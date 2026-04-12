Угоди зі США не досягнуто через "два-три ключові питання", - МЗС Ірану
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що розбіжності щодо "двох або трьох ключових питань" завадили укладенню угоди зі Сполученими Штатами в Ісламабаді.
Про це повідомляє СNN, передає Цензор.НЕТ.
Розбіжності в поглядах
Сьогодні, 12 квітня, Бакаї заявив в ефірі державного телеканалу IRIB, що сторони досягли згоди з деяких питань, однак щодо інших існують "розбіжності в поглядах". Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше назвав ключовою проблемою відсутність чітких зобов’язань з боку Тегерана відмовитися від ядерної зброї.
Хоча іранські державні ЗМІ повідомляли, що Тегеран наразі не планує чергового раунду переговорів, Бакаї в інтерв’ю зазначив, що "дипломатія ніколи не закінчується".
"Не варто було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування", - сказав він.
Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном
Крім того, Бакаї висловив упевненість, що Іран залишатиметься на зв'язку з Пакистаном, посередником у переговорах, та з "іншими друзями в регіоні", але не сказав, чи планує Тегеран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
- У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
- Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.
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