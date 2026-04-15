Припинення фінансування України - це одне з того, чим я найбільше пишаюся, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він розповів, що під час одного заходу в Сенаті США до нього підійшов чоловік, українець за походженням, американець із Клівленда.
"Тоді я вів кампанію до Сенату, а в Клівленді живе багато американців українського походження. Ця людина дуже розхвилювалася через мої слова про те, що ми повинні припинити фінансування війни в Україні.
Я й досі так вважаю, звісно. І це одна з речей, якими я найбільше пишаюся в нашій адміністрації: ми сказали Європі, що якщо вони хочуть купувати зброю, вони можуть це робити, але Сполучені Штати більше не купуватимуть зброю і не відправлятимуть її в Україну. Ми просто вийшли з цієї гри. І це дуже добре", - розповів віцепрезидент США.
За словами Венса, той чоловік казав йому: "Ви повинні підтримати мою країну!".
"А я відповів: "Пане, з повагою, якщо ви американець, ваша країна - це Сполучені Штати Америки, а не те місце, звідки ви імігрували", - додав він.
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