Соглашение с США не достигнуто из-за "двух-трех ключевых вопросов", - МИД Ирана
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что разногласия по "двум или трем ключевым вопросам" помешали заключению соглашения с Соединенными Штатами в Исламабаде.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Разногласия во взглядах
Сегодня, 12 апреля, Бакаи заявил в эфире государственного телеканала IRIB, что стороны достигли согласия по некоторым вопросам, однако по другим существуют "разногласия во взглядах". Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее назвал ключевой проблемой отсутствие четких обязательств со стороны Тегерана отказаться от ядерного оружия.
Хотя иранские государственные СМИ сообщали, что Тегеран пока не планирует очередного раунда переговоров, Бакаи в интервью отметил, что "дипломатия никогда не заканчивается".
"Не стоило ожидать, что мы сможем достичь соглашения за один раунд переговоров. Не думаю, что у кого-то были такие ожидания", - сказал он.
Иран будет поддерживать связь с Пакистаном
Кроме того, Бакаи выразил уверенность, что Иран будет поддерживать связь с Пакистаном, посредником в переговорах, и с "другими друзьями в регионе", но не сказал, планирует ли Тегеран продолжать переговоры с Соединенными Штатами.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
- Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.
