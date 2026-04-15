Трамп: Я назавжди відкриваю Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це і для них також — і для всього світу. Така ситуація більше ніколи не повториться", - зазначив лідер США.

За словами Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

"Президент Сі обійме мене міцно й по-дружньому, коли я приїду туди за кілька тижнів. Ми працюємо разом розумно й дуже ефективно! Хіба це не краще, ніж воювати??? АЛЕ ПАМ’ЯТАЙТЕ, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться — набагато краще за будь-кого іншого!!!" - підсумував він.

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Що передувало?

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