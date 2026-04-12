Иран не отказался от разработки ядерного оружия, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что, несмотря на длительные переговоры, Иран не согласился взять на себя обязательства по отказу от создания ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что рассказал Вэнс?

Отвечая на вопрос журналиста об отклоненных условиях, Вэнс отметил, что Вашингтон ожидает четких гарантий: Тегеран должен отказаться от намерений создавать ядерное оружие и разрабатывать средства, позволяющие быстро его изготовить.

"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - добавил Вэнс.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.

