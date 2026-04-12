Трамп заявил, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников присоединиться к операциям в районе Ормузского пролива. Речь идет об обеспечении безопасности судоходства после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Трампа, Великобритания и несколько других стран-членов НАТО готовы направить тральщики в Ормузский пролив. Их планируют использовать для обезвреживания морских мин, которые, по утверждению американской стороны, могли быть установлены Ираном.

Американский президент также повторил критику в адрес НАТО, заявив, что Альянс не оказал достаточной поддержки Соединенным Штатам во время противостояния с Ираном. В то же время он отметил, что отдельные страны все же готовы присоединиться к операциям в регионе.

Что известно об операции в Ормузском проливе

Ормузский пролив является стратегически важной транспортной артерией, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые угрозы судоходству в этом районе могут повлиять на глобальные рынки и безопасность.

Трамп сообщил, что у США уже есть в регионе современные средства для разминирования. Речь идет как о новейших подводных системах, так и о традиционных тральщиках, которые способны эффективно обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства.

"У нас там есть тральщики. Сейчас у нас есть сверхсовременные подводные тральщики, которые являются самыми новыми и лучшими, но мы также привлекаем более традиционные. И, как я понимаю, Великобритания и несколько других стран также отправляют тральщики", — заявил Трамп.

Контекст переговоров и заявлений

Ранее Трамп заявлял о намерении США заблокировать Ормузский пролив на фоне обострения отношений с Ираном. Такие шаги могут существенно повлиять на международную безопасность и экономику.

Параллельно продолжаются дипломатические усилия по урегулированию ситуации. В частности, после длительных переговоров в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь договоренностей с Ираном.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от баланса между военными мерами и дипломатическими переговорами.

Ранее Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.

