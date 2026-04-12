Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников присоединиться к операциям в районе Ормузского пролива. Речь идет об обеспечении безопасности судоходства после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.
По словам Трампа, Великобритания и несколько других стран-членов НАТО готовы направить тральщики в Ормузский пролив. Их планируют использовать для обезвреживания морских мин, которые, по утверждению американской стороны, могли быть установлены Ираном.
Американский президент также повторил критику в адрес НАТО, заявив, что Альянс не оказал достаточной поддержки Соединенным Штатам во время противостояния с Ираном. В то же время он отметил, что отдельные страны все же готовы присоединиться к операциям в регионе.
Что известно об операции в Ормузском проливе
Ормузский пролив является стратегически важной транспортной артерией, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые угрозы судоходству в этом районе могут повлиять на глобальные рынки и безопасность.
Трамп сообщил, что у США уже есть в регионе современные средства для разминирования. Речь идет как о новейших подводных системах, так и о традиционных тральщиках, которые способны эффективно обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства.
"У нас там есть тральщики. Сейчас у нас есть сверхсовременные подводные тральщики, которые являются самыми новыми и лучшими, но мы также привлекаем более традиционные. И, как я понимаю, Великобритания и несколько других стран также отправляют тральщики", — заявил Трамп.
Контекст переговоров и заявлений
Ранее Трамп заявлял о намерении США заблокировать Ормузский пролив на фоне обострения отношений с Ираном. Такие шаги могут существенно повлиять на международную безопасность и экономику.
Параллельно продолжаются дипломатические усилия по урегулированию ситуации. В частности, после длительных переговоров в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь договоренностей с Ираном.
Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от баланса между военными мерами и дипломатическими переговорами.
- Ранее Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.
Соединенные Штаты теперь будут блокировать все суда в Ормузском проливе с целью последующего обеспечения свободного судоходства в этом важном проливе. США также начнут уничтожать мины, установленные Ираном в проливе, и президент Трамп пригрозил «разорвать иранцев на куски», если они откроют огонь по американским кораблям. Он также заявил, что американские военные «добьют остатки Ирана». Однако Иран по-прежнему заявляет о полном контроле над Ормузским проливом и угрожает врагам, что «любой неверный шаг» приведет к «смертоносным водоворотам». Трамп заявляет, что НАТО поможет США в ситуации в Ормузском проливе.
Для лінивих і тих хто не вміє користуватися гугл-перекладачем:
Трамп завжди напускає пилу, а потім намагається щось зловити у мутній воді.
Так что тампон будет каждый день нести какую-то новую чушь.