Макрон провів розмову з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав відновити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Лідер Франції Емманюель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Він закликав іранського колегу якнайшвидше відновити свободу і безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Я провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Я закликав його скористатися можливістю, яку дають переговори, розпочаті в Ісламабаді, щоб відкрити шлях до тривалої деескалації та укладення вимогливої угоди, яка надасть тверді гарантії безпеки в регіоні за участю всіх залучених країн", - написав президент Франції.

Крім того, Макрон наголосив на необхідності того, щоб Іран якнайшвидше відновив свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, чому Франція готова сприяти.

"Я наполіг на важливості повного дотримання режиму припинення вогню, зокрема в Лівані. Франція надає повну підтримку діям ліванської влади, яка є єдиною легітимною силою для здійснення державного суверенітету та визначення долі Лівану", - заявив французький лідер.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

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