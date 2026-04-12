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Новини Переговори США та Ірану
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Іран не відмовився від розробки ядерної зброї, - Венс

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що попри тривалі переговори Іран не погодився взяти на себе зобов’язання щодо відмови від створення ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що розповів Венс?

Відповідаючи на запитання журналіста про відхилені умови, Венс зазначив, що Вашингтон очікує чітких гарантій: Тегеран має відмовитися від намірів створювати ядерну зброю та розробляти засоби, які дозволяють швидко її виготовити.

Також читайте: Трамп про переговори з Іраном: Мені байдуже, чи укладемо угоду, ми перемогли

"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки що не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - додав Венс.

Читайте також: Делегації США та Ірану прибули до Пакистану на мирні переговори

Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
  • У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
  • Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.

Читайте також: Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN

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Іран (3609) США (26961) ядерна зброя (1301)
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Топ коментарі
+17
Ой, а якжеш оці "патужні удари" і "повне безповоротнє знищення іранської ядерної праграми", про що постійно репетувало твоє руде п*дрило?
Знову всралось?
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12.04.2026 08:13 Відповісти
+11
А далі шо?Спецоперація Трампа/Бібі по денацифікації і демілітарізації Ірана йде по плану,згідно графіку.Якого в природі не існує.Це їм не Венесуела.Схоже наче пішли красти мед,розворушили вулики,і меду не взяли,і покусаними тікать довелось.
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12.04.2026 08:15 Відповісти
+9
Оце я думаю - чому у діда немає питань до Ина, до його ядерної програми. Адже він неодноразово погрожував США, запускає ракети, випробувує балістику.
Якийсь парадокс.
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12.04.2026 08:38 Відповісти

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