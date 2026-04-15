Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он рассказал, что во время одного мероприятия в Сенате США к нему подошел мужчина, украинец по происхождению, американец из Кливленда.
"Тогда я вел кампанию в Сенат, а в Кливленде живет много американцев украинского происхождения. Этот человек очень взволновался из-за моих слов о том, что мы должны прекратить финансирование войны в Украине.
Я до сих пор так считаю, конечно. И это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь в нашей администрации: мы сказали Европе, что если они хотят покупать оружие, они могут это делать, но Соединенные Штаты больше не будут покупать оружие и не будут отправлять его в Украину. Мы просто вышли из этой игры. И это очень хорошо", - рассказал вице-президент США.
По словам Вэнса, тот человек говорил ему: "Вы должны поддержать мою страну!".
"А я ответил: "Сэр, при всем уважении, если вы американец, ваша страна - это Соединенные Штаты Америки, а не то место, откуда вы иммигрировали", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже цікаво, чому так вийшло, що в питанні роззброєння України була небачена досі двопартійна єдність в США, яка дуже співпала з позицією раші.
невже і українці таке хочуть ?
Мало стараєшься. Надо єщьо санкціі на укрофашістов наложіть.
куди не поліз - скрізь облажався
не дастоін насіть футболку с гордим «ЕСЕСЕСЕР»
Яким чином Обама його проігнорував? А втім, в здається той меморандум навіть не читали.
Причини з якої Клінтон вимагав підписання Меморандуму цілком логічні на той час.
Не звинувачую їх за таку поведінку, але це факт. Не варто чекати від них альтруїзму.
"Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади."
У фсб Трамп проходе, як "Агент №1", а ця потвора, як "Агент №2"....
Плюс, озброєння ЄС нам таки регулярно купує в США. Звідки, по-вашому, ракети для Петріотів беруться?
Правильные американские парни в Белом Доме, остались лишь в старых голливудских фильмах....