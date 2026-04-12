Лондон отказался присоединяться к блокаде Ормузского пролива

Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде Ормузского пролива, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на представителей британского правительства.

В Лондоне подчеркнули, что поддерживают свободу судоходства и стабильную работу ключевых морских путей, поскольку это оказывает прямое влияние на мировую экономику и уровень цен на энергоносители.

Позиция Лондона по ситуации в Ормузском проливе

Британское правительство четко заявило, что не будет присоединяться к американским планам блокады. В то же время в Лондоне подчеркнули, что выступают против любых действий, которые могут ограничить международное судоходство или введение платы за проход через стратегический водный путь.

"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране", — отметил представитель правительства Великобритании.

Также в британском правительстве сообщили, что Лондон совместно с Францией и другими союзниками работает над формированием коалиции для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашения с США не достигнуто из-за "двух-трех ключевых вопросов", - МИД Ирана

Кроме того, источники в правительстве заявили, что Великобритания уже имеет присутствие в регионе, в частности средства для поиска морских мин, однако не планирует участвовать в блокадных мероприятиях.

Ранее Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе. По его словам, партнеры готовы направить туда свои тральщики. Их планируют использовать для обезвреживания морских мин, которые, по утверждению американской стороны, могли быть установлены Ираном.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану после провала переговоров, но ожидает возобновления диалога