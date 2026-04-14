США и Иран "очень скоро" возобновят переговоры, - СМИ
Делегации США и Ирана могут уже на этой неделе вновь прибыть в Исламабад, чтобы возобновить диалог по достижению долгосрочного мирного соглашения.
Як сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мировые СМИ.
Когда состоятся переговоры?
В частности, такую информацию изданию Reuters подтвердили несколько осведомленных источников.
В свою очередь,Anadolu со ссылкой на источники в пакистанском правительстве отмечает, что следующий раунд переговоров "высокого уровня" между США и Ираном состоится в Исламабаде "очень скоро".
По данным источников, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы соглашение с Ираном было заключено до его запланированного визита в Китай в следующем месяце.
"Я не могу подтвердить дату на данный момент. Но это точно скоро, на самом деле очень скоро в Исламабаде", - заверило источник.
Кто будет представлять стороны?
Состав участников переговоров пока не объявлен, однако в Пакистане отметили, что и Иран, и США будут представлены высокопоставленными чиновниками. По словам источников, обе стороны уже передали друг другу письменные предложения со своими требованиями и возможными уступками.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
- Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- режим змінити бомбардуваннями неможливо а 1 млн піхоти США не пошле, а менше нічого не виришить
- Іран зрозумів "больову точку" США і буде тепер вічно на ній грати
- відмова від ЯЗ коли весь Іран стерли в пилюку а КНДР ні - неможлива бо ЯЗ запорука що по тобі не вдарять
.......і того ЯК ?