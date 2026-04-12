Лондон відмовився долучатися до блокади Ормузької протоки

Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді Ормузької протоки, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Sky News із посиланням на представників британського уряду.

У Лондоні наголосили, що підтримують свободу судноплавства та стабільну роботу ключових морських шляхів, оскільки це має прямий вплив на світову економіку та рівень цін на енергоносії.

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Позиція Лондона щодо ситуації в Ормузькій протоці

Британський уряд чітко заявив, що не долучатиметься до американських планів блокади. Водночас у Лондоні підкреслили, що виступають проти будь-яких дій, які можуть обмежити міжнародне судноплавство або запровадження плати за прохід через стратегічний водний шлях.

"Ми продовжуємо підтримувати свободу судноплавства і відкриття Ормузької протоки, що вкрай необхідно для підтримання світової економіки і зниження вартості життя в країні", — зазначив представник уряду Великої Британії.

Також у британському уряді повідомили, що Лондон спільно з Францією та іншими союзниками працює над формуванням коаліції для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

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Крім того, джерела в уряді заявили, що Велика Британія вже має присутність у регіоні, зокрема засоби для пошуку морських мін, однак не планує брати участь у блокадних заходах.

Раніше Трамп заявив, що Британія та інші країни НАТО готові допомогти в Ормузькій протоці. За його словами, партнери готові направити туди свої тральники. Їх планують використовувати для знешкодження морських мін, які, за твердженням американської сторони, могли бути встановлені Іраном.

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