Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он рассказал, что во время одного мероприятия в Сенате США к нему подошел мужчина, украинец по происхождению, американец из Кливленда.

"Тогда я вел кампанию в Сенат, а в Кливленде живет много американцев украинского происхождения. Этот человек очень взволновался из-за моих слов о том, что мы должны прекратить финансирование войны в Украине.

Я до сих пор так считаю, конечно. И это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь в нашей администрации: мы сказали Европе, что если они хотят покупать оружие, они могут это делать, но Соединенные Штаты больше не будут покупать оружие и не будут отправлять его в Украину. Мы просто вышли из этой игры. И это очень хорошо", - рассказал вице-президент США.

По словам Вэнса, тот человек говорил ему: "Вы должны поддержать мою страну!".

"А я ответил: "Сэр, при всем уважении, если вы американец, ваша страна - это Соединенные Штаты Америки, а не то место, откуда вы иммигрировали", - добавил он.

+28
Ну а що ще можуть сказати люди які тільки те за півтора роки і робили. що діяли в інтересайх Путіна
15.04.2026 08:28 Ответить
+20
Підр !
15.04.2026 08:28 Ответить
+16
Україна має відновити ядерну зброю.
15.04.2026 08:29 Ответить
Ну а що ще можуть сказати люди які тільки те за півтора роки і робили. що діяли в інтересайх Путіна
15.04.2026 08:28 Ответить
Не дивно, що наприкінці свого терміну, йому також доведеться знищувати документи, як Сіярто це зараз робить, який більше схожий на штатного працівника спецслужб росії, ніж на чиновника МЗС Угорщини.
15.04.2026 09:12 Ответить
... що може казати людина,країна якої США проводила таку політику,загарбницьку,як кацапи,віками.
15.04.2026 09:33 Ответить
Підр !
15.04.2026 08:28 Ответить
Україна має відновити ядерну зброю.
15.04.2026 08:29 Ответить
Як тільки Україна заявить про подібні наміри Трамп з цією крашанкою першими будуть волати про санкції та погрожувати "запуском Б52".
15.04.2026 08:40 Ответить
Україна погрожує перетворити Штати на "ядерний попіл"?
15.04.2026 08:58 Ответить
Ні, пане Серпень. І в 90-ті також не погрожувала. Але чомусь саме Штати першими прибігли з вимогами позбутись ЯЗ.
Дуже цікаво, чому так вийшло, що в питанні роззброєння України була небачена досі двопартійна єдність в США, яка дуже співпала з позицією раші.
15.04.2026 09:15 Ответить
До кацапів теж прибігали, але ті вперлись, зате їли ніжки буша. Ми повелись і маємо та що маємо.
15.04.2026 09:26 Ответить
На жаль це не можливо. Принаймні зараз. Зараз у світі владу захопили неадеквати. Вони не дадуть здійснитись справедливості. В світі зараз хаос і політичний і економічний.
15.04.2026 08:42 Ответить
Це найкраща гарантія безпеки. Трамп чомусь Північну Корею не планує захопити
15.04.2026 08:55 Ответить
гарантія Пупса-Китай
15.04.2026 08:57 Ответить
В північній кореї так безпечно...прям ідеальне життя
невже і українці таке хочуть ?
15.04.2026 09:07 Ответить
В нас немає вибору. Недобитий режим аятолл буде на Україні ядерну балістику випробовувати.
15.04.2026 09:09 Ответить
Яєць нема! А так би за місяць назбирали!
15.04.2026 09:27 Ответить
Навіть не дурень - дурак (рос.) Президентом США через ****** не буде.
15.04.2026 08:30 Ответить
Не буде він президнтов. Вєнс щось типу нашого Ляшко. Чи Жириновського. Хоча Животе був розумніший за нього.
15.04.2026 08:34 Ответить
Лидор нетрадиционно ориентированных. В самом плохом смысле.
15.04.2026 08:30 Ответить
Наголосували реднекі дебілів. Но то, відповідно, і суспільство там таке.
15.04.2026 08:35 Ответить
Як і у нас.
15.04.2026 08:45 Ответить
В них інше питання. Реднекі якраз утримують економіку країни, а вся ліберальна шобла живе на їхні податки і не може визначити якої вони статі , як її змінити, що собі пришити, що відрізати, з ким спати.
15.04.2026 09:09 Ответить
Дядья володья доволєн, но нє очєнь.
Мало стараєшься. Надо єщьо санкціі на укрофашістов наложіть.
15.04.2026 08:36 Ответить
І куди поділися всі недоумки під американськими прапорцями, які несамовито підтримували цих дегенератів?
15.04.2026 08:37 Ответить
Там де ті що і за нашого Лідора галасували, читають мовчки . Се ля ві
15.04.2026 08:42 Ответить
...і невпинно ржуть !!!!
15.04.2026 08:47 Ответить
Как красиво начиналось - "ЕС и НАТО". И как закончилось - " Я рад, что украинцев убивают! И горд, что мы им нечем не помогаем!"
15.04.2026 08:37 Ответить
курка
15.04.2026 08:38 Ответить
Молодецт, на Героя Параші тягнеш. Прийде час і в США тобі дадуть оцінку. Кримінальну.
15.04.2026 08:38 Ответить
15.04.2026 08:39 Ответить
А досягнення при владі які є?
куди не поліз - скрізь облажався
не дастоін насіть футболку с гордим «ЕСЕСЕСЕР»
15.04.2026 08:39 Ответить
волохата потвора
15.04.2026 08:40 Ответить
Ї@анута потвора. Біосміття.
15.04.2026 08:40 Ответить
Їх час скоро мине, всі ці ************* від орбана до трампа підуть у небуття, правда насрати вони встигли всім адекватним країнам.
15.04.2026 08:41 Ответить
Все стає зрозуміло з трампоном і його командою. Навіть погляди в віру Бога у них викревлені. Два патріарха- Папа Римський та гундяєв, один засудив війну в Ірані і в Україні, а інший благословив війну. Результат , трампон дав задню, путлер рівняє міста із землею. Ось так.
15.04.2026 08:43 Ответить
Головне, щоб ми не забули істиного обличчя америкосів
15.04.2026 08:43 Ответить
Американці підтримували Україну, в Трамп і його кодло це лише декілька виродків що дорвалися до влади в не всі американці.
15.04.2026 08:45 Ответить
Ну це ж американська адмінстрація, і обирали їх американці, однією з центральних ідей їхньої передвиборчої риторики було саме припинення допомоги Україні. А ще був обама який проігнорував будапештський меморандум, а ще був клінтон який примусив його підписати. Щось забагато співпадінь для кількох виродків
15.04.2026 08:49 Ответить
Головною риторикою перед виборами Трампа була те що США на першому місці.

Яким чином Обама його проігнорував? А втім, в здається той меморандум навіть не читали.

Причини з якої Клінтон вимагав підписання Меморандуму цілком логічні на той час.
15.04.2026 08:57 Ответить
Американці завжди діяли виключно у власних інтересах, всю свою доволі коротку історію.
Не звинувачую їх за таку поведінку, але це факт. Не варто чекати від них альтруїзму.
15.04.2026 09:13 Ответить
За це тобі потрібно занести в грудак медальку - підер звичайний
15.04.2026 08:44 Ответить
Це ж треба - таке ******* чмо - книжки він пише - нема мови - одні матюки
15.04.2026 08:47 Ответить
Навіщо ж Ви так. То ж неозброєним оком видно, що ді-джей старанно виконує закон, прийнятий петром першим - "Боярам в думах говорить по-ненаписанному, дабы дурь каждого видна была". Тут можна зробити ще одне припущення: ді-джей розминається на "діяльність" в якійсь із "дум" на болотах...
15.04.2026 09:00 Ответить
Я вже рік в прострації - як Трамп так ловко підібрав цю свиту під себе
15.04.2026 09:04 Ответить
"Короля грає свита". ...А кого ще можна було "наловити" до складу "свити" для такого "короля"? Уявіть на хвилинку, скільки було б лементу у виконанні Рудого Діда, якби його оточення складалось би з людей притомних...
15.04.2026 09:08 Ответить
Так - але він стріляє собі в ногу - його дії і бовдури доведуть його до цугундеру
15.04.2026 09:13 Ответить
Він зробив висновки зі свого першого терміну на посаді, коли оточуючі тримали його в "гамівній сорочці".
15.04.2026 09:15 Ответить
Було таке - не давали йому розгулятися і це вказує на те шо в нього ше є % сірої речовини в бошці
15.04.2026 09:19 Ответить
Ну так в чим ще пишатися, тим як соснули в Ірані?
15.04.2026 08:45 Ответить
Ну да, в потім дивуються, чого ж це європейські країни не хочуть підтримати авантюру Ізраїлю з Штатами в Ірані. Довбограй, найшов чим пишатись. І ще, дуже ганебний вислів про країну і те місце, звідки імігрують. Нічо, що штати це є те місце, коли в свій час імігрували європейці?
15.04.2026 08:45 Ответить
Мабуть, цей ді-джей уже прикупив собі нерухомість десь під москвою.
15.04.2026 08:46 Ответить
Думаю, ди Джей перекурил травки " И тут Остапа понесло")
15.04.2026 09:37 Ответить
Блокада США не працює.
"Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади."
15.04.2026 08:47 Ответить
А наличка в банковских упаковках у Миндича и его банды не доказательство правильности его решения?
15.04.2026 08:48 Ответить
Ніхто не забороняв припинити постачати лише гроші і надавати тільки зброю і **********. Зброєю наші міндічі і інші ідіоти не торгували...
15.04.2026 08:52 Ответить
Зброю и боеприпасы тем, кто разминировал перед врагом все что можно было,тем кто перед войной, зная про планы вторжения, кричал - "финансирование армии это популизм и русские тоже люди они не нападут",американские образцы вооружений армии,которой командует русский и стране,которой управляет агент козырь,сын грушника?
15.04.2026 09:04 Ответить
Ну Байдена то не зупиняло ж, помагати все одно треба...
15.04.2026 09:07 Ответить
Байдаха и камалка проиграли нах выборы,на которых демократы не должны были проигрывать,только идиот может брать с них пример и делать ту администрацию своими наставниками в политике.
15.04.2026 09:19 Ответить
Бажаємо щоб і Америка пишалася своїми теперішніми керманичами
15.04.2026 08:48 Ответить
Я навіть не знаю, скільки потрібно буде США в майбутньому часу, щоб відмитися від "мудрої політики" Трампа і Ко.....
15.04.2026 08:50 Ответить
Для історії це вже назавжди...
15.04.2026 09:17 Ответить
Чого можна очікувати від людини, яка під білою сорочкою носить футболку з написом "ссср" ???
У фсб Трамп проходе, як "Агент №1", а ця потвора, як "Агент №2"....
15.04.2026 08:53 Ответить
Заради справедливості, після "припинення фінансування України" Америкою, Європа теж ще не дала грошей. Запропонували кредит, який затримують під різними приводами. Але американці крутять українське вухо, а європейці ласкаво в нього шепочуть, як вміють краще за всіх.
15.04.2026 08:54 Ответить
Європа торік виділяла фінансування... Не 90 мільярдів, звісно, але кошти надходили.
Плюс, озброєння ЄС нам таки регулярно купує в США. Звідки, по-вашому, ракети для Петріотів беруться?
15.04.2026 09:03 Ответить
Виродок. Тобто сша вже вийшли з усіх угод які коли небудь підписували з Україною, в тому числі і про роззброєння. Тому Україна просто зобов'язана відновити ЯЗ
15.04.2026 08:54 Ответить
Це вже Залужний буде робити, бо якось диссонує ядерна зброя, - міндічь , цукерман, резніков і т п ...
15.04.2026 09:08 Ответить
Вы как "дети малые" старую пластинку крутите. Что там по новым соглашениям с недрами Украины? А ЯО слишком дорого и сложно! Есть другие действенные меры.
15.04.2026 09:24 Ответить
Диряві підари у владі янкі. Чому дивуватися? Вони там всі з тефлоновим очком.
15.04.2026 08:58 Ответить
А потім вони дивуються що ні одна країна Європи не хоче допомагати США в їхніх війнах-,адже це не наша війна-а зброю в США Європа купляє за гроші-,одже їм ніхто нічого тоже не винен
15.04.2026 08:59 Ответить
А от цікаво, якщо демократи виграють осінні вибори, то що їм заважатиме проголосувати за нову допомогу в Україні?
15.04.2026 09:04 Ответить
"Джей Ди Вэнс: Прекращение финансирования Украины - одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь в этой администрации". У каждого свои поводы для гордости. У полководца - большие победы, у ученого - значительные открытия, у художника - 20 лямов за картину. А у мелкого диванолюба - работа половым в кремлевском трактире. Который гордится, что сказал людоеду - «Кушать подано». Хотя, в итоге и людоед тот подавился, и Вэнс значительней не стал. Так и остался массовкой. Мальчиком на побегушках в колпаке шута. С королевскими, правда, желаниями, но душой завистливого официанта.
15.04.2026 09:06 Ответить
15.04.2026 09:07 Ответить
Історія розтавить по місцях державник ти чи опудало з намальованими очами, а судячи з дій адміністрації рудого ідіота. Розтавляти вона почне дость швидко.
15.04.2026 09:09 Ответить
Давайте проведём выборы и выберем нового президента, может ему дадут кредит?
15.04.2026 09:12 Ответить
Навряд чи він знає, що таке Будапештський меморандум або 22 U.S. Code §9546 - Ukranian energy security. Шаріков чи Швондер?
15.04.2026 09:18 Ответить
чучело фарбоване
15.04.2026 09:19 Ответить
Какая отвратительная рожа!...
15.04.2026 09:19 Ответить
Вот Вам и "американские ценности" , вот вам "США- образец демократии" и т.д.

Правильные американские парни в Белом Доме, остались лишь в старых голливудских фильмах....
15.04.2026 09:19 Ответить
Демократія закінчилася з приходом трампанутого і його зграї дебілов. Колись я думав що в Америці демократія незламна, а виявилося, як у нас соціалізм
15.04.2026 09:35 Ответить
Венс аморальний виродок Але потрібно сказати---це найбільший провал нашої дипломатії!!!! Іще---це наслідки корупції у вищих ешелонах влади,ба крадіям ніхто не хоче давати кошти. Відповідальність за це несе ОСОБИСТО президент.
15.04.2026 09:20 Ответить
А Будапештським меморандумом від 1994 року ще не пишаєшся? Давай пробивай дно цинізму!
15.04.2026 09:20 Ответить
Виявився цей венсяра не другом, а *****. Причому ху...ловською. Кабздон радісний чекає свого спільника
15.04.2026 09:30 Ответить
он просто чмо, которое поднасрало жертве агрессии, и почувствовало от этого свою значимость...
15.04.2026 09:32 Ответить
урод американський
15.04.2026 09:38 Ответить
 
 