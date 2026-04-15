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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп: Я назавжди відкриваю Ормузьку протоку

Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку". 

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це і для них також — і для всього світу. Така ситуація більше ніколи не повториться", - зазначив лідер США.

За словами Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

"Президент Сі обійме мене міцно й по-дружньому, коли я приїду туди за кілька тижнів. Ми працюємо разом розумно й дуже ефективно! Хіба це не краще, ніж воювати??? АЛЕ ПАМ’ЯТАЙТЕ, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться — набагато краще за будь-кого іншого!!!" - підсумував він.

Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

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Що передувало?

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Автор: 

США (26971) Трамп Дональд (9085) Ормузька протока (266)
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Топ коментарі
+47
SHITMAN "ГОВНОЛЮД"
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15.04.2026 15:15 Відповісти
+44
О, пігулки раніші подіяли
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15.04.2026 15:08 Відповісти
+41
ЯКА ЩЕ 3 місяці то БУЛА ЗАВЖДИ ВІДКРИТА - ЗАВЖДИ...У ВСІ ВІЙНИ

ПОБЕДУН
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15.04.2026 15:08 Відповісти

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