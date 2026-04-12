Іран не відмовився від розробки ядерної зброї, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що попри тривалі переговори Іран не погодився взяти на себе зобов’язання щодо відмови від створення ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що розповів Венс?

Відповідаючи на запитання журналіста про відхилені умови, Венс зазначив, що Вашингтон очікує чітких гарантій: Тегеран має відмовитися від намірів створювати ядерну зброю та розробляти засоби, які дозволяють швидко її виготовити.

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"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки що не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - додав Венс.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.

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