Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников присоединиться к операциям в районе Ормузского пролива. Речь идет об обеспечении безопасности судоходства после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Великобритания и несколько других стран-членов НАТО готовы направить тральщики в Ормузский пролив. Их планируют использовать для обезвреживания морских мин, которые, по утверждению американской стороны, могли быть установлены Ираном.

Американский президент также повторил критику в адрес НАТО, заявив, что Альянс не оказал достаточной поддержки Соединенным Штатам во время противостояния с Ираном. В то же время он отметил, что отдельные страны все же готовы присоединиться к операциям в регионе.

Что известно об операции в Ормузском проливе

Ормузский пролив является стратегически важной транспортной артерией, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые угрозы судоходству в этом районе могут повлиять на глобальные рынки и безопасность.

Трамп сообщил, что у США уже есть в регионе современные средства для разминирования. Речь идет как о новейших подводных системах, так и о традиционных тральщиках, которые способны эффективно обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства.

"У нас там есть тральщики. Сейчас у нас есть сверхсовременные подводные тральщики, которые являются самыми новыми и лучшими, но мы также привлекаем более традиционные. И, как я понимаю, Великобритания и несколько других стран также отправляют тральщики", — заявил Трамп.

Контекст переговоров и заявлений

Ранее Трамп заявлял о намерении США заблокировать Ормузский пролив на фоне обострения отношений с Ираном. Такие шаги могут существенно повлиять на международную безопасность и экономику.

Параллельно продолжаются дипломатические усилия по урегулированию ситуации. В частности, после длительных переговоров в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь договоренностей с Ираном.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от баланса между военными мерами и дипломатическими переговорами.

Топ комментарии
Рудий,досить дупою крутити. Йди у відставку через хворобу Альцгеймера.
12.04.2026 19:26 Ответить
щось я підозрюю, що "інші країни НАТО" про це ще не знають.
12.04.2026 19:31 Ответить
12.04.2026 19:37 Ответить
баксы дай!
12.04.2026 19:22 Ответить
Што ж ти хвраєр сдал назад подставіл назад !
12.04.2026 19:24 Ответить
У "наилучшей армии" нет с 2024 тральщиков, вот и приходится...
12.04.2026 19:25 Ответить
12.04.2026 19:26 Ответить
Угу - вони "готові" , але вони самі про це ще не знають ...
12.04.2026 19:28 Ответить
треба допомогти рудій дурилці, бо кітайози можуть зализти в Затоку

12.04.2026 19:28 Ответить
Есть мнение, шо китайцев интересует совсем другой залив.
12.04.2026 19:30 Ответить
щось я підозрюю, що "інші країни НАТО" про це ще не знають.
12.04.2026 19:31 Ответить
А якщо стрілянина почнеться? Вони дуже ніжні і не переживуть такого варварства. Одразу ж повтікають...
12.04.2026 19:35 Ответить
Тральщики почти безоружны и тихоходны. Тикать будет проблематично).
12.04.2026 19:37 Ответить
Так отож
12.04.2026 20:51 Ответить
Велика Британія вважається однією з країн, що найчастіше перемагали у війнах в історії, завдяки активній колоніальній експансії. Тай таке.
12.04.2026 19:38 Ответить
І яка дожилася до того, що у них майже не залишилося військових кораблів...

https://www.youtube.com/watch?v=Gru2EDJvj9Q&t=2s
12.04.2026 19:44 Ответить
Цілих "вісім воєн закінчив" і ось тобі маєш..
12.04.2026 19:36 Ответить
12.04.2026 19:37 Ответить
Риже хворе падло обісралося і зве на допомогу щоб йому колготки переоділи і підмили. А потім все одно буде всіх лайном обливати і вищати що він один всіх переміг
12.04.2026 19:42 Ответить
Что происходит? Новости быстро меняются с тех пор, как в воскресенье вечером по датскому времени сорвались мирные переговоры между США и Ираном. Вот краткий обзор:

Соединенные Штаты теперь будут https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-01-08-usa-og-israel-angriber-iran/usa-vil-blokere-for-alle-skibe-i-hormuzstraedet?entry=71dc15ae-d195-4c8e-acc8-6ccad24e7c02 блокировать все суда в Ормузском проливе с целью последующего обеспечения свободного судоходства в этом важном проливе.США также начнут уничтожать мины, установленные Ираном в проливе, и президент Трамп пригрозил https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-01-08-usa-og-israel-angriber-iran/trump-truer-iran-med-at-********-dem-i--stumper-og-stykker?entry=ef119c6e-8901-4655-b55e-269783df49aa «разорвать иранцев на куски», если они откроют огонь по американским кораблям. Он также заявил, что американские военные «добьют остатки Ирана».Однако Иран по-прежнему заявляет о https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-01-08-usa-og-israel-angriber-iran/iran-haevder-fuld-kontrol-og-advarer-om--doedelige-hvirvelstroemme?entry=fc071629-3b11-4725-911d-975a230cd1bc полном контроле над Ормузским проливом и угрожает врагам, что «любой неверный шаг» приведет к «смертоносным водоворотам».Трамп заявляет, что https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-01-08-usa-og-israel-angriber-iran/nato-vil-hjaelpe-usa-siger-trump?entry=77514c3a-0253-4437-a190-f3251ae40e8c НАТО поможет США в ситуации в Ормузском проливе.
12.04.2026 19:44 Ответить
https://www.fairobserver.com/politics/to-understand-trump-take-him-seriously-but-not-literally/ To Understand Trump, Take Him Seriously, but Not Literally
Для лінивих і тих хто не вміє користуватися гугл-перекладачем:
Трамп завжди напускає пилу, а потім намагається щось зловити у мутній воді.
12.04.2026 19:46 Ответить
Чомусь я впевнений, що як тільки якась із країн НАТО прийде на допомогу США у цій війні - Трампушка скаже, що США свою задачу виконали, а далі мають члени НАТО забезпечувати прохід своїх суден через протоку.
12.04.2026 19:52 Ответить
Поэтому никто не придёт. До самого окончания конфликта развязанного тампаксом и бибиком. Европа видала такие интрижки ещё за долго до рождения прапрадеда Колумба.
Так что тампон будет каждый день нести какую-то новую чушь.
12.04.2026 20:47 Ответить
рыжее падла а что сам не вывозишь??????
12.04.2026 20:47 Ответить
Треба щоб хтось йому нагадав, що ні Нарнія, ні Середзем'я, а ні Тілімілітрямдія, не є членами НАТО...
12.04.2026 21:21 Ответить
Сподіваюся це правда, треба таки діда вгамувати щоб він на Европу і НАТО не бикував.
12.04.2026 21:23 Ответить
 
 