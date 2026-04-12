Лондон отказался присоединяться к блокаде Ормузского пролива
Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде Ормузского пролива, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на представителей британского правительства.
В Лондоне подчеркнули, что поддерживают свободу судоходства и стабильную работу ключевых морских путей, поскольку это оказывает прямое влияние на мировую экономику и уровень цен на энергоносители.
Позиция Лондона по ситуации в Ормузском проливе
Британское правительство четко заявило, что не будет присоединяться к американским планам блокады. В то же время в Лондоне подчеркнули, что выступают против любых действий, которые могут ограничить международное судоходство или введение платы за проход через стратегический водный путь.
"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране", — отметил представитель правительства Великобритании.
Также в британском правительстве сообщили, что Лондон совместно с Францией и другими союзниками работает над формированием коалиции для обеспечения безопасности судоходства в регионе.
Кроме того, источники в правительстве заявили, что Великобритания уже имеет присутствие в регионе, в частности средства для поиска морских мин, однако не планирует участвовать в блокадных мероприятиях.
- Ранее Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе. По его словам, партнеры готовы направить туда свои тральщики. Их планируют использовать для обезвреживания морских мин, которые, по утверждению американской стороны, могли быть установлены Ираном.
