Соглашение с США не достигнуто из-за "двух-трех ключевых вопросов", - МИД Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что разногласия по "двум или трем ключевым вопросам" помешали заключению соглашения с Соединенными Штатами в Исламабаде.

Разногласия во взглядах

Сегодня, 12 апреля, Бакаи заявил в эфире государственного телеканала IRIB, что стороны достигли согласия по некоторым вопросам, однако по другим существуют "разногласия во взглядах". Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее назвал ключевой проблемой отсутствие четких обязательств со стороны Тегерана отказаться от ядерного оружия.

Хотя иранские государственные СМИ сообщали, что Тегеран пока не планирует очередного раунда переговоров, Бакаи в интервью отметил, что "дипломатия никогда не заканчивается".

"Не стоило ожидать, что мы сможем достичь соглашения за один раунд переговоров. Не думаю, что у кого-то были такие ожидания", - сказал он.

Иран будет поддерживать связь с Пакистаном

Кроме того, Бакаи выразил уверенность, что Иран будет поддерживать связь с Пакистаном, посредником в переговорах, и с "другими друзьями в регионе", но не сказал, планирует ли Тегеран продолжать переговоры с Соединенными Штатами.

