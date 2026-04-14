США та Іран "дуже скоро" відновлять перемовини, - ЗМІ
Делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформують світові ЗМІ.
Коли відбудуться перемовини?
Зокрема, таку інформацію виданню Reuters підтвердило кілька обізнаних джерел.
Своєю чергою, Anadolu із посиланням на джерела в пакистанському уряді зазначає, що наступний раунд перемовин "високого рівня" між США та Іраном відбудеться в Ісламабаді "дуже скоро".
За даними джерел, президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода з Іраном була укладена до його запланованого візиту до Китаю наступного місяця.
"Я не можу підтвердити дату наразі. Але це точно скоро, насправді дуже скоро в Ісламабаді", - запевнило джерело.
Хто представлятиме сторони?
Склад учасників переговорів поки що не оголошений, однак у Пакистані зазначили, що і Іран, і США будуть представлені високопосадовцями. За словами джерел, обидві сторони вже передали одна одній письмові пропозиції зі своїми вимогами та можливими поступками.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
- У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
- Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.
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