Трамп: Я назавжди відкриваю Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку".
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це і для них також — і для всього світу. Така ситуація більше ніколи не повториться", - зазначив лідер США.
За словами Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.
"Президент Сі обійме мене міцно й по-дружньому, коли я приїду туди за кілька тижнів. Ми працюємо разом розумно й дуже ефективно! Хіба це не краще, ніж воювати??? АЛЕ ПАМ’ЯТАЙТЕ, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться — набагато краще за будь-кого іншого!!!" - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.
- За словами лідера США, Штати можуть укласти угоду з Іраном вже у квітні.
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