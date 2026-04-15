Припинення фінансування України - це одне з того, чим я найбільше пишаюся, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що під час одного заходу в Сенаті США до нього підійшов чоловік, українець за походженням, американець із Клівленда.

"Тоді я вів кампанію до Сенату, а в Клівленді живе багато американців українського походження. Ця людина дуже розхвилювалася через мої слова про те, що ми повинні припинити фінансування війни в Україні.

Я й досі так вважаю, звісно. І це одна з речей, якими я найбільше пишаюся в нашій адміністрації: ми сказали Європі, що якщо вони хочуть купувати зброю, вони можуть це робити, але Сполучені Штати більше не купуватимуть зброю і не відправлятимуть її в Україну. Ми просто вийшли з цієї гри. І це дуже добре", - розповів віцепрезидент США.

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За словами Венса, той чоловік казав йому: "Ви повинні підтримати мою країну!".

"А я відповів: "Пане, з повагою, якщо ви американець, ваша країна - це Сполучені Штати Америки, а не те місце, звідки ви імігрували", - додав він.

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