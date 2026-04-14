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Новини Переговори США та Ірану
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США та Іран "дуже скоро" відновлять перемовини, - ЗМІ

WSJ: Переговори між США та Іраном щодо перемир’я зайшли в глухий кут

Делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформують світові ЗМІ.

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Коли відбудуться перемовини?

Зокрема, таку інформацію виданню Reuters підтвердило кілька обізнаних джерел.

Своєю чергою, Anadolu із посиланням на джерела в пакистанському уряді зазначає, що наступний раунд перемовин "високого рівня" між США та Іраном відбудеться в Ісламабаді "дуже скоро".

За даними джерел, президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода з Іраном була укладена до його запланованого візиту до Китаю наступного місяця. 

"Я не можу підтвердити дату наразі. Але це точно скоро, насправді дуже скоро в Ісламабаді", - запевнило джерело.

Хто представлятиме сторони?

Склад учасників переговорів поки що не оголошений, однак у Пакистані зазначили, що і Іран, і США будуть представлені високопосадовцями. За словами джерел, обидві сторони вже передали одна одній письмові пропозиції зі своїми вимогами та можливими поступками.

Читайте також: Делегації США та Ірану прибули до Пакистану на мирні переговори

Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
  • У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
  • Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.

Читайте також: Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN

Автор: 

Іран (3614) перемовини (3862) США (26964)
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Топ коментарі
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Ага. А я скоро мільйон виграю і поїду на Мальдіви. Вже он купив лотерейний білет.
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14.04.2026 11:00 Відповісти

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