Иран не отказался от разработки ядерного оружия, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что, несмотря на длительные переговоры, Иран не согласился взять на себя обязательства по отказу от создания ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Что рассказал Вэнс?
Отвечая на вопрос журналиста об отклоненных условиях, Вэнс отметил, что Вашингтон ожидает четких гарантий: Тегеран должен отказаться от намерений создавать ядерное оружие и разрабатывать средства, позволяющие быстро его изготовить.
"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - добавил Вэнс.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
- Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.
дератизатор
показать весь комментарий12.04.2026 08:13 Ответить Ссылка
Adam Zhorzhevych #594986
показать весь комментарий12.04.2026 08:07 Ответить Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий12.04.2026 09:05 Ответить Ссылка
Венс, ти повинен знати кацапській вислів:
- Сделали дело, слезай с тела!
А ви з Трампом діла не зробили, і тілу задоволення зробили.
До поки не буде знищений КВІР, цей ******** аналог Гестапо та СД - ваші рухи, дії та сподівання - МАРНІ!! Ця ракова пухлина з її метастазами повинна бути вирізана у першу чергу. Після цього ви можете сподіватись на перемогу і зміни.
Велика підозра, що він проігнорує ваші моралізаторства і заклики до прав, і продовжить вигідну собі політику, тільки тепер під непробивною ядерною парасолькою.
Наприклад, підтримку Хезболли в Лівані, яку Іран вимагав припинити бомбити, інакше (чомусь) вийде з пєрємірія.
Лет через 20 на уроках химии с 4 ведер нержавейки будут реакторы делать на 10кват
"Хохли" теж оголосили "нєзалєжність" на землях, "подарєнних чЛєніним".
Путін: "Росіяни та українці - один народ. Вся Україна наша"
From the river to the sea.
Як про Китай і Тайвань.
А так чим ще відомий Сектор Газа, крім "Кассамів", ХАМАС і агресивних мітингів запалєстінцєв по всьому цивілізованому світу?
Але подивились на підсумки, почухали макітри і вирішили, що краще забути та не чіпати.
І досі живуть мирно.
Попри відсутність ядерки.
От тому араби-"палестинці", і народжують не працівників, а розбійників...
А зараз - епоха намагань переляканих Другою світовою - скасувати всю агресію взагалі.
Для цього тренуються на захисті прав всього підряд.
Не тільки інвалідів, ЛГБТ та нацменшин.
А і ось таких кочівників-розбійників.
Ну от живуть вони так, інакше не можуть, що ж тепер, карати їх за це?
У нас же різноманітність та інклюзивність.
Будь ласка, дотримуйтесь.
А кочівники-розбійники... вони ж "такі, як є", пофіг що "погані", тому їм можна.
То й спросу з них - ніякого. Навпаки, вони ж тепер "жертви примусу до цивілізованості".
Це з вас - спрос, якщо "хорошими" бути і сприйматись хочете.
Тому не можете порушувати чужі інтереси. І маєте поступатись власними.
От і виходять мігранські засилля та пропалестинський шабаш.
І захист прибічників ХАМАС, коли раніше б сказали "напад варварів на цивілізацію - цивілізація має право знищити варварів у відповідь".
Правда, в цьому процесі є плюс і для нас.
Сто років тому русня знищила УНР під мовчання Європи, бо це вважалось локальними розбірками десь поза зоною інтересів, а не принциповим питанням поряд.
Знову всралось?
Всі країни мають право на ядерну зброю.
Якийсь парадокс.
Завтра Трампиню відправлять на пенсію, а бородаті педофіли і далі будуть допомагати русні вбивати українців.
Тим більше після того, як Трамп позбавив світ навіть від слабої надії на світовий порядок: то Гренладію, то Канаду, до Кубу, то Венесуелу... З созниками як з васалами..
Чому не Північна Корея має відмовитися?
Іран лакома територія для США і Іран не один раз в історії позбавляли суверенітету.
Україна відмовилася і стала об'єктом агресії.
P.S. Їх шахедів вже немає, то перероблена кацапами технологія шахедів під реалії війни (
Итак, война США непосредственно с Ираном остановлена. Можно с большой вероятностью предположить, что чем бы ни завершились американо-иранские переговоры, война вряд ли возобновится. (Тільки невідомо, чи продовжить Ізраїль знищувати іранські ядерну інфраструктуру; і не тільки. Скоріше - так. А.М.). Потому что следствием продолжения войны будут высокая цена на нефть, высокие цены на все виды топлива, раскручивание спирали инфляции, экономические проблемы во всех развитых странах, в том числе в США, связанные с замедлением экономике из-за дороговизны всех видов энергии, удорожания производства из-за роста цен на энергию и комплектующие, и так далее, и так далее. 47-й президент не может себе позволить всего этого. Он много чего не знает и не понимает. Но не может не понимать, что все эти явления ведут республиканскую партию к разгромному поражению на выборах в Конгресс 3 ноября. И попытаться переломить эту ситуацию можно только остановив раскручивание инфляции и всех отрицательных явлений в экономике.
В пятницу бюро статистики министерства труда опубликовало данные по инфляции за март. Она составила 3.3%. В то время как в феврале составляла 2.4%. Цена на бензин в США в течение марта выросла на 21.4% - самый резкий рост в течение месяца за последние 60 лет.
Можно смеяться над ценой на бензин как индикатором настроений американцев, но на самом деле к этому индикатору нужно относиться очень серьезно. Для всех американцев, кроме жителей нескольких самых больших городов, автомобиль - основной или единственный вид транспорта. Если в семье две машины, если их нужно заправлять каждую неделю и, если за то, чтобы заправить полный бак, нужно платить на $18-20 больше, чем до 28 февраля, то настроение среднестатистических людей, вынужденных выбрасывать из семейного бюджета совершенно незапланированные $150 в месяц (и это минимальная оценка), довольно очевидно: виновата власть. А власть - это президент, обещавший прекратить участие США в войнах и снизить цены на бензин, и республиканцы с их большинством в Конгрессе. А, если виновата власть, то на выборах нужно голосовать против власти. И эта логика, действующая в США всегда (достаточно вспомнить похожую ситуацию в 2006 году, когда война в Ираке привела к росту цены на нефть, спирали инфляции и экономическому кризису, а как следствие - разгромному поражению республиканцев на выборах в Конгресс и потери ими большинства в обеих палатах.
Можно ли подвести какие-то итоги войны? - если знать ее цель, то, в принципе, можно. Здесь целью с очевидностью была смена режима в Иране. Произошла она? Нет. Сколько бы раз Трамп ни повторял, что режим сменился - но нет. Ликвидация какого-то количества членов «политбюро» не привела к смене режима. Он остался на месте. Только на сколько-то % изменился состав «политбюро».
Можно даже не считать, сколько составов советского политбюро сменилось с 1917 по 1985 годы, а режим оставался таким же, каким был - людоедским. Он мог быть более людоедским при сталине, менее людоедским после него, но он был людоедским по своей сущности всегда.
Смена режима в Иране не произошла, и поэтому цель, которая ставилась, не достигнута.
Кроме того, произошло то, чем Трамп пренебрег, несмотря на предупреждение собственной разведки - блокирование Ираном судоходства по Ормузскому проливу, в результате которого 20% объема импортируемой всеми странами мира нефти, не может попасть к потребителям. Как не может к ним попасть и сжиженный газ из Катара - третьего в мире по объемам экспортера сжиженного газа.
Подсчет того, сколько кораблей, самолетов, установок ПВО, ракет и военных заводов потерял Иран, не может заменить того, что цель войны не была достигнута. Теократический режим, жесткая идеологическая диктатура, остается в Иране у власти. И совершенно невозможно исключить того, что в случае, если на переговорах договориться ни о чем не удастся, режим будет стремиться восстановить своей военный потенциал и сохранит потенциальную возможность создать ядерное оружие. Почти 500 кг обогащенного урана, которые есть у Ирана в наличии, никуда не делись, сколько бы раз Трамп ни повторил, что ядерная программа Ирана уничтожена, сколько бы руководителей своей разведки он ни уволил (как директора военной разведки прошлым летом) за то, что они опровергают такое его утверждение.
Лучшее, чего можно достичь на переговорах с Ираном - это соглашение по типу соглашения JCPOA, которое было достигнуто в 2015 году и из которого Трамп вышел в 2018 году. Это соглашение делало для Ирана невозможным создание ядерного оружия - все его ядерные объекты находились под строгим контролем МАГАТЭ, Иран не производил обогащение урана, а тот обогащенный уран, что у него был, был вывезен из страны (по соглашению он был передан России). В 2018 году Трамп из соглашения вышел, и Иран перестал его соблюдать, возобновив обогащение урана.
Следим за развитием событий. UPD: Воскресенье, 12 апреля, 0:05 EDT. Переговоры в Пакистане закончились безрезультатно.