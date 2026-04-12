Лондон відмовився долучатися до блокади Ормузької протоки
Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді Ормузької протоки, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Sky News із посиланням на представників британського уряду.
У Лондоні наголосили, що підтримують свободу судноплавства та стабільну роботу ключових морських шляхів, оскільки це має прямий вплив на світову економіку та рівень цін на енергоносії.
Позиція Лондона щодо ситуації в Ормузькій протоці
Британський уряд чітко заявив, що не долучатиметься до американських планів блокади. Водночас у Лондоні підкреслили, що виступають проти будь-яких дій, які можуть обмежити міжнародне судноплавство або запровадження плати за прохід через стратегічний водний шлях.
"Ми продовжуємо підтримувати свободу судноплавства і відкриття Ормузької протоки, що вкрай необхідно для підтримання світової економіки і зниження вартості життя в країні", — зазначив представник уряду Великої Британії.
Також у британському уряді повідомили, що Лондон спільно з Францією та іншими союзниками працює над формуванням коаліції для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.
Крім того, джерела в уряді заявили, що Велика Британія вже має присутність у регіоні, зокрема засоби для пошуку морських мін, однак не планує брати участь у блокадних заходах.
- Раніше Трамп заявив, що Британія та інші країни НАТО готові допомогти в Ормузькій протоці. За його словами, партнери готові направити туди свої тральники. Їх планують використовувати для знешкодження морських мін, які, за твердженням американської сторони, могли бути встановлені Іраном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль