємних операцій для запобігання цьому та повідомленням світу про небезпеку.

"Але світ не хотів чути", – заявив прем'єр Ізраїлю.

Також читайте: Нетаньягу: перемир’я США та Ірану не поширюється на Ліван

Також Нетаньягу заявив, що Ізраїль "зламав бар'єр страху", завдавши ударів по Ірану у червні минулого року.

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
  • Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Також читайте: Нетаньягу доручив якомога швидше почати переговори з Ліваном

Автор: 

Ізраїль (2000) Іран (3609) Нетаньягу Беньямін (209)
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Топ коментарі
+20
"Історичне досягнення Нетаньяху" перекреслює холокост - сіоністи виявились такими ж вбивцями як німецькі фашисти.
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11.04.2026 23:07 Відповісти
+16
Невже він досі вірить, що йому вдасться продати "Іран" як перемогу, яка має перекрити всі його гріхи?
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11.04.2026 22:55 Відповісти
+7
Ттттсссс, як це можливо озвучувати вслух... ЦЄ огалтєлий антісємітізм
Коли євреї роблять холокост арабів - ето другое як холокост євреїв нацистами.
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11.04.2026 23:28 Відповісти

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