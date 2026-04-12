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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Макрон провів розмову з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав відновити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Макрон закликав Іран скористатися шансом на мир

Лідер Франції Емманюель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Він закликав  іранського колегу якнайшвидше відновити свободу і безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови 

"Я провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Я закликав його скористатися можливістю, яку дають переговори, розпочаті в Ісламабаді, щоб відкрити шлях до тривалої деескалації та укладення вимогливої угоди, яка надасть тверді гарантії безпеки в регіоні за участю всіх залучених країн", - написав президент Франції.

Крім того, Макрон наголосив на необхідності того, щоб Іран якнайшвидше відновив свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, чому Франція готова сприяти.

"Я наполіг на важливості повного дотримання режиму припинення вогню, зокрема в Лівані. Франція надає повну підтримку діям ліванської влади, яка є єдиною легітимною силою для здійснення державного суверенітету та визначення долі Лівану", - заявив французький лідер.

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Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
  • У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

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Автор: 

Іран (3609) Макрон Емманюель (1803) Ормузька протока (263)
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Топ коментарі
+6
Макрон в курсі, що Пазешкіян нічого не вирішує?
Більше того, якщо він буде занадто ліберально співати, КВІР прибере його у будь-який момент.
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12.04.2026 00:38 Відповісти
+2
Ну такий собі флагман.
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12.04.2026 02:16 Відповісти
+1
расшифровую для местных

позиции франции в мусульманском мире очень сильны
если что-то серьезное в мире решается без франции, французы чувствуют себя несчастными, а своего президента лохом-неудачником которого нагнули англос-саксы, русня, немцы, китайцы (необходимое подчеркнуть)
макрон показывает своим людям, что он не идет на поводу израиля и что мусульмане как в его стране так и за границей могут расчитывать на взвешенную (центристскую) позицию страны-флагмана западного мира.
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12.04.2026 01:21 Відповісти

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