Новости Переговоры США и Ирана
Иран не отказался от разработки ядерного оружия, - Вэнс

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что, несмотря на длительные переговоры, Иран не согласился взять на себя обязательства по отказу от создания ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что рассказал Вэнс?

Отвечая на вопрос журналиста об отклоненных условиях, Вэнс отметил, что Вашингтон ожидает четких гарантий: Тегеран должен отказаться от намерений создавать ядерное оружие и разрабатывать средства, позволяющие быстро его изготовить.

"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - добавил Вэнс.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
  • Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.

Иран (2755) США (29153) ядерное оружие (1441)
Топ комментарии
+13
Ой, а якжеш оці "патужні удари" і "повне безповоротнє знищення іранської ядерної праграми", про що постійно репетувало твоє руде п*дрило?
Знову всралось?
показать весь комментарий
12.04.2026 08:13 Ответить
+6
Іранський режим звичайно покидьки та міжнародні злочинці, але диктувати суверенній країні, що вона може розробляти, а що ні, США, в особі рудого, старого недоумка та його бородатої подруги з підкрашеними очима, права не мають.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:07 Ответить
+6
Венсу потрібно показати Будапешський папірець
показать весь комментарий
12.04.2026 09:05 Ответить
Так до чого був, цей цирк?
Венс, ти повинен знати кацапській вислів:
- Сделали дело, слезай с тела!
А ви з Трампом діла не зробили, і тілу задоволення зробили.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:01 Ответить
Переговона група Трампа, це цирк слабих на розум, як і про що і з ким вона може домовитись, не розуміючі ніхріна та ще і з папанєю який не виділяється великим розумом. Брехлива труппа.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:46 Ответить
Переговорні трупи Трампа...
показать весь комментарий
12.04.2026 08:54 Ответить
Вони "в кулак поганяли" - і не більше...
показать весь комментарий
12.04.2026 09:18 Ответить
Почему-то вспомнился Гоша Куценко и хочется добавить- Не гоняйте лысого туда-сюда.😅
показать весь комментарий
12.04.2026 09:47 Ответить
"Гошу" не пам'ятаю...
показать весь комментарий
12.04.2026 10:22 Ответить
А ти, йолопе, сподівався, що рушникоголові покаються?
До поки не буде знищений КВІР, цей ******** аналог Гестапо та СД - ваші рухи, дії та сподівання - МАРНІ!! Ця ракова пухлина з її метастазами повинна бути вирізана у першу чергу. Після цього ви можете сподіватись на перемогу і зміни.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:06 Ответить
Допоки буде пуйло і його оточення у владі, доти буде КВІР.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:47 Ответить
Що ви так переймаєтесь? Якщо КВІР це ракова пухлина то її метастазами вже отруєно весь організм. Пізно видаляти. Простіше спокійно дочекатись агонії політичного режиму і виносу тіла.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:56 Ответить
Ще приблизно пів століття
показать весь комментарий
12.04.2026 10:26 Ответить
Іранський режим звичайно покидьки та міжнародні злочинці, але диктувати суверенній країні, що вона може розробляти, а що ні, США, в особі рудого, старого недоумка та його бородатої подруги з підкрашеними очима, права не мають.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:07 Ответить
Повторіть це ядерному Ірану.
Велика підозра, що він проігнорує ваші моралізаторства і заклики до прав, і продовжить вигідну собі політику, тільки тепер під непробивною ядерною парасолькою.
Наприклад, підтримку Хезболли в Лівані, яку Іран вимагав припинити бомбити, інакше (чомусь) вийде з пєрємірія.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:18 Ответить
Ядерка это **** гойского скота на бабки. Вместо наделать 100 тыщь ракет будут делать 2тыщи ракет про которые надо отчитываться и тебя Швабрс оккупирует если "меньшевики" власть захватят в твой стране.
Лет через 20 на уроках химии с 4 ведер нержавейки будут реакторы делать на 10кват
показать весь комментарий
12.04.2026 08:24 Ответить
Це треба до аятол донести, а то вони "тупі", досі уран збагачують.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:26 Ответить
Ісран, то країна терорист як і засрашка. Щей союзник засращки.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:25 Ответить
Аляску в обмін на спокій
показать весь комментарий
12.04.2026 08:11 Ответить
Ізраїль всіх в регіоні навчив що без ЯЗ ти не країна, а какашка. У черзі на знищення все, крім диктатур шейхів - рабів Америки.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:11 Ответить
При тому жодну країну в регіоні не атакують так, як ядерний Ізраїль.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:23 Ответить
Не брали б чужого - спокійно б жили.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:28 Ответить
Ну, це як подивитись.
"Хохли" теж оголосили "нєзалєжність" на землях, "подарєнних чЛєніним".
Путін: "Росіяни та українці - один народ. Вся Україна наша"
From the river to the sea.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:32 Ответить
Як не дивись - а відбирати красти та вбивати - це не добре.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:33 Ответить
Палестинці краще б замість того, щоб робити ракети та тонелі, на ті ж гроші зробили з Гази другий Сінгапур, і тоді розмова була б зовсім інша.
Як про Китай і Тайвань.
А так чим ще відомий Сектор Газа, крім "Кассамів", ХАМАС і агресивних мітингів запалєстінцєв по всьому цивілізованому світу?
показать весь комментарий
12.04.2026 08:36 Ответить
Краще б вони зробили ядерну бомбу. Тоді б Ізраїль жив мирно і тихо.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:39 Ответить
Єгипет та Йорданія колись з Ізраїлем воювали добряче.
Але подивились на підсумки, почухали макітри і вирішили, що краще забути та не чіпати.
І досі живуть мирно.
Попри відсутність ядерки.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:41 Ответить
Коли арабьйо зробить ядерку воно одразу ж її застосує по Ізраїлю, а вслід за ним і русня по нам. Бо немиті і терористи це ментально один народ - маючи мільйони квадратних кілометрів і нафти на трильйони доларів - будуть жити в гівні по вуха і дохнути мільйонами за те щоб піднасрати євреям/українцям.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:48 Ответить
Для цього треба мать бажання та вміння працювать... А це виховується батьками, "з пелюшок"... А тепер дивися - який з КОЧОВИХ народів створив ДОВГОТРИВАЛУ цивілізацію, та державу? Подібне створюється лише ОСІДЛИМИ народами... Чому? Бо їм є що втрачать... Поля, житло, сільськогосподарський реманент, запаси продуктів харчування. У кочівника подібного немає... Араби, в основному - КОЧІВНИКИ. Ті цивілізації, які існували в чвси халіфатів, були ними завойовані, УЖЕ були ОСІДЛИМИ. А араби-кочівники, просто були ними, в культурному плані, асимільовані. (так само, як кочівники-маньчжури та монголи, завоювавши Китай, асимілювалися в китайцях, чи булгари - у слов'янському населенні південних Балкан). Араби "Палестини", ж, залишилися кочівниками-пастухами, які не навчені ретельно працювать, і творить щось стале, довготривало-матеріальне. Євреї, колись, були кочовим народом. Легенда про Каїна та Авеля - це інтерпретація між кочівниками та землеробами. Кочівник Каїн не створив нічого - і став "грішником". А землероб Авель став "угодним Господу", і "мучеником" - бо саме землероби створили сталу цивілізацію, писемність, і змогли викласти у письмовому вигляді СВОЄ бачення реальності.
От тому араби-"палестинці", і народжують не працівників, а розбійників...
показать весь комментарий
12.04.2026 09:56 Ответить
Раніше з цим проблем не було: осідлі воювали з кочівниками, і це було нормально.
А зараз - епоха намагань переляканих Другою світовою - скасувати всю агресію взагалі.
Для цього тренуються на захисті прав всього підряд.
Не тільки інвалідів, ЛГБТ та нацменшин.
А і ось таких кочівників-розбійників.
Ну от живуть вони так, інакше не можуть, що ж тепер, карати їх за це?
У нас же різноманітність та інклюзивність.
Будь ласка, дотримуйтесь.
А кочівники-розбійники... вони ж "такі, як є", пофіг що "погані", тому їм можна.
То й спросу з них - ніякого. Навпаки, вони ж тепер "жертви примусу до цивілізованості".
Це з вас - спрос, якщо "хорошими" бути і сприйматись хочете.
Тому не можете порушувати чужі інтереси. І маєте поступатись власними.
От і виходять мігранські засилля та пропалестинський шабаш.
І захист прибічників ХАМАС, коли раніше б сказали "напад варварів на цивілізацію - цивілізація має право знищити варварів у відповідь".
Правда, в цьому процесі є плюс і для нас.
Сто років тому русня знищила УНР під мовчання Європи, бо це вважалось локальними розбірками десь поза зоною інтересів, а не принциповим питанням поряд.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:31 Ответить
А далі шо?Спецоперація Трампа/Бібі по денацифікації і демілітарізації Ірана йде по плану,згідно графіку.Якого в природі не існує.Це їм не Венесуела.Схоже наче пішли красти мед,розворушили вулики,і меду не взяли,і покусаними тікать довелось.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:15 Ответить
Хочуть ядерки - тепер хід за Трампом
показать весь комментарий
12.04.2026 08:17 Ответить
Якщо не розроблять, то куплять,наприклад у Ина.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:19 Ответить
А Іран хер на вас клав, Венс. З фріками тільки так.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:24 Ответить
А чого вони відмовляться? Тільки пінгвіни не бачать що зараз настав час - хто має ядерку той король. Хоча ні, навіть пінгвіни і ті вже це бачать
показать весь комментарий
12.04.2026 08:25 Ответить
Розуміють що це єдина гарантія виживання на даний час.
Всі країни мають право на ядерну зброю.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:26 Ответить
Єдина гарантія для терористів. Саме тому рушникоголові педофіли повинні бути винищені до останнього гамноїда.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:50 Ответить
Оце я думаю - чому у діда немає питань до Ина, до його ядерної програми. Адже він неодноразово погрожував США, запускає ракети, випробувує балістику.
Якийсь парадокс.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:38 Ответить
Ну що чорт ср-колиз трампа довела ваша авантюра на яку підбив злочинець нітаняху ? так догодили світовому терористу путіну.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:38 Ответить
Рушникоголові послали побідунів? 😲 Це що, бойова нічия? 😲 Тобто трильйони долярів гамерицьких платників податків у звізду? 😲😲 Ті гамерицькі платники податків, які голосували за Трампа - брати по розуму українських платників податків, які голосувсли за Зєлєнского.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:38 Ответить
Мало того шо послали, бородаті рушники поводили по губам цім побідунам. Аж до гландів.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:19 Ответить
Треба непрєменно відмовитись від ядеркі, і тоді, коли твою страну будуть стирати з карти світу, США, Британія та інші тобі допоможуть, ну або ні.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:42 Ответить
Мало шахідів прилетіло в дурні малоросіянські голови.
Завтра Трампиню відправлять на пенсію, а бородаті педофіли і далі будуть допомагати русні вбивати українців.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:54 Ответить
Зброя оркам надходила не тільки від Ірану. Китай - найбільший постачальник компонентів зброї та засобів виробництва. Так що тепер, оголосити війну Китаю?
показать весь комментарий
12.04.2026 08:56 Ответить
З пробудженням! Китай і є головним терористом/спонсором терористів після ослаблення совка/рашки.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:33 Ответить
Дякую що просвітили. А то я не в курсі.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:53 Ответить
Трампу паказалі фігу...
показать весь комментарий
12.04.2026 08:44 Ответить
Іран не відмовився від розробки ядерної зброї, - Венс

Тим більше після того, як Трамп позбавив світ навіть від слабої надії на світовий порядок: то Гренладію, то Канаду, до Кубу, то Венесуелу... З созниками як з васалами..

Чому не Північна Корея має відмовитися?

Іран лакома територія для США і Іран не один раз в історії позбавляли суверенітету.

Україна відмовилася і стала об'єктом агресії.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:45 Ответить
Трумп сказав, що це перемога.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:47 Ответить
якась купка ід* отів керує в Білому дурдомі ,та диктаторами світу , скоріше за все їм треба скоротити населення людства , а по ходу корисні теріторії зробити для решти своїми . Погано тільки те, шо ЄС попав на цю замануху , і тільки зараз зрозумів ,шо геополітично по ходу , їх теж вже розділили між іді* тами ...
показать весь комментарий
12.04.2026 08:47 Ответить
ООН повинно засудити США та Ізраїль за акт неприкритоі агресії, та напад на суверенну, незалежну країну. Генеральна Асамблєя повинна зібратись і прийняти рішення.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:00 Ответить
Про нього щось, ніхто не згадує..
показать весь комментарий
12.04.2026 09:19 Ответить
Хтось розбудіть сонного Донні - він обісрався
показать весь комментарий
12.04.2026 09:15 Ответить
Бояться, краще будуть нюхати.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:20 Ответить
Треба до Орбана поїхати ще раз!!! Може порадить щось...перед втечею...
показать весь комментарий
12.04.2026 09:17 Ответить
В хто ж відмовиться ? Тільки Україна могла !
показать весь комментарий
12.04.2026 09:19 Ответить
Повна несенітниця про те, що українці начебто на боці Ірану. Українці ніколи не підтримували Іран, ця держава такий самий ворог для нас як і московія. Їх шахеди кожного дня та ночі несуть смерть для нас. Українці глузують над рудим телепнем, який наобіцяв світу закінчення 100500 війн, про те як він перегорнув усю світову безпекову та правову систему до гори дригом, а у відповідь очікує, що з ним будуть залюбки цьомкатися та ручкатися як з могутнім лідером. Світ цю блювоту невдовзі виблює, хоча відхаркування буде ще протягом тривалого часу.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:24 Ответить
Як то не .. але зараз для нас дуже буде добре як що іранці ************ амерів і вони обісруться. Прокатило з Венесуелою, як з Іраном вийде то куди попреться той побездун рудий? Гренландія, то Європа. І тоді Європі буде вже не до нас. А Штатам ну просто не до нас і так. Так що зараз розклад - іранці, бийте амерів.
P.S. Їх шахедів вже немає, то перероблена кацапами технологія шахедів під реалії війни (
показать весь комментарий
12.04.2026 09:52 Ответить
Плянули в тупе рило Вимикача цивілізацій.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:29 Ответить
Ага, когось сильно нагадує
показать весь комментарий
12.04.2026 09:34 Ответить
Судячи із того, що публікують відкриті джерела, Венс бреше. Іран вимагає право збагачувати уран в мирних цілях під наглядом міжнародних спостерігачів, вимога США повна відмова від збагачення. Ну Трамп сам вийшов із ядерної угоди у 2018, тепер має свій міні Ірак, за який він так нещадно критикував Буша.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:34 Ответить
Так ядерні потужності знищили ще у 2025 році. У Фордо та Натанзі. Ні? Твій насяльнік так цим хизувався. До речі, а цього разу що не так пішло? Маючи тотальну перевагу у повітрі, так і не знайшли збагачений уран? Ая-яй-яй... Треба, напевно, викликати до орального офісу зеленського і ще раз йому влаштувати виволочку. Це єдине, що у цього покидька добре виходить...
показать весь комментарий
12.04.2026 09:37 Ответить
Венсу не понятно, и почему это иранцы не хотят подписывать Будапештский меморандум 2.0 с США ?
показать весь комментарий
12.04.2026 09:41 Ответить
Да какой же дурак теперь откажется от яо после Будапешта 94? В результате которого уже 5 год война в Европе и конца не видно! Сотни тысяч только убитых! Гарантия подписанты и убили всю систему безопасности мировой. И не дошло до них это. Мир скоро получит для начала локальные ядерные конфликты. Потом дело дело пойдёт быстрее и ,веселей,!
показать весь комментарий
12.04.2026 09:46 Ответить
Треба бути Трампом для того щоб послати на переговори в мусульманську країну два єврея під час війни з мусульманськими країнами. Схоже що це було зроблено саме з метою провалу таких переговорів.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:50 Ответить
НАДО НЕ О ОРУЖИЕ ДУМАТЬ ,А О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И ЛОГИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ !)
показать весь комментарий
12.04.2026 10:00 Ответить
ФИЛЬКА ВЭНС !)
показать весь комментарий
12.04.2026 10:01 Ответить
і що? не бачу ніяких проблем тут. іран не відмовився від розробки ядерки. америкоси (точніше сраїльтяни) в свою чергу не відмовляються бомбити іранські ядерні об'єкти! всі у виграші, всі при своєму....
показать весь комментарий
12.04.2026 10:05 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-11-aprelya-2026---igor-aizenberg/186785#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфкрі ІТ, професор Манхеттенського університету:
Итак, война США непосредственно с Ираном остановлена. Можно с большой вероятностью предположить, что чем бы ни завершились американо-иранские переговоры, война вряд ли возобновится. (Тільки невідомо, чи продовжить Ізраїль знищувати іранські ядерну інфраструктуру; і не тільки. Скоріше - так. А.М.). Потому что следствием продолжения войны будут высокая цена на нефть, высокие цены на все виды топлива, раскручивание спирали инфляции, экономические проблемы во всех развитых странах, в том числе в США, связанные с замедлением экономике из-за дороговизны всех видов энергии, удорожания производства из-за роста цен на энергию и комплектующие, и так далее, и так далее. 47-й президент не может себе позволить всего этого. Он много чего не знает и не понимает. Но не может не понимать, что все эти явления ведут республиканскую партию к разгромному поражению на выборах в Конгресс 3 ноября. И попытаться переломить эту ситуацию можно только остановив раскручивание инфляции и всех отрицательных явлений в экономике.
В пятницу бюро статистики министерства труда опубликовало данные по инфляции за март. Она составила 3.3%. В то время как в феврале составляла 2.4%. Цена на бензин в США в течение марта выросла на 21.4% - самый резкий рост в течение месяца за последние 60 лет.
Можно смеяться над ценой на бензин как индикатором настроений американцев, но на самом деле к этому индикатору нужно относиться очень серьезно. Для всех американцев, кроме жителей нескольких самых больших городов, автомобиль - основной или единственный вид транспорта. Если в семье две машины, если их нужно заправлять каждую неделю и, если за то, чтобы заправить полный бак, нужно платить на $18-20 больше, чем до 28 февраля, то настроение среднестатистических людей, вынужденных выбрасывать из семейного бюджета совершенно незапланированные $150 в месяц (и это минимальная оценка), довольно очевидно: виновата власть. А власть - это президент, обещавший прекратить участие США в войнах и снизить цены на бензин, и республиканцы с их большинством в Конгрессе. А, если виновата власть, то на выборах нужно голосовать против власти. И эта логика, действующая в США всегда (достаточно вспомнить похожую ситуацию в 2006 году, когда война в Ираке привела к росту цены на нефть, спирали инфляции и экономическому кризису, а как следствие - разгромному поражению республиканцев на выборах в Конгресс и потери ими большинства в обеих палатах.
Можно ли подвести какие-то итоги войны? - если знать ее цель, то, в принципе, можно. Здесь целью с очевидностью была смена режима в Иране. Произошла она? Нет. Сколько бы раз Трамп ни повторял, что режим сменился - но нет. Ликвидация какого-то количества членов «политбюро» не привела к смене режима. Он остался на месте. Только на сколько-то % изменился состав «политбюро».
Можно даже не считать, сколько составов советского политбюро сменилось с 1917 по 1985 годы, а режим оставался таким же, каким был - людоедским. Он мог быть более людоедским при сталине, менее людоедским после него, но он был людоедским по своей сущности всегда.
Смена режима в Иране не произошла, и поэтому цель, которая ставилась, не достигнута.
Кроме того, произошло то, чем Трамп пренебрег, несмотря на предупреждение собственной разведки - блокирование Ираном судоходства по Ормузскому проливу, в результате которого 20% объема импортируемой всеми странами мира нефти, не может попасть к потребителям. Как не может к ним попасть и сжиженный газ из Катара - третьего в мире по объемам экспортера сжиженного газа.
Подсчет того, сколько кораблей, самолетов, установок ПВО, ракет и военных заводов потерял Иран, не может заменить того, что цель войны не была достигнута. Теократический режим, жесткая идеологическая диктатура, остается в Иране у власти. И совершенно невозможно исключить того, что в случае, если на переговорах договориться ни о чем не удастся, режим будет стремиться восстановить своей военный потенциал и сохранит потенциальную возможность создать ядерное оружие. Почти 500 кг обогащенного урана, которые есть у Ирана в наличии, никуда не делись, сколько бы раз Трамп ни повторил, что ядерная программа Ирана уничтожена, сколько бы руководителей своей разведки он ни уволил (как директора военной разведки прошлым летом) за то, что они опровергают такое его утверждение.
Лучшее, чего можно достичь на переговорах с Ираном - это соглашение по типу соглашения JCPOA, которое было достигнуто в 2015 году и из которого Трамп вышел в 2018 году. Это соглашение делало для Ирана невозможным создание ядерного оружия - все его ядерные объекты находились под строгим контролем МАГАТЭ, Иран не производил обогащение урана, а тот обогащенный уран, что у него был, был вывезен из страны (по соглашению он был передан России). В 2018 году Трамп из соглашения вышел, и Иран перестал его соблюдать, возобновив обогащение урана.
Следим за развитием событий. UPD: Воскресенье, 12 апреля, 0:05 EDT. Переговоры в Пакистане закончились безрезультатно.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:26 Ответить
Так воно по суті і є. Щоб це зрозуміти, навіть не треба бути "патужним" аналітиком
показать весь комментарий
12.04.2026 10:33 Ответить
Рубіо намагається дистаціюватись від всього цього лайна, наскільки можливо. Маючи президентські амбіції. А Венс в ньому по вуха
показать весь комментарий
12.04.2026 10:28 Ответить
 
 