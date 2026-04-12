Макрон провел беседу с президентом Ирана Пезешкианом: призвал восстановить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Лидер Франции Эмманюэль Макрон провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он призвал своего иранского коллегу как можно скорее восстановить свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали разговора

"Я провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его воспользоваться возможностью, которую дают переговоры, начатые в Исламабаде, чтобы открыть путь к длительной деэскалации и заключению строгого соглашения, которое предоставит твердые гарантии безопасности в регионе при участии всех вовлеченных стран", - написал президент Франции.

Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Иран как можно скорее восстановил свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, чему Франция готова содействовать.

"Я настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в частности в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, которые являются единственной легитимной силой для осуществления государственного суверенитета и определения судьбы Ливана", - заявил французский лидер.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

