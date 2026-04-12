Трамп заявив, що Британія та інші країни НАТО готові допомогти в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність союзників долучитися до операцій у районі Ормузької протоки. Йдеться про гарантування безпеки судноплавства після загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Дональда Трампа телеканалу Fox News.

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За словами Трампа, Велика Британія та кілька інших країн-членів НАТО готові направити тральники до Ормузької протоки. Їх планують використовувати для знешкодження морських мін, які, за твердженням американської сторони, могли бути встановлені Іраном.

Американський президент також повторив критику на адресу НАТО, заявивши, що Альянс не надав достатньої підтримки Сполученим Штатам під час протистояння з Іраном. Водночас він зазначив, що окремі країни все ж готові долучитися до операцій у регіоні.

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Що відомо про операцію в Ормузькій протоці

Ормузька протока є стратегічно важливою транспортною артерією, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Будь-які загрози судноплавству в цьому районі можуть вплинути на глобальні ринки та безпеку.

Трамп повідомив, що США вже мають у регіоні сучасні засоби для розмінування. Йдеться як про новітні підводні системи, так і про традиційні тральники, які здатні ефективно виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої.

"У нас там є тральники. Зараз у нас є надсучасні підводні тральники, які є найновішими та найкращими, але ми також залучаємо більш традиційні. І, як я розумію, Велика Британія та кілька інших країн також відправляють тральники", – заявив Трамп.

Контекст переговорів і заяв

Раніше Трамп заявляв про намір США блокувати Ормузьку протоку на тлі загострення відносин з Іраном. Такі кроки можуть суттєво вплинути на міжнародну безпеку та економіку.

Паралельно тривають дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації. Зокрема, після тривалих переговорів у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти домовленостей з Іраном.

Експерти зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме від балансу між військовими заходами та дипломатичними переговорами.

Раніше Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.

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