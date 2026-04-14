США та Іран "дуже скоро" відновлять перемовини, - ЗМІ

Делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформують світові ЗМІ.

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Коли відбудуться перемовини?

Зокрема, таку інформацію виданню Reuters підтвердило кілька обізнаних джерел.

Своєю чергою, Anadolu із посиланням на джерела в пакистанському уряді зазначає, що наступний раунд перемовин "високого рівня" між США та Іраном відбудеться в Ісламабаді "дуже скоро".

За даними джерел, президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода з Іраном була укладена до його запланованого візиту до Китаю наступного місяця.

"Я не можу підтвердити дату наразі. Але це точно скоро, насправді дуже скоро в Ісламабаді", - запевнило джерело.

Хто представлятиме сторони?

Склад учасників переговорів поки що не оголошений, однак у Пакистані зазначили, що і Іран, і США будуть представлені високопосадовцями. За словами джерел, обидві сторони вже передали одна одній письмові пропозиції зі своїми вимогами та можливими поступками.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Зранку 12 квітня Венс повідомив, що США та Іран не досягли угоди про припинення війни.

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