Макрон провел беседу с президентом Ирана Пезешкианом: призвал восстановить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Лидер Франции Эмманюэль Макрон провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он призвал своего иранского коллегу как можно скорее восстановить свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Я провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его воспользоваться возможностью, которую дают переговоры, начатые в Исламабаде, чтобы открыть путь к длительной деэскалации и заключению строгого соглашения, которое предоставит твердые гарантии безопасности в регионе при участии всех вовлеченных стран", - написал президент Франции.
Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Иран как можно скорее восстановил свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, чему Франция готова содействовать.
"Я настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в частности в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, которые являются единственной легитимной силой для осуществления государственного суверенитета и определения судьбы Ливана", - заявил французский лидер.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
Більше того, якщо він буде занадто ліберально співати, КВІР прибере його у будь-який момент.
позиции франции в мусульманском мире очень сильны
если что-то серьезное в мире решается без франции, французы чувствуют себя несчастными, а своего президента лохом-неудачником которого нагнули англос-саксы, русня, немцы, китайцы (необходимое подчеркнуть)
макрон показывает своим людям, что он не идет на поводу израиля и что мусульмане как в его стране так и за границей могут расчитывать на взвешенную (центристскую) позицию страны-флагмана западного мира.
