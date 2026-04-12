Макрон провів розмову з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав відновити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці
Лідер Франції Емманюель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Він закликав іранського колегу якнайшвидше відновити свободу і безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Я провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Я закликав його скористатися можливістю, яку дають переговори, розпочаті в Ісламабаді, щоб відкрити шлях до тривалої деескалації та укладення вимогливої угоди, яка надасть тверді гарантії безпеки в регіоні за участю всіх залучених країн", - написав президент Франції.
Крім того, Макрон наголосив на необхідності того, щоб Іран якнайшвидше відновив свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, чому Франція готова сприяти.
"Я наполіг на важливості повного дотримання режиму припинення вогню, зокрема в Лівані. Франція надає повну підтримку діям ліванської влади, яка є єдиною легітимною силою для здійснення державного суверенітету та визначення долі Лівану", - заявив французький лідер.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
- У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
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позиции франции в мусульманском мире очень сильны
если что-то серьезное в мире решается без франции, французы чувствуют себя несчастными, а своего президента лохом-неудачником которого нагнули англос-саксы, русня, немцы, китайцы (необходимое подчеркнуть)
макрон показывает своим людям, что он не идет на поводу израиля и что мусульмане как в его стране так и за границей могут расчитывать на взвешенную (центристскую) позицию страны-флагмана западного мира.