Угоди зі США не досягнуто через "два-три ключові питання", - МЗС Ірану

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що розбіжності щодо "двох або трьох ключових питань" завадили укладенню угоди зі Сполученими Штатами в Ісламабаді.

Про це повідомляє СNN, передає Цензор.НЕТ.

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Розбіжності в поглядах

Сьогодні, 12 квітня, Бакаї заявив в ефірі державного телеканалу IRIB, що сторони досягли згоди з деяких питань, однак щодо інших існують "розбіжності в поглядах". Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше назвав ключовою проблемою відсутність чітких зобов’язань з боку Тегерана відмовитися від ядерної зброї.

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Хоча іранські державні ЗМІ повідомляли, що Тегеран наразі не планує чергового раунду переговорів, Бакаї в інтерв’ю зазначив, що "дипломатія ніколи не закінчується".

"Не варто було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування", - сказав він.

Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном

Крім того, Бакаї висловив упевненість, що Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном, посередником у переговорах, та з "іншими друзями в регіоні", але не сказав, чи планує Тегеран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами.

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Переговори в Пакистані