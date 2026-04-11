Кампанія проти Ірану не закінчилася, але ми вже маємо "історичні досягнення", - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану "не закінчилася, але ми вже можемо чітко сказати: у нас є історичні досягнення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

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"Світ не хотів чути"

"Ми вдарили по них, але нам ще багато чого потрібно зробити", – сказав він.

За словами Нетаньягу, він провів більшу частину свого життя в боротьбі з тим, щоб Іран не отримав ядерну зброю, включно зі схваленням таємних операцій для запобігання цьому та повідомленням світу про небезпеку.

"Але світ не хотів чути", – заявив прем'єр Ізраїлю.

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Також Нетаньягу заявив, що Ізраїль "зламав бар'єр страху", завдавши ударів по Ірану у червні минулого року.

Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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