РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
27445 посетителей онлайн
Новости Переговоры США и Ирана
2 015 20

Соглашение с США не достигнуто из-за "двух-трех ключевых вопросов", - МИД Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что разногласия по "двум или трем ключевым вопросам" помешали заключению соглашения с Соединенными Штатами в Исламабаде.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разногласия во взглядах

Сегодня, 12 апреля, Бакаи заявил в эфире государственного телеканала IRIB, что стороны достигли согласия по некоторым вопросам, однако по другим существуют "разногласия во взглядах". Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее назвал ключевой проблемой отсутствие четких обязательств со стороны Тегерана отказаться от ядерного оружия.

Хотя иранские государственные СМИ сообщали, что Тегеран пока не планирует очередного раунда переговоров, Бакаи в интервью отметил, что "дипломатия никогда не заканчивается".

"Не стоило ожидать, что мы сможем достичь соглашения за один раунд переговоров. Не думаю, что у кого-то были такие ожидания", - сказал он.

Иран будет поддерживать связь с Пакистаном

Кроме того, Бакаи выразил уверенность, что Иран будет поддерживать связь с Пакистаном, посредником в переговорах, и с "другими друзьями в регионе", но не сказал, планирует ли Тегеран продолжать переговоры с Соединенными Штатами.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
  • Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.

Автор: 

Иран (2755) переговоры (5707) США (29162)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Отлично,значит вонючие аятоллы и кровавые ксировцы продолжат знакомится с великолепными и эффективными поражающими изделиями выпускаемые замечательной американской промышленностью.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:06 Ответить
+3
Ми будем на проводі - якшо Трамп по нас не довбане
показать весь комментарий
12.04.2026 11:06 Ответить
+2
Тобто зараз стан "ані миру, ані війни"
показать весь комментарий
12.04.2026 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто зараз стан "ані миру, ані війни"
показать весь комментарий
12.04.2026 11:03 Ответить
🫠 Трамп дивився UFC під час переговорів між США та Іраном у Пакистані

Він відвідав турнір у Флориді та потиснув руку Джо Рогану, який раніше критикував його дії щодо Ірану. трамп заявив, що йому «все одно» на результат переговорів, оскільки США переможуть за будь-яких обставин.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:05 Ответить
Переговори між США та Іраном зірвалися - в Ізраїлі говорять про «другий раунд війни»

Біля аеропорту неподалік від Тель-Авіва помітили десятки літаків-заправників ВПС США KC-135.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:06 Ответить
У Тегерані заявили, що Вашингтон намагається домогтися переговорами того, чого «не зміг домогтися війною», і відкинули вимоги щодо урану та Ормузької протоки.

Іранська влада при цьому допускає продовження переговорів у неділю.

Тож чи відбудуться переговори - чи «паперовий тигр» знову відправить бомбардувальники?
показать весь комментарий
12.04.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 11:06 Ответить
Хай скоріше зустрінуться з 4 дружинами та 70 гуріями, їх не шкода. Але чи допоможе це вирішити проблему, причина якої є система влади в Ірані?
показать весь комментарий
12.04.2026 11:48 Ответить
Да пох, текущее состояние дел - это разгром аятоллской военной промышленности помогающей путину оккупировать Украину,задача Украины всячески подбадривать и поощрять в этим деле Беню и Дональда.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:55 Ответить
... і у США та Ізраїлі.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:04 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 11:06 Ответить
Та ПісДіл це , невже не ясно ??
Вони як рашка, навчені тягнути час, а самі жахнуть Ядеркою по Кібуцам і міндічам будуть щоразу накопичувати сили та бити і бити американську техніку та персонал.
Америка умиється кров'ю але войовничого перлхарбору не буде, будуть ссати в очі Наріду , а там незабаром і фашизм+ економічний занепад.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:14 Ответить
От мені цікаво, скільки ще трешу тампон має зробити, щоб в америці почали нарешті ворушитися т.з. "прості люди"??? Те, що вони виходять на протести вихідного дня не зараховується. тампону на це срати з реактивного винищувача. Але, судячи з усього, америкоси можуть лише говорити про революцію у своїх фільмах. Насправді ж, вони її бояться як вогню. Тому й далі залишатимуться законослухняними ждунами і чекатимуть кінця (бездарного і безславного) президентства тампона.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:37 Ответить
Все брехня)Ключовий момент : ніхто вже серйозно не сприймає заяви,обіцянки,погрози,пропозиції...Вимикача цивілізацій.На другому році його перебування в оральному кабінеті ,він виставив себе як чмо,котре ні на що не здатне.Війни ,котрі він зупиняє ,економічне процвітання десь,якісь проекти про мир та озолочення когось чи чогось ...існують лиш в його хворій голові.Зрозуміло,що іранський режим хоч і є нелюдським ,але й не є остаточно сліпим.Загравання цього Вимикача цивілізацій з ******,ином,сі,а тепер і з іранським режимом виглядають очевидними,як і причини : некомпетеність через незнання,страхи,нераціональність прорахувати наступні кроки.Й сьогоднішня поразка в перемовинах в Ісламабаді,є ще одним доказом мадярам,котрі не хочуть більше слухати свого маразматика Йорбана,і сподівають сьогодні буде крапка в Венгрії,і настпупний ляпас Вимикачу-покидьку)
показать весь комментарий
12.04.2026 11:16 Ответить
Ну не певен, що лише треш. Принаймні Хаменеї-старший з Вами не погодиться.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:50 Ответить
Якщо коротко, Трамп преться зі своїми картами (і вони у нього дійсно є, військову міць США складно недооцінювати) до людей, які сіли грати в шахи. Тому й виглядає як слон у посудній лавці
показать весь комментарий
12.04.2026 11:53 Ответить
Краснов робить ВСЕ ПО ПЛАНУ !
показать весь комментарий
12.04.2026 12:07 Ответить
Вся справа в особистій ненависті між Трампом та Хаменеї... Як між Пу і Зе. Правда, ж, Рудий? А так угода давно вже була би укладена.
показать весь комментарий
12.04.2026 11:53 Ответить
Додам - чудова, найкраща угода! За 24 години!
показать весь комментарий
12.04.2026 11:54 Ответить
Христос Воскрес! Кончился Пост. И вылез из абструкции. Готовитесь диффективные, или сразу в абструкцию зашлют)))?
показать весь комментарий
12.04.2026 12:05 Ответить
З перепою Пеніс Пен ?
показать весь комментарий
12.04.2026 12:09 Ответить
В праздник не принято ругаться и если читать умеешь, ... Жиденята! Не пляшите на украинской земле, она на ВАША!
показать весь комментарий
12.04.2026 12:11 Ответить
 
 