Макрон провел беседу с президентом Ирана Пезешкианом: призвал восстановить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Лидер Франции Эмманюэль Макрон провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он призвал своего иранского коллегу как можно скорее восстановить свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали разговора 

"Я провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его воспользоваться возможностью, которую дают переговоры, начатые в Исламабаде, чтобы открыть путь к длительной деэскалации и заключению строгого соглашения, которое предоставит твердые гарантии безопасности в регионе при участии всех вовлеченных стран", - написал президент Франции.

Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Иран как можно скорее восстановил свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, чему Франция готова содействовать.

"Я настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в частности в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, которые являются единственной легитимной силой для осуществления государственного суверенитета и определения судьбы Ливана", - заявил французский лидер.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Топ комментарии
+6
Макрон в курсі, що Пазешкіян нічого не вирішує?
Більше того, якщо він буде занадто ліберально співати, КВІР прибере його у будь-який момент.
12.04.2026 00:38 Ответить
+2
Ну такий собі флагман.
12.04.2026 02:16 Ответить
+1
расшифровую для местных

позиции франции в мусульманском мире очень сильны
если что-то серьезное в мире решается без франции, французы чувствуют себя несчастными, а своего президента лохом-неудачником которого нагнули англос-саксы, русня, немцы, китайцы (необходимое подчеркнуть)
макрон показывает своим людям, что он не идет на поводу израиля и что мусульмане как в его стране так и за границей могут расчитывать на взвешенную (центристскую) позицию страны-флагмана западного мира.
12.04.2026 01:21 Ответить
Й ЗНОВУ ПОЛУЧИВ ПО МОРДІ ВІД ДРУЖИНИ !?)
12.04.2026 00:33 Ответить
12.04.2026 00:38 Ответить
12.04.2026 01:21 Ответить
Ну такий собі флагман.
12.04.2026 02:16 Ответить
ну, живут по средствам.
12.04.2026 02:25 Ответить
Флагман - все людство користується винаходом французів . І тіко та держава без допомоги французів якої б не було не використовує . Я про метричну систему і США .
12.04.2026 05:03 Ответить
Резервна валюта більшості країн доллар.
Міжнародна мова англійська.
******* економіка побудована на принципах, закладених британцями Адамом Смітом та Джоном Кейнсом.

Велич Франції померла на острові Святої Єлени.
13.04.2026 00:23 Ответить
Макрон - пусте місце....
12.04.2026 06:51 Ответить
Дивно що цього Пезешкіана ще не вбили.
12.04.2026 07:07 Ответить
 
 