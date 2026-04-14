Новости Переговоры США и Ирана
США и Иран "очень скоро" возобновят переговоры, - СМИ

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Делегации США и Ирана могут уже на этой неделе вновь прибыть в Исламабад, чтобы возобновить диалог по достижению долгосрочного мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мировые СМИ.

Когда состоятся переговоры?

В частности, такую информацию изданию Reuters подтвердили несколько осведомленных источников.

В свою очередь,Anadolu со ссылкой на источники в пакистанском правительстве отмечает, что следующий раунд переговоров "высокого уровня" между США и Ираном состоится в Исламабаде "очень скоро".

По данным источников, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы соглашение с Ираном было заключено до его запланированного визита в Китай в следующем месяце. 

"Я не могу подтвердить дату на данный момент. Но это точно скоро, на самом деле очень скоро в Исламабаде", - заверило источник.

Кто будет представлять стороны?

Состав участников переговоров пока не объявлен, однако в Пакистане отметили, что и Иран, и США будут представлены высокопоставленными чиновниками. По словам источников, обе стороны уже передали друг другу письменные предложения со своими требованиями и возможными уступками.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
  • Утром 12 апреля Вэнс сообщил, что США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны.

+1
Ага. А я скоро мільйон виграю і поїду на Мальдіви. Вже он купив лотерейний білет.
14.04.2026 11:00 Ответить
Ага , вже чули від когось таке , про один чи два тижні ))
14.04.2026 10:59 Ответить
Я теж от от ще тиждень і точно з сусідкою пересплю так сказала мені баба Катя з 6 підʼїзду.
14.04.2026 11:03 Ответить
"побачимо що буде через 2 тижні"
14.04.2026 11:11 Ответить
Не виходить Іран прищучити
14.04.2026 11:12 Ответить
Запросто. Єдиний козир Ірана був - блокування протоки. Але тепер протоку блокує не Іран а Трамп. І де тепер той козир? Нема тепер козиря. Шах і мат тепер Ірану з такими картами...
14.04.2026 11:14 Ответить
Да проходят корабли как то.
14.04.2026 11:16 Ответить
Значить прохід тих кораблів одобрено особисто Трампом!
14.04.2026 11:19 Ответить
дуже скоро світ почує ще прекраснішу новину від трампа! ))
14.04.2026 11:15 Ответить
ТАК ТО БЕЗТОЛКУ))

- режим змінити бомбардуваннями неможливо а 1 млн піхоти США не пошле, а менше нічого не виришить
- Іран зрозумів "больову точку" США і буде тепер вічно на ній грати
- відмова від ЯЗ коли весь Іран стерли в пилюку а КНДР ні - неможлива бо ЯЗ запорука що по тобі не вдарять

.......і того ЯК ?
14.04.2026 11:28 Ответить
До 21 квітня (завершення перемир'я) залишається майже тиждень. Потім буде ще два тижні, потім два місяці, потім півроку.
14.04.2026 11:36 Ответить
переговори заради переговорів, ми вже зрозуміли який з американців переговірник
14.04.2026 11:55 Ответить
 
 