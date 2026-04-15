Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он рассказал, что во время одного мероприятия в Сенате США к нему подошел мужчина, украинец по происхождению, американец из Кливленда.

"Тогда я вел кампанию в Сенат, а в Кливленде живет много американцев украинского происхождения. Этот человек очень взволновался из-за моих слов о том, что мы должны прекратить финансирование войны в Украине.

Я до сих пор так считаю, конечно. И это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь в нашей администрации: мы сказали Европе, что если они хотят покупать оружие, они могут это делать, но Соединенные Штаты больше не будут покупать оружие и не будут отправлять его в Украину. Мы просто вышли из этой игры. И это очень хорошо", - рассказал вице-президент США.

По словам Вэнса, тот человек говорил ему: "Вы должны поддержать мою страну!".

"А я ответил: "Сэр, при всем уважении, если вы американец, ваша страна - это Соединенные Штаты Америки, а не то место, откуда вы иммигрировали", - добавил он.

