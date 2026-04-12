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Новини Переговори США та Ірану
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Угоди зі США не досягнуто через "два-три ключові питання", - МЗС Ірану

Іран про угоду зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що розбіжності щодо "двох або трьох ключових питань" завадили укладенню угоди зі Сполученими Штатами в Ісламабаді.

Про це повідомляє СNN, передає Цензор.НЕТ.

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Розбіжності в поглядах

Сьогодні, 12 квітня, Бакаї заявив в ефірі державного телеканалу IRIB, що сторони досягли згоди з деяких питань, однак щодо інших існують "розбіжності в поглядах". Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше назвав ключовою проблемою відсутність чітких зобов’язань з боку Тегерана відмовитися від ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран не відмовився від розробки ядерної зброї, - Венс

Хоча іранські державні ЗМІ повідомляли, що Тегеран наразі не планує чергового раунду переговорів, Бакаї в інтерв’ю зазначив, що "дипломатія ніколи не закінчується".

"Не варто було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування", - сказав він.

Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном

Крім того, Бакаї висловив упевненість, що Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном, посередником у переговорах, та з "іншими друзями в регіоні", але не сказав, чи планує Тегеран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами.

Також читайте: Трамп про переговори з Іраном: Мені байдуже, чи укладемо угоду, ми перемогли

Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
  • У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
  • Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.

Автор: 

Іран (3610) перемовини (3861) США (26961)
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Топ коментарі
+13
Вся справа в особистій ненависті між Трампом та Хаменеї... Як між Пу і Зе. Правда, ж, Рудий? А так угода давно вже була би укладена.
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12.04.2026 11:53 Відповісти
+6
Отлично,значит вонючие аятоллы и кровавые ксировцы продолжат знакомится с великолепными и эффективными поражающими изделиями выпускаемые замечательной американской промышленностью.
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12.04.2026 11:06 Відповісти
+6
Краснов робить ВСЕ ПО ПЛАНУ !
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12.04.2026 12:07 Відповісти

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